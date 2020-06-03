Главред блога Netpeak про управление задачами и собой

В рубрике «Покажи свою работу» специалисты Netpeak делятся своим опытом — как освоили навыки профессии, чем наполнены будни и какие качества помогают им двигаться вперед.
Раньше опытом делились
Рабочие обязанности
Я главный редактор блога Netpeak. В Netpeak работаю уже пять лет (на момент публикации статьи в 2020 году). За это время прошла путь от ассистента главного редактора (джуна) до главного редактора (сеньора). Я пришла в агентство из ежедневной газеты, где была журналистом и редактором литературной рубрики.
Стоит сказать, что я ничего не понимала в интернет-маркетинге, когда приступила к своим обязанностям в Netpeak. Я постепенно училась на задачах, которые мне ставили, и регулярно уделяла немного времени самообразованию.
Сейчас я ответственна за tone of voice блога, системность выхода публикаций, настройку редакционных процессов, новые форматы, вычитку/редактуру и написание постов.
Я контролирую, чтобы в блог не попадали посты из разряда «капитан очевидность» — иногда приходится отказывать гостевым авторам и тратить больше времени, чем обычно, на объяснение
У нас в агентстве настоящая внутренняя корпоративная редакция: посты пишут практикующие маркетологи. Это помогает блогу быть экспертным, а сотрудникам агентства — дополнительно похвалить себя (что могут написать отличную статью, хоть это не их основная работа).
Я часто получаю фидбек от авторов агентства, что они в приподнятом настроении после публикации: нравится видеть, как строчки из Google Документа становятся опубликованным в блоге постом, под которым появляются просмотры, репосты и комментарии читателей.
Как проходит рабочий день
Первым делом утром я проверяю
Дальше в идеальном мире я открываю список задач и начинаю делать одну, не отвлекаясь на остальные. К сожалению, у меня редко получается следовать этому правилу. В целом, всю важную и сложную работу я стараюсь сделать до обеда, а после — выполняю рутину.
Много времени отнимает обсуждение текстов с авторами. Это необходимые переписки с одной стороны, а с другой — очень неудобно, потому что на переключение внимания между задачами тоже уходит слишком много времени.
Раз в день у нас в редакции блога небольшая летучка. И раз в неделю с шеф-редактором блога Георгием Рябым мы «сверяем часы»: что сделано на этой неделе, что по приоритетам будем делать на следующей. Так мы
Еще раз в неделю я составляю контент-план публикаций блога по старинке — в любимых в Netpeak
Кроме того, у нас есть общий редакционный почтовый ящик, письма из которого дублируются на почты всех редакторов. В соответствующий день редакторы «дежурят» и отвечают на запросы гостевых авторов либо по вопросам сотрудничества.
Ну, и традиционные задачи:
- вычитка и литературная редактура постов;
- поиск обложки для поста, который выпускаю;
- техзадания дизайнерам для отрисовки иллюстраций;
- верстка постов;
- составление отчетов по блогу;
- обсуждение с авторами тем и тезисов для будущих публикаций;
- придумываю новые форматы постов и внедряю их;
- верстаю исследования на Stats Netpeak.
Также я веду рассылку «Неля решает»: для этого ежедневно читаю статьи по маркетингу, редактуре, управлению проектами, отстройке бизнес-процессов и soft skills.
Затем собираю их в одноименную папку на панели закладок. Потом, когда приходит время писать текст рассылки, беру статьи из папки, сортирую по адекватности и оставляю для письма только пять самых интересных.
Вот для примера несколько выпусков рассылки:
Самое сложное в работе
Ответственность за результат
Для ответственного человека с приступами перфекционизма — это момент, который отнимает много мыслетоплива и времени.
Как справляюсь: учусь меньше тревожиться о том, на что не могу повлиять. Для задач в моей сфере влияния стараюсь составить четкий план действий с учетом запасного варианта. Также пробую сделать не идеально когда-нибудь, а достаточно хорошо в данный момент.
