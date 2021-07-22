15 лет в одной компании — как не выгореть. Три лайфхака директора по маркетингу агентства Netpeak

Один из самых частых вопросов, которые мне задают после первого профессионального знакомства: «Как ты не устал работать на одном месте столько лет»? Для тех, кто не знает, я сооснователь интернет-маркетингового агентства Netpeak и уже 15 лет получаю кайф от своей работы.
Делюсь своим рецептом невыгорания.
Меняй работу внутри работы
Это самый очевидный и наиболее доступный способ: устал делать то, что делаешь — посмотри, чем другим можешь быть полезен.
Первое время я менял деятельность примерно раз в полтора года — начинал копирайтером, потом менеджерил растущий отдел, затем строил SMM-команду, после занимался развитием бренда Netpeak, геймификацией и юзабилити.
Последние несколько лет занимаюсь департаментом маркетинга, онбордингом, внутренней культурой и стратегическим управлением агентством.
По сути, каждая такая смена деятельности — как новая работа. Заскучать не успеваешь.
Подробнее о том, как построен рабочий процесс Андрей и нагрузках — в посте «Покажи свою работу»: рассказ сооснователя и управляющего партнера агентства Netpeak.
Выбери то, что нравится больше всего и старайся делать это чаще
Лет двенадцать назад меня впервые позвали выступить на небольшом ивенте, человек на 50 наверное. Я дико волновался, очень активно готовился и выступил максимально плохо.
Потом выступил еще раз, и еще раз, уже чуть лучше. И вдруг понял, что меня драйвит это ощущение и энергия, которую получаю от слушателей. Так что я стал уже сам активно соглашаться и, даже, напрашиваться на разные конференции.
Позже это трансформировалось в серию внутренних тренингов для команд, запись курсов и так далее.
Так, только за последние пару лет, я выступал в Днепре, Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Бишкеке, Алмате и Софии. Разные города и страны, разные люди и особенности, но такая одинаковая положительная энергия.
Развивая маркетинговый и HR-бренд (то есть принося пользу компании) я стал получать дополнительный кайф от работы.
А когда работа приносит кайф — тебе не скучно.
Пост по мотивам выступления Андрея читайте в журнале — «Как руководителю построить сильную команду и не сойти с ума».
Придумай себе развлечения
Почему-то многие считают, что ограничить себя рамками функциональных обязанностей и выполнения задач — правильно и круто. Я с этим абсолютно не согласен.
Всегда и во всем можно придумать что-то новое, клевое, интересное лично тебе и, при этом, полезное для бизнеса.
Например, у меня есть телеграм-канал (кстати, этот пост оттуда), я веду его уже два года. Меня драйвит писать, получать фидбеки, репосты и новых подписчиков. При этом канал приносит пользу и основной работе.
Еще один пример: два месяца назад я реализовал давнюю задумку — разговорный подкаст про работу. Его создание тоже приносит удовольствие, а там посмотрим, что произойдет после релиза.
О канале в Telegram и почему стоит подписаться на SadButTrue — в посте «Андрей Чумаченко и его телеграм-канал Sad But True: 14 лет бизнес-опыта и управления людьми — в коротких и понятных постах».
Вместо выводов
Нет ничего плохого в выгорании, если советы выше тебе не подходят. Главное, чтобы выгорание было вашим личным решением, а не следствием событий (или их отсутствия), на которые вы не захотели влиять.
Что ещё почитать о выгорании — пост Артема Бородатюка, основателя Netpeak «Как работой гореть, но не сгорать — личный опыт».
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти