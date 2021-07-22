15 лет в одной компании — как не выгореть. Три лайфхака директора по маркетингу агентства Netpeak

Один из самых частых вопросов, которые мне задают после первого профессионального знакомства: «Как ты не устал работать на одном месте столько лет»? Для тех, кто не знает, я сооснователь интернет-маркетингового агентства Netpeak и уже 15 лет получаю кайф от своей работы. Делюсь своим рецептом невыгорания.

Меняй работу внутри работы

Это самый очевидный и наиболее доступный способ: устал делать то, что делаешь — посмотри, чем другим можешь быть полезен.

Первое время я менял деятельность примерно раз в полтора года — начинал копирайтером, потом менеджерил растущий отдел, затем строил SMM-команду, после занимался развитием бренда Netpeak, геймификацией и юзабилити.

Последние несколько лет занимаюсь департаментом маркетинга, онбордингом, внутренней культурой и стратегическим управлением агентством.

По сути, каждая такая смена деятельности — как новая работа. Заскучать не успеваешь.

Подробнее о том, как построен рабочий процесс Андрей и нагрузках — в посте «Покажи свою работу»: рассказ сооснователя и управляющего партнера агентства Netpeak.

Выбери то, что нравится больше всего и старайся делать это чаще

Лет двенадцать назад меня впервые позвали выступить на небольшом ивенте, человек на 50 наверное. Я дико волновался, очень активно готовился и выступил максимально плохо.

Потом выступил еще раз, и еще раз, уже чуть лучше. И вдруг понял, что меня драйвит это ощущение и энергия, которую получаю от слушателей. Так что я стал уже сам активно соглашаться и, даже, напрашиваться на разные конференции.

Позже это трансформировалось в серию внутренних тренингов для команд, запись курсов и так далее.

Так, только за последние пару лет, я выступал в Днепре, Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Бишкеке, Алмате и Софии. Разные города и страны, разные люди и особенности, но такая одинаковая положительная энергия.

Развивая маркетинговый и HR-бренд (то есть принося пользу компании) я стал получать дополнительный кайф от работы.

А когда работа приносит кайф — тебе не скучно.

Пост по мотивам выступления Андрея читайте в журнале — «Как руководителю построить сильную команду и не сойти с ума».

Придумай себе развлечения

Почему-то многие считают, что ограничить себя рамками функциональных обязанностей и выполнения задач — правильно и круто. Я с этим абсолютно не согласен.

Всегда и во всем можно придумать что-то новое, клевое, интересное лично тебе и, при этом, полезное для бизнеса.

Например, у меня есть телеграм-канал (кстати, этот пост оттуда), я веду его уже два года. Меня драйвит писать, получать фидбеки, репосты и новых подписчиков. При этом канал приносит пользу и основной работе.

Еще один пример: два месяца назад я реализовал давнюю задумку — разговорный подкаст про работу. Его создание тоже приносит удовольствие, а там посмотрим, что произойдет после релиза.

О канале в Telegram и почему стоит подписаться на SadButTrue — в посте «Андрей Чумаченко и его телеграм-канал Sad But True: 14 лет бизнес-опыта и управления людьми — в коротких и понятных постах».

Вместо выводов

Нет ничего плохого в выгорании, если советы выше тебе не подходят. Главное, чтобы выгорание было вашим личным решением, а не следствием событий (или их отсутствия), на которые вы не захотели влиять.

Что ещё почитать о выгорании — пост Артема Бородатюка, основателя Netpeak «Как работой гореть, но не сгорать — личный опыт».