Работа с людьми, которые не ценят чужое время
Чаще всего это джуны, но не только. Например, подходит сотрудник и говорит: «Мне нужна твоя помощь. Зайди в почту. Открой такой-то файл». Казалось бы, что такого, разве сложно потратить 15 минут? Да, сложно. И вот почему: конкретно на этот слот времени мы не планировали встречу. Сотрудник выбирает удобное ему время, не спрашивая, подходит ли мне.
Для людей, которые работают с отчетами или лонгридами — это ад, потому что вроде бы 15 минут тратится на чужую внезапную просьбу и еще 25, чтобы «включиться», на какой мысли остановилась в своем отчете или черновике. Итого 40 минут впустую.
Конечно, если вопрос на минуту а-ля «Где найти нужную кнопку в интерфейсе?», я с радостью помогу, потому что нет смысла для такой задачи назначать встречу.
Второй момент — это письмо или сообщение в мессенджере без четко сформулированной цели и вопроса. К примеру, человек хочет разместиться в блоге Netpeak. Он просто присылает ссылку на документ, не ознакомившись с правилами редполитики. Причем, правила публикации не спрятаны за семью замками, а находятся, как и у всех редакций (!), в футере сайта блога.
Как справляюсь: использую принцип «Спасибо, нет». Вежливо отказываюсь и объясняю, как сделать, чтобы сотрудничество было удобно обеим сторонам.
Управление задачами
Я убеждена, что чем проще, тем лучше. Дела на две минуты делаю тут же не отходя от кассы.
Терпеть не могу напоминалки. Убеждена, что важное нужно держать перед глазами — тогда не забуду. И оптимальное количество действительно важных задач 3-5, чтобы легко запомнить.
Поэтому я просто вношу названия задач на неделю в Google Таблицу и отмечаю цветом готовность. Зеленый фон — выполнено, желтый — промежуточный результат, белый — еще не начинала.
Ссылку на документ держу на панели закладок: взгляд постоянно возвращается на это место, и у меня уже выработался условный рефлекс — открыть таблицу сразу в начале рабочего дня.
Для личных задач я пользуюсь чек-листами в Google Keep. Там веду списки покупок (очень удобно восстановить весь список — отличная опция для посещения супермаркета, когда плюс-минус нужны одни и те же позиции).
Для напоминаний (если уж пришлось) у меня отлично работают отложенные сообщения в чат «Избранное» в Telegram. Это мой единственный мессенджер на смартфоне, поэтому уведомление точно не потеряется.
Я люблю ясность в голове, поэтому оберегаю свой мозг, чтобы сохранить фокус внимания и ресурс на принятие решений. Я не забываю про важные дела, потому что по максимуму отсекаю инфошум. Мне действительно не нужно читать новости, всю френдленту, все письма и так далее. Я просто удаляю или скрываю неважное.
Второй момент — я отключила все уведомления и заархивировала чаты. Но конечно, как у зависимого от соцсетей человека, рука постоянно тянется заглянуть в чат: «А вдруг я пропущу что-то важное!»
Также я отключила отметку сетевого статуса в Instagram — отвечу на сообщения в удобное время, а не когда адресат настигает, увидев меня онлайн. Я проверяю телефон минимум трижды в день и отвечаю, чтобы не копилось непрочитанное. А при форс-мажоре меня и так быстро найдут.
На смартфоне пользуюсь Facebook и Messenger только в крайнем случае. Я в них захожу пару раз в месяц с ноутбука. Но признаюсь, зависима от Instagram: ежедневно провожу в приложении от 15 мин до 2 часов. У меня в разделе «Сохраненное» несколько тематических папок, посты в которых часто перечитываю/пересматриваю.
Организация рабочего пространства
У меня аскетизм во всех рабочих пространствах. Я люблю окружать себя небольшим количеством действительно важных любимых вещей. С виртуальным пространством то же самое. Главная цель подобного занудства — не тратить ценный ресурс внимания на избыточное количество решений в бытовых вопросах.
Люблю принцип «все важное должно быть под рукой», чтобы можно было отыскать с закрытыми глазами. Меня сильно впечатлила ситуация, когда у сестры начались схватки, а паспорт она не смогла найти и уехала в роддом без него. С тех пор нужные важные вещи всегда храню в ключевых местах.
