Почему Netpeak стал лидером среди IT-работодателей Украины

На момент получения диплома DOU в 2015 году в мире было чуть более 200 нетпиковцев. На момент публикации этого поста в нашем агентстве работают 235 специалистов. Руководитель отдела HR, Ольга Пачесная, написала пост о главном — людях, которые выбрали работу в Netpeak.

Мы во второй раз заняли первое место в рейтинге портала DOU в категории компаний со штатом 200-800 специалистов и стали лучшим работодателем Одессы. На момент написания поста агентство открыло 10 офисов в 5 странах (Украина, Россия, США, Казахстан и Болгария). Верхняя позиция в рейтинге стала возможной по ряду причин. Главная — у нас работают лучшие специалисты и удивительные люди. Мы приложили нереально много усилий, чтобы собрать дримтим в одной компании. И при этом, чтобы им было комфортно работать вместе. Нам кажется, получилось. И, по секрету, мы даже перевыполнили план.

Команда — наша главная ценность. Мы делаем возможное и невозможное, чтобы Netpeak был не просто агентством, а стилем жизни и образом мышления.

Когда я пришла в Netpeak в 2010 году, коллектив был небольшой, но уже тогда сразу бросалось в глаза, что здесь работают люди со схожим мировоззрением, с так называемым «геном нетпиковости». Поразительно, но три нетпиковца набили себе татуировки с логотипом компании.

Не думал, что не я стану первым, кто набьет татуху #Netpeak. Фото опубликовано Artyom Borodatyuk (@ice_scream) Мар 3 2014 в 11:16 PST

Для выполнения моего первого задания нужно было составить собирательный образ нетпиковца для последующего рекрутинга. Задача оказалась достаточно простой, потому как у ребят было много общего. Даже сейчас при подготовке к собеседованию я периодически захожу в тот самый докс, который помогал мне выстроить план собеседования. На данный момент «ген нетпиковости» описан в месседжах для каждой роли сотрудников и в миссии компании. Наша миссия сформулирована от простого к сложному: Тяжело выделить только одну решающую черту «нетпиковости». В работе важно сочетание инновационности, результаториентированности, честности, ответственности, стремления стать лучшим.

Пристальное внимание мы уделяем «само-эффекту»: самомотивации, самообучению и самодисциплине.

Мы особо ценим диплом DOU как проявление доверия. Потому что фактически Нетпик сдал экзамен перед своими сотрудниками. Ведь это они ставили оценки работодателю по каждому пункту. По результатам рейтинга наша самая сильная сторона — отношения с коллегами (99 из 100) и, как часть ее, — коммуникация с руководством (98 баллов). Также 98 из 100 нетпиковцы поставили за условия труда. Любой владелец бизнеса может мгновенно получить хороший балл, купив удобные ноуты и столы. Но далеко не сразу можно сделать работу под одной крышей душевной и эффективной. Самый низкий балл (93 из 100) мы получили по показателю уровня зарплат. Мы действительно со старта не платим большие ставки. Но в целом наши зарплаты выше средних в сфере. Практически у всех нетпиковцев есть показатели эффективности в зависимости от типа отдела. Поэтому сотрудники с низкими зарплатами не работают долго: система их сама выталкивает из-за низких результатов работы.

Кто все эти люди?

Хочу познакомить вас с теми, кто сделал Netpeak таким, каким мы его знаем сейчас. У нас работают легендарные личности. Поэтому в конце прошлого года мы стали практиковать непрофильные образовательные ивенты — лекции нетпиковцев для своих коллег. На первой встрече директор по развитию сервиса Serpstat и по совместительству альпинист-спелеолог рассказывал о своей экспедиции на Килиманджаро и длительном проживании в Африке. Кстати, потом он еще желающих на экскурсию в катакомбы сводил и научил самостоятельно находить выход из подземного лабиринта.

На второй встрече технический директор Netpeak составил подробный лайфхак для начинающих путешественников с описанием подводных камней и прочего важного багажа знаний. Да, наш CTO путешествует с 8-го класса, на его счету около 90 перелетов, более десятка стран, а также внушительная коллекция авиамоделей из каждой поездки. Надеемся, такие собрания станут еще одной нетпиковской традицией. У нас столько удивительных людей в команде, и каждому есть что рассказать!

