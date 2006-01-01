Формирование команд
Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые
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12 докладов TED Talks, которые нас изменили
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Стадии формирования команд по Брюсу Такмену
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Как автоматизировать заботу о сотрудниках
Как нанять маркетолога и не уволить через месяц
4 года назад5
5 железных правил IT-бухгалтеров
Стили управления по Ицхаку Адизесу
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Как создать виртуальный офис
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Как обучать команду по методу 70:20:10
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Главред блога Netpeak про управление задачами и собой
6 лет назад11
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