Офисный стол в оупенспейсе:
На ноутбуке рабочий стол выглядит так:
В браузере — перед глазами только документы, с которыми работаю в данный момент. Те, которыми пользуюсь регулярно, но короткое время — собраны в папки.
На смартфоне только один рабочий стол с приложениями, которыми пользуюсь постоянно. Которые изредка могут понадобиться — в папке «Нужное». Которыми не пользуюсь, но их нельзя удалить — в папке «Хлам».
Также завела полезную привычку «чистить» фото в телефоне, «Сохраненное» в Telegram, сообщения и почтовые ящики. Я это делаю либо пока жду в очереди, либо в салонах на специально обученных процедурах. Главное, не запускать, а хотя бы раз в неделю по 15 минут «проходиться шваброй» и наводить порядок в рабочих гаджетах.
Навыки, которые помогли стать крутым специалистом
- Делать безвозмездно чуть-чуть больше, чем от меня ожидают. Это важно: не сильно больше, а просто каждый раз на чуть больше. Выбрать для себя этот комфортный размер «чуть больше». Я не одобряю геройства, пятилетки СССР и перекос в неадекватный трудоголизм.
Помню, когда я отправила резюме в Netpeak, то указала в мотивационном письме «Хочу работать с вами, потому что ваши клиенты подтвердили, что вы классная компания». Чтобы не бросать слов на ветер, я просмотрела портфолио клиентов на сайте Netpeak, выбрала оттуда BMW-центр в Одессе и поехала к ним офис расспросить про сотрудничество с Netpeak — предварительно взяла журналистское удостоверение и представилась репортером, который пишет статью о агентствах интернет-маркетинга.
Эту строку заметил руководитель и спросил о ней на собеседовании, а у меня уже был готов пруф. Конечно, этот пример проявления инициативы добавил плюс к моему резюме.
- Постоянно находиться в процессе обучения. Следить за 2-3 другими сферами, смежными с основной деятельностью, и заимствовать оттуда идеи для своей.
- Не только обучаться, но и применять на практике новую полученную инфу. Иначе тратится огромный интеллектуальный и/или финансовый ресурс на обучение, а выхлопа ноль.
- Упрощать — делать меньше работы руками, но больше головой. Качество вместо количества. Оптимизировать процессы так, чтобы работать было удобно.
- Запоминать собственные ошибки и контролировать, чтобы они не повторялись. Максимум дважды допустить мелочную ошибку. Средние и крупные не повторять вообще.
- Проактивность: не ждать, пока руководство спустит интересную задачу, а придумать и внедрить (!) ее самостоятельно.
Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Мне помогает элементарный метод «Я просто попробую», которому я научилась у Людвига Быстроновского в цикле заметок «-30»: не нужно ожидать от себя супер-результата на старте, нужно просто с чего-то начать и посмотреть, что получится.
Чтобы у меня появлялись идеи для работы, я завела два хобби:
Вяжу не глядя (это как слепая печать только слепое вязание), чтобы занять руки — польза от развития мелкой моторики и вот это вот все. Пока руки работают, мозг в расслабленом состоянии, и внезапно в середине процесса возникают идеи (я их потом записываю).
Важно, чтобы хобби было таким, где мозг можно отпустить в свободный полет — поэтому чаще всего вяжу простое полотно, где не нужно считать и важен процесс, а не результат).
Фотография — я изучаю диалог с человеком в кадре, композицию и расположение источника света. Это учит замечать новое и здорово бодрит. Плюс смена деятельности: хобби, не связанное с компьютером, как основная работа редактора. С компьютером в фотографии пересекаюсь по минимуму, потому что не фотошоплю снимки. Ну, и у хорошего портрета, как и у хорошего интервью, много общего — в центре искренний интерес к человеку.
Вот, например, сделала портрет PR-директору Netpeak Анне Знамеровской:
Кто или что повлияли на карьеру в Netpeak
Люди, которые повлияли на мой профессионализм:
- Три потрясающих преподавателя в университете — двое классических «газетчиков» кафедры прессы и одна по литературе.
- Пять редакторов на прошлой работе во всеукраинской газете «День».