Нам удалось собрать под одной крышей четырехкратную чемпионку мира по акробатике, кандидатов в мастера спорта по художественной гимнастике и по боксу. Фотографы, музыканты, поэты, писатели, призеры международных танцевальных конкурсов, кэвэнщики. Адепты горного туризма. Волонтеры.Да, много волонтеров, потому что нетпиковцы небезразличны к проблемам общества. Внутри Нетпика «родился» и социальный проект «Мой Город» — платформа, которая стремится системно улучшать Одессу.

Еще у нас есть японоведы. На днях две наши сотрудницы cдали нореку (экзамен на знание языка) на уровень N5.

Кстати, я сдала Нореку! :)Я теперь счастливый обладатель уровня N5 по японскому языку, cравнялась в знании языка с детсадовцами.Жду дипломчик. #jlpt #noryokushiken Posted by Настя Здорикова on Tuesday, February 2, 2016

Редактор нашего англоязычного блога в совершенстве знает греческий и пишет стихи с четырех лет. Менеджер проектов «Моего Города» преподает курс «Менеджмент персонала» в Одесском национальном экономическом университете. А один из наших seo-специалистов в харьковском офисе — делегат Международной ассоциации кубинга (Coub здесь ни при чем, речь о сборе кубика Рубика на скорость). Кто еще? Футбольная команда, которая регулярно играет по вторникам. Программист, который классно рисует. Ассистент, который запросто может мотивировать руководителя с помощью стихов. И бэнд Netpeak у нас есть. Фрагмент выступления на новогоднем корпоративе можно подсмотреть на нашем YouTube:

Что делают нетпиковцы, кроме SEO и PPC для бизнеса?

На обеденном перерыве — смотрят вместе фильмы и мультики, или играют в настольный теннис. Или в шахматы. Или общаются в небольших группках с нашим приглашенным нэйтивом Николасом. Или ходят на выходных вместе в кинотеатр. А иногда — даже в отпуск. Не важно, как именно они проводят время. Ценно, что это их личный выбор находиться вместе. Не банальная обязаловка, а выбор личностей, которым комфортно в одном пространстве. Это, кстати, объясняет, почему у нас в команде многие нашли своих вторых половинок. Мы отпраздновали пятилетие агентства в 2011 году на Говерле. Это символическое событие, потому что наш символ — пик. И мы его покорили. Возможно, вам кажется, что мы слишком много внимания уделяем нерабочим моментам? Секрет в том, что нетпиковцы работают не ради процесса, а на результат. Поэтому у нас получается сделать довольными и клиентов, и сотрудников. Мы уже провели несколько субботников в Одессе. Хотим сделать мир лучше — и делаем. Каждый одессит и гость города может к нам присоединиться. Мы уверены: самый классный и мудрый родитель — не тот, кто тотально запрещает или потакает. А тот, кто поддерживает, объясняет и дает свободу. Несмотря на то, что все и так гуд, мы не хотим останавливаться. Нам всегда нужны суперстар-специалисты. Но не всегда получается их найти. Поэтому мы учим их сами.

Один-два раза в квартал агентство проводит бесплатные образовательные курсы. Уже провели 9 курсов. Не только в Украине. С 2015 года открыт набор в Болгарии. Обучили 59 студентов. Из них 39 взяли на испытательный срок. К слову, сейчас идет набор на курсы по РНР и SEO, уже проходят обучение будущие специалисты по РРС.

В офисах настроена геймификация рабочего процесса. Нетпиковцы обращаются друг к другу по никам. У нас принято поздравлять коллег с Днем рождения одновременно всем Нетпиком. Мы поздравляем сотрудников с годовщиной работы и рождением ребенка огромным потоком SMS. У нас есть новогодний сикретсанта: каждый инкогнито дарит подарок и получает милый сюрприз сам. Приятно, что большинство нетпиковцев не покупают дежурные сувениры, а проводят мини-расследование с целью узнать, чему больше обрадуется их «подсантный». Наши руководители сидят не в отдельных кабинетах, а вместе со своими командами. Сейчас наш СEO в длительной командировке, а на его рабочем месте живет и приглядывает за нетпиковцами макет руководителя. И да, в нашей внутренней CRM&ERP системе есть «кнопка счастья» — ее всегда можно нажать, когда хочешь поделиться с кем-то из сотрудников хорошим настроением :) Все-все 235 нетпиковцев, спасибо вам за вас!