Три закриті вакансії за 12 робочих днів — кейс Asquad з Netpeak Talent

Три закриті вакансії за 12 робочих днів — кейс Asquad з Netpeak Talent

Компанія: Asquad. Регіон пошуку: Україна та Європа. Напрям вакансій: Java Developers. Послуга: закриття вакансій STANDART. Команда Netpeak Talent: Юлія Комарницька, Recruitment Team Lead; Яна Козюченко, Sourcer; Аніта Дяченко, Recruiter; Ірина Кудрик, Recruiter.

Хто клієнт

Asquad — це платіжна платформа, заснована на основі low-code engine, націлена на скорочення процесу інтеграції клієнта до системи протягом 1 дня.

Якщо дати визначення платіжній системі простими словами, мова про комплекс софтверних, апаратних і телекомунікаційних технологій для безготівкових фінансових операцій.

Цілі пошуку

У Asquad немає власного рекрутингового відділу. Компанія звернулась до команди Netpeak Talent з терміновим запитом на пошук спеціалістів.

Важливою в позиціях була не тільки технічна складова, але і soft skills та компетенції:

Проактивність. Автономність. Неконфліктність. Вміння комунікувати чітко та лаконічно. Відповідальність (вміння визнати свою помилку і виправити її).

Дії команди

Насамперед ми забрифували портрет ідеального спеціаліста. Це важливо, аби рекрутери могли скласти карти оцінки, так звані score cards, для початкових етапів і співбесід з кандидатами. Що дозволяє відібрати максимально цільових спеціалістів.

Далі команда Netpeak Talent розробила сорсингову (пошукову) та PR стратегію, яка включала:

комунікацію з найбільш відповідними спеціалістами, котрі не були в пошуку роботи, з нашої бази та з відкритих джерел;

залучення внутрішніх та зовнішніх рекомендацій;

публікації вакансії на профільних ресурсах.

Наша задача — максимально зекономити час клієнта та кандидатів і знайти perfect match.

Тому ми узгодили важливі пункти в процесі пошуку:

На етапі скринінгу резюме (первинної швидкої обробки) — відбір по досвіду кандидата з потрібними для клієнта знаннями щодо програм і фреймворків, а саме Java 17, Spring, RabbitMQ, Kafka, PostgreSQL, MongoDB, Consul, Vault, Docker, GIT. Сформували score cards, за якими проводили оцінку кандидатів. Сформували питання щодо оцінки кожної важливої компетенції кандидатів для клієнта.

Рекрутери Netpeak Talent провели 33 співбесіди. Далі до процесу долучались технічний директор та Java Tech Lead компанії. Їм ми показали 4 кандидатів. А з них офер отримали 3 кандидати.

Конверсія зі співбесіди з рекрутером Netpeak Talent (проведено 33) на клієнтську співбесіду (проведено 4) — 12%.

Конверсія з технічної співбесіди в офер — 75%.

Відгуки кандидатів про співбесіди

Аби замовник міг бачити весь цей шлях в одному місці у зручній візуалізації, ми готуємо спеціальні звіти по вакансіях у Looker Studio. Ось фрагмент такого звіту.

Що забезпечило успіх найму

Чітка та швидка комунікація команди Netpeak Talent з hiring-менеджерами на всіх етапах роботи по вакансіям. Чітко прописаний план пошуку кандидатів. Детальний відбір рекрутерами відповідно до портрету спеціаліста, включаючи soft skills та мотивацію кандидатів.

Результати пошуку

Загальна воронка:

всього сконтактовано кандидатів — 159;

надіслано агенцією killer questions* — 33;

перевірено агенцією killer questions — 33;

проведено 1х співбесід — 33;

проведено 2х співбесід — 4;

зроблено оферів — 3;

прийнятих оферів — 3;

реджектів від оферів — 0.

*Killer questions — це додаткові запитання перед першою співбесідою, аби точно переконатись, що на співбесіду ми запрошуємо цільових кандидатів.

В цілому процес закриття вакансій для Asquad тривав 12 робочих днів.

Відгуки про співпрацю

В Netpeak Talent вирішили звернутись по рекомендації. У спільній роботі найбільше запам’ятались швидкість, проактивність, структурованість рекрутерів. Команда, яка проводила з нашої сторони співбесіди, дуже зайнята, дівчата активно нагадували про необхідні дії та не пускали все на «самотік». Агентство пропонувало різні варіанти закриття вакансій, тому складнощів в роботі не спостерігали. Роботою з командою задоволена особисто я та маю гарний фідбек від колег.

Те, що наша співпраця з А-сквод буде успішною, було зрозуміло ще на брифінгу позиції. Станіслав та Олена мали чітке розуміння, яка людина потрібна їм в команді, і змогли це чітке бачення передати нам. Тож 10 днів, 2 фіналки і Middle Java Developer вже доєднався до їхньої команди:) На мою думку, розуміння реквестором, для чого і кого шукаємо — 50% успіху.

Аніта Дяченко, рекрутерка.

Якщо коротко, А-сквод, це: чітке бачення портрета кандидата на роль;

швидка взаємодія під час пошуку спеціаліста;

приємне враження у кандидатів про технічні співбесіди. Яна Козюченко, sourcer.