- В Netpeak — сооснователь агентства и директор по маркетингу Андрей Чумаченко, шеф-редактор блога Георгий Рябой, тимлид команды Outbound в департаменте маркетинга Роман Ефременко — в мой первый год работы они здорово помогли с обучением и пониманием опорных моментов интернет-маркетинга.
Также я благодарна всей команде Netpeak и в частности авторам, чьи посты редактировала для блога. И конечно, я получила много полезных знаний на закрытых докладах топ-менеджеров и миддл-менеджеров Netpeak Group.
Кроме того, есть два «секретика», которые еще ни разу меня не подвели.
Настойчивость и последовательность
Я постоянно училась по своим задачам в Netpeak, вкладывала личные деньги в дополнительное образование, запрашивала обратную связь у коллег. Анализировала промежуточный результат. Затем подходила к руководителю и просила повышение, предлагала свои идеи и, если мне отказывали, выясняла причину и узнавала, какие пункты мне еще нужно учесть, чтобы исправить ситуацию.
Дважды мне говорили «нет», но меня это не остановило. Я понимала: нужно еще научиться определенным навыкам и закрепить их на практике. А потом попробовать снова. В общем-то, в любой ситуации после неудачи всегда нужно попробовать еще раз.
Обучение
Когда объясняю что-то другому сотруднику, то структурирую информацию в своей памяти и сама лучше в ней ориентируюсь.
Рабочие достижения
Все достижения — командный результат. Перечислю то, что получилось в блоге Netpeak том числе и благодаря мне.
- Придумала рубрику «Покажи свою работу» — я считаю очень важным, чтобы сотрудники агентства рассказывали о внутренней кухне и паттернах, которые ими движут в профессии.
Так становятся понятными принципы работы агентства и правила, которыми оно руководствуется при формировании команды. Очевидно, что это оказывает огромное влияние на качество услуг, которые предоставляет Netpeak.
- Медиакит блога.
- Страница гостевых постов.
- Бизнес-процессы в блоге. Работа с авторами.
- Прибыль, которую приносит блог агентству: 35% от общего количества заявок, полученных из сайтов Netpeak.
- Обратная связь от читателей, как блог им помогает. Например, настроили инструмент, разблокировали страницу в Facebook, получили работу благодаря публикациям в блоге и так далее.
- Когда с помощью кейсов к нам в агентство на продвижение заходят крупные бренды или когда на конференциях лидеры мнений со сцены говорят: «Я и мои сотрудники читают блог Netpeak, и он классный».
Баланс между работой и личной жизнью
Я стараюсь максимально эффективно использовать рабочее время. Не привыкать к длинной раскачке либо возможности посидеть подольше и доделать прямо все. Конечно, случаются, форс-мажоры с овертаймами, но они исключение, а не правило.
Вот какие личные правила помогают мне поддерживать баланс:
- вечера — всегда для семьи;
- не беру дополнительную работу на дом;
- не читаю рабочие чаты после ухода из офиса и на выходных;
- стараюсь знать «свой размер» нагрузки и не брать задач больше, чем могу осилить;
- не думать о количестве, думать о качественном улучшении — какие три простых шага я могу сделать прямо сейчас, чтобы улучшить ситуацию.
Я считаю работу очень важной, но не единственной частью жизни. И другие части люблю не меньше, поэтому стараюсь пропорционально справедливо разделять между ними время.
Вывод
Я радуюсь, что попала в Netpeak, в первую очередь, благодаря людям. Каждый, кто хоть раз был Netpeak, подтвердит, что здесь царит особенная атмосфера поддержки, вдохновения и профессионализма. Это проявляется в порядке в делах, ежедневном общении, обучении новичков и стремлении сделать свою работу максимально хорошо в существующих условиях.
Поэтому мне вспоминается аналогия со школой: когда в классе больше трети учеников отличники, у хорошистов и троечников в естественном ритме без принуждения учителей повышаются оценки. Я училась в таком классе.
Меня восхищает возможность непрерывно изучать новое, потому что digital — одна из сфер, в которой условно раз в месяц все может развернуться на 180 градусов.
Если у вас появились вопросы про рабочим процессам в блоге Netpeak, задавайте их в комментариях. Скорее всего, на самые интересные отвечу развернуто и напишу пост.
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