Карантин заставляет офлайн-бизнес оставаться дома и подстраиваться под онлайн-реалии . Стратегия таргетированной рекламы в соцсетях формируется на ходу: все гипотезы тестируются боем, нет времени на длительную подготовку. В этой ситуации реклама, которая понимает пользователя и успокаивает его, будет работать лучше, потому что отражает ситуацию вокруг.

Многие компании до сих пор не выключили показы «устаревших» креативов. Рестораны все еще зовут в пятницу поесть и потанцевать, а секции для детей и офлайн-школы приглашают научиться новому, указывая адрес. Другие уже начали учитывать новые обстоятельства, и вот как они действуют.

Ситуативный юмор

Сервис доставки кофе не поменял специфику работы с началом карантина, но оперативно отредактировал креативы с учетом актуальной повестки. Например, шутливо обыграл ажиотаж вокруг покупки туалетной бумаги.

В бакалее наметилась конкуренция, потому бренд пасты решил напомнить и о себе. Сейчас большинство останется дома, а это значит минимум на один прием пищи больше. Закупки увеличатся не только в связи с паникой — это органичный рост потребления, который прогнозируют и используют производители.

Jagermeister тоже решил перестроить свою рекламную кампанию, чтобы повысить узнаваемость. Для этого использует фото с намеком на полные корзины покупателей во время паники и понятную всем формулировку про гречку.

Бесконтактный сервис

Сегодня клиентам важен минимальный контакт — это вопрос личной безопасности. На эту тему шутить не рекомендуем, потому что иронию поймут не все. Компании делают оправданный упор на то, что не будут трогать своих клиентов. И это тоже успокаивает.

Бесконтактная оплата теперь не просто удобное дополнение — это функционал, который может определить поток клиентов. Сознательный человек выберет ту заправку, где он в первую очередь получает безопасность и минимальный контакт с персоналом. OKKO совмещает это с акцией по своей программе лояльности.

Агентства недвижимости тоже пересмотрели формат работы и предлагают связь по скайпу и видеотуры по объектам.

Решение актуальных проблем

Во время карантина некоторые люди продолжают ездить на работу. Из-за ограничений карантина люди проводят на остановках до двух часов. «Цитрус» предлагает оплату частями и доставку электросамоката за одну копейку как альтернативу небезопасным поездкам в маршрутках.

Активизировался сервис проката велосипедов, который планировал открытие в Киеве 1 апреля, но из-за карантина стартовал 18 марта. Услуга востребована, поскольку многие службы такси увеличили цены на услуги в несколько раз. Это связано с тем, что введены новые условия для общественного транспорта. В комментариях интересуются, в каких еще городах будет работать сервис.

Nextbike позаботился и о дезинфекции, сообщая, что обрабатывает велосипеды. Для бизнеса, в котором несколько клиентов пользуются одним и тем же предметом, это важный аспект. Сейчас сомнения и страхи клиентов сильны как никогда.

Служба OnTaxi проявила социальную инициативу, о которой сообщила в аккаунте Instagram. Это специальный чат для водителей и медиков, которым нужно на работу. Действует в Харькове для врачей-инфекционистов. Служба акцентирует внимание на том, что тарифы не изменятся. Многие таксисты увеличили цены в 2-3 раза, что вызвало у клиентов негодование.

Одним из первых на закрытие школ и детских садов отреагировал сервис подбора профессиональных нянь. Рекламную кампанию запустили в Instagram, где и есть максимум целевой аудитории — мамы, работающие или в декрете.

Для онлайн-курсов английского языка с карантином возникли новые возможности позиционирования: ребенку не нужно никуда ездить. Кроме того, это еще один способ занять ребенка, с которым родители теперь проводят больше времени.

Актуальные выражения эпохи карантина на английском языке теперь появляются в аккаунте школы небольшими информационными карточками. Это полезно и наглядно, чтобы ребенок понимал правила поведения в новых условиях. Для потенциальных клиентов — родителей — это имеет огромное значение. Из-за вспышки пандемии именно люди с маленькими детьми высказывают наибольшие опасения из-за вируса, потому и реклама должна учитывать это.

Актуальная задача для родителей с детьми на карантине — это разнообразие занятий. Магазин готовых смесей для панкейков предлагает готовить вместе с малышами. В сочетании с бесплатной доставкой предложение заслуживает внимания уже как совместное развлечение.

Сейчас тот самый момент, когда у целевой аудитории будут одни и те же задачи. Например, у сегмента родителей — придумать занятия себе и детям, сидя дома. Именно поэтому все домашние развлечения сейчас будут особенно актуальны. Книги, настольные игры, раскраски, детские вигвамы, домашние кукольные театры получат больше спроса. Или его нужно сформировать, подкрепив скидками и бесплатной доставкой.

Citrus использует для рекламы игровой приставки известный мем и ситуацию в мире.

В связи с тем, что некоторые люди из-за карантина остались без работы вообще, они беспокоятся о том, как выплачивать кредит. Юридическая компания предлагает бесплатную консультацию о том, как получить отсрочку в связи с пандемией.

