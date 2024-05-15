Три закрытые вакансии за 12 рабочих дней — кейс Asquad с Netpeak Talent

Три закрытые вакансии за 12 рабочих дней — кейс Asquad с Netpeak Talent

Компания: Asquad. Регион поиска: Украина и Европа. Направление вакансии: Java Developers. Услуга: закрытие вакансии STANDART. Команда Netpeak Talent: Юлия Комарницкая, Recruitment Team Lead; Яна Козюченко, Sourcer; Анита Дяченко, Recruiter; Ирина Кудрик, Recruiter.

Кто клиент

Asquad — это платежная платформа на основе low-code engine, нацеленная на сокращение процесса интеграции клиента в систему в течение 1 дня.

Если дать определение платежной системе простыми словами, речь о комплексе софтверных, аппаратных и телекоммуникационных технологий для безналичных финансовых операций.

Цели поиска

У Asquad нет собственного рекрутингового отдела. Компания обратилась к команде Netpeak Talent со срочным запросом на поиск специалистов.

Важной в позициях была не только техническая составляющая, но и soft skills и компетенции:

Проактивность. Автономность. Неконфликтность. Умение коммуницировать четко и лаконично. Ответственность (умение признать свою ошибку и исправить ее).

Действия команды

Прежде всего мы забрифовали портрет идеального специалиста. Это важно, чтобы рекрутеры могли составить карты оценки, так называемые score cards, для начальных этапов и собеседований с кандидатами. Что позволяет отобрать максимально целевых специалистов.

Далее команда Netpeak Talent разработала сорсинговую (поисковую) и PR стратегию, включающую:

коммуникацию с наиболее подходящими специалистами, которые не были в поиске работы, из нашей базы и из открытых источников;

привлечение внутренних и внешних рекомендаций;

публикации вакансии на профильных ресурсах.

Наша задача — максимально сэкономить время клиента и кандидатов и найти perfect match.

Поэтому мы согласовали важные пункты в процессе поиска:

На этапе скрининга резюме (первичной быстрой обработки) — отбор по опыту кандидата с нужными для клиента знаниями по программам и фреймворкам, а именно Java 17, Spring, RabbitMQ, Kafka, PostgreSQL, MongoDB, Consul, Vault, Docker, GIT. Сформировали score cards, по которым проводили оценку кандидатов. Сформировали вопросы по оценке каждой важной компетенции кандидатов для клиента.

Рекрутеры Netpeak Talent провели 33 собеседования. Далее к процессу присоединялись технический директор и Java Tech Lead компании. Им мы показали 4 кандидатов. А из них оффер получили 3 кандидата.

Конверсия из собеседования с рекрутером Netpeak Talent (провели 33) в клиентское собеседование (провели 4) — 12%. Конверсия из технического собеседования в оффер — 75%.

Отзывы кандидатов о собеседованиях

Чтобы клиент мог видеть весь этот путь в одном месте с удобной визуализацией, мы готовим специальные отчеты по вакансиям в Looker Studio. Вот фрагмент такого отчета.

Что обеспечило успех найма

Четкая и быстрая коммуникация команды Netpeak Talent с hiring-менеджерами на всех этапах работы по вакансиям. Четко прописанный план поиска кандидатов. Детальный отбор рекрутерами в соответствии с портретом специалиста, включая soft skills и мотивацию кандидатов.

Результаты поиска

Общая воронка:

всего связались с кандидатами — 159;

отправили killer questions* — 33;

проверили killer questions — 33;

провели 1х собеседований — 33;

провели 2х собеседований — 4;

сделали офферов — 3;

приняли офферов — 3;

реджектов от офферов — 0.

*Killer questions — это дополнительные вопросы перед первым собеседованием, чтобы точно убедиться, что на собеседование мы приглашаем целевых кандидатов.

В целом процесс закрытия вакансий для Asquad длился 12 рабочих дней.

Отзывы о сотрудничестве

В Netpeak Talent решили обратиться по рекомендации. В совместной работе больше всего запомнились скорость, проактивность, структурированность рекрутеров. Команда, которая проводила с нашей стороны собеседования, очень занята, коллеги активно напоминали о необходимых действиях и не пускали все на «самотек». Агентство предлагало различные варианты закрытия вакансий, поэтому сложностей в работе не наблюдали. Работой с командой довольна лично я и имею хороший фидбек от коллег.

То, что наше сотрудничество с А-сквод будет успешным, было понятно еще на брифинге позиции. Станислав и Елена имели четкое понимание, какой человек нужен им в команде, и смогли это четкое видение передать нам. Поэтому 10 дней, 2 финалки и Middle Java Developer уже присоединился к их команде :) По моему мнению, понимание реквестором, для чего и кого ищем — 50% успеха. Анита Дяченко, рекрутер.

Если коротко, А-сквод, это: четкое видение портрета кандидата на роль;

быстрое взаимодействие при поиске специалиста;

приятное впечатление у кандидатов о технических собеседованиях. Яна Козюченко, sourcer.