Как компании контролируют сотрудников в соцсетях. Три кейса

При приеме на работу мы так или иначе исследуем кандидатуру соискателя и обращаем внимание и на профиль в социалках. Да, контент, которым делится человек, не будет определяющим фактором оценки потенциального сотрудника. Но очень поможет лучше понять, кто перед нами. Так делают многие компании. Некоторые из них продолжают отслеживать посты своих сотрудников и после приема на работу.

Я работаю в сфере HR уже более 10 лет и заметила, что суть социальных сетей очень изменилась. Делюсь с вами своими наблюдениями и тремя кейсами бизнеса.

Профиль в социалках — уже не личная история

84% из 106 опрошенных порталом HeadHunter работодателей проверяют соцсети кандидатов при подборе на работу. А 72% рекрутеров признались, что отказали соискателю даже в первом собеседовании, после того, как увидели его в соцсети.

При этом только 6% работодателей отслеживают сетевую активность уже принятых на работу сотрудников. В Америке ситуация другая. Портал CareerBuilder опубликовал такие данные после опроса 1012 менеджеров по найму и подбору персонала:

48% работодателей используют социальные сети для проверки своих сотрудников;

34% признались, что увиденный там контент приводил к выговору и даже увольнению сотрудников.

Действительно, к соцсетям уже нельзя относиться, как к сугубо личному пространству. Если ты работаешь в какой-то компании, то ассоциируешься с ней. И если на твоей страничке в Фейсбуке или Инстаграме появится что-то компрометирующее, она автоматически отобьется на репутации компании. Таких кейсов уже тысячи.

Поэтому логично, что в новых условиях бизнес начинает действовать на опережение – прописывает правила поведения в соцсетях для своих сотрудников.

Приведу три кейса.

Starbucks. Пишите, что хотите, только не врите и не жалуйтесь

В Starbucks к поведению партнеров (так здесь принято называть сотрудников) в соцсетях относятся лояльно. Ничего не запрещают, только просят быть честными и не распространять ложную информацию о бренде, его продуктах и услугах. Свои взгляды тоже можно высказывать, правда, с формулировкой: «Я партнер Starbucks, и это мое личное мнение…».

В постах с рассказами о работе компания рекомендует использовать специальный хэштег #tobeapartner. Такой подход, по ее мнению, придает важности сотрудникам Starbucks, и в ответ требует быть более ответственными.

Единственное, что тревожит Starbucks, это возможные жалобы на компанию, как на работодателя. Поэтому в гайдлайнсе есть просьба: перед тем, как опубликовать какую-то пакость в соцсетях, сначала обратиться с жалобой к руководству. Ну и еще рекомендуется использовать настройки конфиденциальности для личных постов.

Ukrsibbank. Сотрудники — лучшие герои для PR-кампании

В 2019-м банк показал, как можно использовать активность своих сотрудников в соцсетях для продвижения бренда. Интересный кейс из области «не можешь предотвратить революцию, возглавь её».

В течение какого-то времени банк мотивировал сотрудников делиться в соцсетях моментами из своей ежедневной рабочей рутины. Посты должны были выходить в ежедневном ритме под хэштегом #кращемісцедляроботи. Лучших авторов HR-ы награждали подарками.

ВВС. Тотальный контроль и свод ограничений

В этой корпорации всё по-взрослому. Во главу угла поставлен принцип беспристрастности. А поскольку каждый журналист априори является публичной личностью и лицом ВВС, поэтому никакого «личного мнения» у него быть не может.

Так посчитал директор Тим Дэви и и выдал руководство по социальным сетям. Здесь много интересного из области «личных границ» и «права на личное мнение».

Кстати, правила Тима Дэви распространяются на весь персонал ВВС, а не только на журналистов. И ими запрещается почти все, даже использование смайликов, которые, по мнению руководства, могут нанести ущерб беспристрастности компании.

Предусмотрены и санкции за нарушение этих правил. Жёсткие, вплоть до увольнения. В ВВС считают, что личный бренд в соцсетях — вторичен по отношению к ответственности перед компанией.

Парадоксальная ситуация складывается. С одной стороны, у каждого человека есть право на свободу слова и личное пространство. А с другой — есть ответственность перед работодателем. В результате, границы между личными и корпоративными интересами стираются.

Я думаю, что все же не нужно строить систему запретов и ограничений, следует создавать корпоративную культуру, в которой людям будет тепло и уютно работать.

Также руководителям нужно помнить, что им тоже необходимо заниматься ведением своих социальных сетей. Более подробно я писала об этом в посте «Зачем руководителю вести соц сети».