Банки, в свою очередь, предлагают погашение кредитов без визита в отделение и полный переход в онлайн.

Аккаунт банка Pumb запустил кампанию с анонсом новости об упрощенной системе выплаты кредита во время карантина. Пост эмоциональный и демонстрирует эмпатию со стороны банка.

Закрыты все непродовольственные магазины и торговые центры, покупка обновок отходит на второй план. Производители и продавцы одежды и обуви подстраиваются под общее настроение, предлагая в том числе шопингом снять напряжение. Многие так делали еще до начала карантина, а в условиях повсеместного стресса это может быть более актуально.

Некоторые производители одежды добавили в ассортимент маски с прикольными надписями и логотипами музыкальных групп. Тенденция сейчас очень популярная, но далеко не все продавцы указывают, что такая маска не защищает от коронавируса, а стоило бы.

Известный бренд носков DodoSocks выпустил специальную коллекцию «Карантин». Деньги от продажи этих моделей идут на закупку реанимационного оборудования и расходников для больницы «Охматдет» во Львове. Эта важная акция продлена и будет действовать до 27 марта. В нынешней ситуации оснащение больниц, скорее, больной вопрос, и каждая компания может создать подобную инициативу. Это увеличит лояльность аудитории и реально поможет тем, кто находится в лечебных учреждениях.

Новый формат взаимодействия

Закрыты фитнес-центры, рестораны и другие заведения. Последние активно работают на доставку и самовывоз, даже если раньше этого не делали. Некоторые кофейни предлагают кофе с собой. Аудиторию нужно дополнительно мотивировать заказать еду, потому что дома появляется больше свободного времени и можно приготовить самому. Фотографии блюд в отличном качестве, регулярные посты с напоминанием поесть и аппетитные раскладки необходимы.

Некоторые заведения предлагают проведение банкетов до 10 человек. Неизвестно, как это работает на практике, поскольку в заведении есть еще персонал и выполнение условий карантина под вопросом. Возможно, такой риск не оправдан.

Некоторые фитнес-центры и йога-студии сохранили активность и предлагают онлайн-тренировки. Из-за напряженной ситуации некоторые тренеры проводят бесплатные занятия. Это хороший вклад в будущее и собственную репутацию. Кроме того, наладьте регистрацию и собирайте базу потенциальных клиентов.

Запорожский краевед Роман Акбаш планировал снова проводить офлайн-экскурсии по городу весной 2020 года. Группы достигают 50 человек. В связи с этим он создал альтернативный онлайн-формат экскурсии. Сориентировался за неделю, и в онлайн-мероприятии приняли участие зрители из Франции, Польши, Турции и Великобритании. Возможно, уже с окончанием карантина у экскурсовода будет новый продукт, который стал востребован именно в такое сложное время.

Супермаркеты предлагают доставку продуктов, и эта услуга будет более востребованной. МОЗ в официальном заявлении рекомендовало воздержаться от контактов и заказывать продукты онлайн, подтверждая безопасность этого способа.

Раннее бронирование

Туризм пострадал максимально, поскольку границы многих стран закрыты. Покупки авиабилетов практически на нуле. Многие отменили свои рекламные кампании. Но есть те, кто предлагают участие в группе на путешествие по Южной Америке в 2021 году. Этот пример интересен тем, что некоторые категории пользователей сейчас столкнулись со страхом не успеть то важное, что хотели. Для кого-то это как раз путешествие в другую страну. Такие далекоидущие планы иногда позволяют победить страх неизвестности.

Сейчас представители бизнеса проходят проверку на добропорядочность. Люди пристально следят за теми, кто повысил цены на свои товары и услуги. Это определит, с кем они продолжат сотрудничество. Украинская авиакомпания, которая на фоне прекращения полетов, повысила цены на свои рейсы в несколько раз, уже упоминается как негативный образец поведения в условиях карантина. Под подозрение попадают все.

Выводы

В условиях карантина аудиторию важно успокоить и аккуратно шутить о событиях в мире и стране, не снижать активность в сети. Аудитория будет больше времени проводить онлайн. Есть возможности для увеличения узнаваемости, бренды активно используют это. Брендам и интернет-магазинам важно проявлять сочувствие. «Отрыв от реальности» аудитория не простит. Потому перепроверьте активные рекламные кампании, запущенные до карантина. Требования к качеству визуального контента возрастут. Пользователи будут искать тех продавцов, которые показывают товар в деталях и хорошем разрешении. Бесплатную доставку придется ввести. Сейчас это уже не бонус, а необходимость, чтобы не терять клиентов. Бесконтактные оплата и доставка становятся показателями вашей заботы о клиентах. Увеличение цен может обернуться негативом со стороны клиентов. Если вы решили продавать сувенирную продукцию, связанную с карантином, указывайте, что она не защищает от заражения. Это тяжелое и интересное время для проверки собственной смекалки и расширения возможностей. Прежде чем просто закрыться, попробуйте новые форматы работы. Возможно, самое время переупаковать продукт и предложить аудитории другой формат взаимодействия. Пересмотрите позиционирование и УТП в том числе.