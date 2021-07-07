Мы продолжаем делиться опытом на внешних площадках: Forbes, Vc.ru, AIN, Cossa, MMR. Но со временем эти статьи теряются в выдаче. Порой хотим актуализировать текст, а сайт переезжает на новый сервер, и в материалы двух-трехлетней давности подгружаются битые картинки. Чтобы исправить ситуацию, мы решили собирать эти статьи в блоге. Конечно, со ссылками на все гостеприимные ресурсы.

Оригинал текста — на MMR.

Я убеждена, что Instagram — это лучшая соцсеть для онлайн-продаж и ведения своего бизнеса сегодня. Покупки через Instagram стали абсолютно обыденной вещью для большинства пользователей, а в период карантина соцсеть была и вовсе одной из важнейших платформ для онлайн-шопинга.

Именно поэтому важно понимать, что все инструменты маркетинга взаимосвязаны — в своей работе SMM-менеджер должен привлекать владельца бизнеса, ин-хаус команду и маркетологов/аналитиков со стороны агентства. Только комплексный подход к работе и использование всех доступных инструментов продаж позволит достичь необходимого результата.

Какими бы классными ни были стратегия продвижения, визуал или таргет, плохая коммуникация может испортить не только SMM, но и маркетинг в целом.

Один из решающих элементов продаж в Instagram — правильно выстроенная коммуникация. Ведь какими бы классными ни были стратегия продвижения, визуал или таргет, плохая коммуникация может испортить не только SMM, но и маркетинг в целом. Легко провести параллель с ресторанным бизнесом: несмотря на уютный интерьер и вкусные блюда, вы вряд ли вернетесь, если официант полчаса будет нести счет или администратор потеряет вашу бронь на вечер пятницы.

Наглядный пример зачастую нерентабельной коммуникации — ответ на комментарии «цена/стоимость» в direct. Сейчас будем разбираться, почему.

Какая проблема?

Зачастую магазины, которые не пишут цены под постами, делают удобнее себе — пытаются «увести переписку в личные сообщения, чтобы начать разговор и с большей вероятностью продать». Что, в свою очередь, думают сами пользователи? А то, что скрытая ценовая политика — не норма.

Вспомните, как вы чувствуете себя в роли покупателя? Увидев интересный товар, хочется сразу узнать его стоимость, а не ждать, пока менеджер ответит, чтобы назвать цену. Какие ощущения возникают? Скука, раздражение, негативные ассоциации с магазином и, как следствие, отказ от покупки либо снижение лояльности.

И это абсолютно нормально. Мы живем в мире моментальных коммуникаций, где ответ через пару часов — практически преступление.

Основные причины, по которым магазины не пишут цены под постами:

Боятся спугнуть покупателей высокой ценой. Цена не соответствует качеству продукта. Цена постоянно меняется. Цена варьируется в зависимости от различных факторов (курс валют, цены оптовых поставщиков, колебания закупочной стоимости сырья и так далее). Хотят продавать в личных сообщениях, потому что менеджеры получают бонусы за продажи через direct.

Почему это проблема?

Большинство менеджеров отвечают в direct не по скриптам, затягивают с временем ответа или просто не умеют продавать и не проводят пользователя дальше по воронке. Возникает ощущение, что клиент сражается за то, чтобы купить товар, когда усилия должен прикладывать тот, кто продает.

Минусы подобного подхода:

Падение конверсии из лидов в покупателей — тратим деньги на привлечение пользователей, но теряем их из-за «шероховатостей» в переписке. Получаем слив бюджета и ярлык «неэффективного SMM»

Неграмотная коммуникация — это барьер для пользователя, который мешает ему двигаться дальше по воронке продаж.

Потеря лояльности подписчиков — как следствие, вовлеченности и потенциального роста аккаунта. Тогда зачем вообще вести профиль?

Выгорание комьюнити менеджеров — люди не роботы, чтобы механично 100 раз в день отвечать на элементарные вопросы. Со временем это грозит апатией и даже пассивной агрессией в переписке с клиентом. Страдает, опять же, бизнес.

Как решить эту проблему?

Проработать основные возражения поклонников скрытых цен в аккаунте:

SMM-менеджеров

«Да, всех раздражает обсуждение цены в direct, но магазинам от нее никуда не деться, потому что это один из самых простых способов перевести общение в личные сообщения. Алгоритмы Instagram это любят».

Обращение подписчика в direct укрепляет с ним связь для алгоритма, который отвечает за выдачу постов в ленту новостей. Однако негативный опыт — сильнее алгоритмов Instagram. И если пользователь не получает своевременный или исчерпывающий ответ, стратегия «укрепить взаимодействие» не только не сработает, но вы также рискуете потерять лояльность потенциальных покупателей. Лучше покажите в direct, например, какие есть цвета в наличии, как выглядит изнанка товара или варианты подарочной упаковки — главное внимательно услышать запрос покупателя и предложить релевантное решение.

Владельцев бизнеса

«Я не хочу, чтобы в Instagram указывали цены: это снижает премиальность продукта/услуги. К тому же, из-за курса доллара постоянно меняется ценник. Стоимость указана на сайте — пусть клиенты смотрят там или уточняют у менеджера в direct».

Такой подход в корне неправильный, наоборот: чем круче продукт, тем легче аргументировать его цену и ценность. И это ни в коем случае не снижает его премиальность, но позволяет вам отсечь нецелевую аудиторию. Если же цена варьируется в зависимости от курса или каких-то факторов, которые ее формируют, указывайте цену в валюте или в виде вилки «от и до».

Нужен ли отдельный человек для продаж в direct?

Если магазин небольшой и туда поступает около 10 запросов в день, с их обработкой может справиться комьюнити- или SMM-менеджер. В случае, когда обращений много и их не успевают обрабатывать, имеет смысл поручить эту работу отдельному менеджеру, который будет отвечать только за ответы в комментарии и direct. Важный аспект — скорость ответа, время ожидания которого не должно превышать 10 минут.

Еще один нюанс, который хотелось бы упомянуть — момент спонтанной покупки. Время, когда мы наконец-то заходим вечером в Instagram, чтобы отвлечься после тяжелого дня и видим «тот самый фен, и он срочно нужен!»

Если под постом указана цена, пользователь может:

написать данные для заказа в direct;

перейти на сайт и сделать заказ, ведь фен «тот самый!»

А если цена не указана, пользователь, конечно, может задать вопрос в direct, но с утра, когда менеджер ему ответит (мы же понимаем, что менеджеры не роботы и не отвечают 24/7), этот фен покажется покупателю обычным и не таким уж нужным.

Аналитика

Мы в Netpeak любим цифры, таблички и графики, ведь все это позволяет наглядно видеть результаты и эффективность нашей работы. Только отчеты могут показать владельцу бизнеса, что с указанием цен в Instagram конверсии растут. Это можно сделать и с помощью ручной аналитики и отслеживания заказов в e-commerce, чтобы показать разницу закрытых сделок в обоих подходах: когда цена указана и нет.

И все-таки: быть или не быть? Указывать цены под постами или все же не стоит? Мой ответ и как покупателя, и как маркетолога однозначный — писать стоимость под постами. Исключения составляют разве что ниши с длинным циклом продаж или те, у кого ценообразование зависит от различных индивидуальных факторов (например, изготовление встроенной мебели на заказ) — тогда указывайте примерный порядок цен с уточнением, что стоимость формируется индивидуально в зависимости от пунктов заказа покупателя.