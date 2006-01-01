Ольга Пачесная

Ольга Пачесная

Автор NJ c 2016
Позиция:
COO of FRACTAL
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Начала свою карьеру в агентстве в 2010 году, пройдя путь от единственного HR-менеджера до партнера агентства Netpeak и операционного директора FRACTAL.

Статьи автора

Бизнес
79789 33
Как написать follow up, чтобы от него был результат?
Бизнес
Как написать follow up, чтобы от него был результат?
79789 33
Бизнес
5541 18
Как компании контролируют сотрудников в соцсетях. Три кейса
Бизнес
Как компании контролируют сотрудников в соцсетях. Три кейса
5541 18
Бизнес
15882 7
Почему Netpeak стал лидером среди IT-работодателей Украины
Бизнес
Почему Netpeak стал лидером среди IT-работодателей Украины
15882 7