Три закрытые вакансии за 12 рабочих дней — кейс Asquad с Netpeak Talent
Компания: Asquad.
Регион поиска: Украина и Европа.
Направление вакансии: Java Developers.
Услуга: закрытие вакансии STANDART.
Команда Netpeak Talent: Юлия Комарницкая, Recruitment Team Lead; Яна Козюченко, Sourcer; Анита Дяченко, Recruiter; Ирина Кудрик, Recruiter.
Кто клиент
Asquad — это платежная платформа на основе low-code engine, нацеленная на сокращение процесса интеграции клиента в систему в течение 1 дня.
Если дать определение платежной системе простыми словами, речь о комплексе софтверных, аппаратных и телекоммуникационных технологий для безналичных финансовых операций.
Цели поиска
У Asquad нет собственного рекрутингового отдела. Компания обратилась к команде Netpeak Talent со срочным запросом на поиск специалистов.
Важной в позициях была не только техническая составляющая, но и soft skills и компетенции:
- Проактивность.
- Автономность.
- Неконфликтность.
- Умение коммуницировать четко и лаконично.
- Ответственность (умение признать свою ошибку и исправить ее).
Действия команды
Прежде всего мы забрифовали портрет идеального специалиста. Это важно, чтобы рекрутеры могли составить карты оценки, так называемые score cards, для начальных этапов и собеседований с кандидатами. Что позволяет отобрать максимально целевых специалистов.
Далее команда Netpeak Talent разработала сорсинговую (поисковую) и PR стратегию, включающую:
- коммуникацию с наиболее подходящими специалистами, которые не были в поиске работы, из нашей базы и из открытых источников;
- привлечение внутренних и внешних рекомендаций;
- публикации вакансии на профильных ресурсах.
Наша задача — максимально сэкономить время клиента и кандидатов и найти perfect match.
Поэтому мы согласовали важные пункты в процессе поиска:
- На этапе скрининга резюме (первичной быстрой обработки) — отбор по опыту кандидата с нужными для клиента знаниями по программам и фреймворкам, а именно Java 17, Spring, RabbitMQ, Kafka, PostgreSQL, MongoDB, Consul, Vault, Docker, GIT.
- Сформировали score cards, по которым проводили оценку кандидатов.
- Сформировали вопросы по оценке каждой важной компетенции кандидатов для клиента.
Рекрутеры Netpeak Talent провели 33 собеседования. Далее к процессу присоединялись технический директор и Java Tech Lead компании. Им мы показали 4 кандидатов. А из них оффер получили 3 кандидата.
Отзывы кандидатов о собеседованиях
Чтобы клиент мог видеть весь этот путь в одном месте с удобной визуализацией, мы готовим специальные отчеты по вакансиям в Looker Studio. Вот фрагмент такого отчета.
Что обеспечило успех найма
- Четкая и быстрая коммуникация команды Netpeak Talent с hiring-менеджерами на всех этапах работы по вакансиям.
- Четко прописанный план поиска кандидатов.
- Детальный отбор рекрутерами в соответствии с портретом специалиста, включая soft skills и мотивацию кандидатов.
Результаты поиска
Общая воронка:
- всего связались с кандидатами — 159;
- отправили killer questions* — 33;
- проверили killer questions — 33;
- провели 1х собеседований — 33;
- провели 2х собеседований — 4;
- сделали офферов — 3;
- приняли офферов — 3;
- реджектов от офферов — 0.
*Killer questions — это дополнительные вопросы перед первым собеседованием, чтобы точно убедиться, что на собеседование мы приглашаем целевых кандидатов.
В целом процесс закрытия вакансий для Asquad длился 12 рабочих дней.
Отзывы о сотрудничестве
В Netpeak Talent решили обратиться по рекомендации. В совместной работе больше всего запомнились скорость, проактивность, структурированность рекрутеров.
Команда, которая проводила с нашей стороны собеседования, очень занята, коллеги активно напоминали о необходимых действиях и не пускали все на «самотек».
Агентство предлагало различные варианты закрытия вакансий, поэтому сложностей в работе не наблюдали.
Работой с командой довольна лично я и имею хороший фидбек от коллег.
То, что наше сотрудничество с А-сквод будет успешным, было понятно еще на брифинге позиции. Станислав и Елена имели четкое понимание, какой человек нужен им в команде, и смогли это четкое видение передать нам. Поэтому 10 дней, 2 финалки и Middle Java Developer уже присоединился к их команде :) По моему мнению, понимание реквестором, для чего и кого ищем — 50% успеха.
Анита Дяченко, рекрутер.
Если коротко, А-сквод, это:
- четкое видение портрета кандидата на роль;
- быстрое взаимодействие при поиске специалиста;
- приятное впечатление у кандидатов о технических собеседованиях.
Яна Козюченко, sourcer.
Топ из топов реквесторов, с которыми приятно работать🔥
Четкое понимание изначально, кто нужен.
Быстрый процесс и проводки кандидатов по этапам.
Достойная оплата труда, бенефиты и тому подобное.
Приятный вайб.
Четкие фидбеки.
Ирина Кудрик, рекрутер.
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