Юлія Комарницька

Інформація про себе

Займаюсь рекрутингом практично все професійне життя. Починала у сфері HoReCa у 2008 році, в 2019 перейшла в IT та digital. Закривала власноруч вакансії для ОLX, FRACTAL, SoftServe, EPAM та інших гігантів українського ринку. На позиції Recruitment Team Lead в Netpeak Talent 2 роки. Під моїм керівництвом команда закрила позиції для Banda, Fedoriv Agency, Міністерства економіки України та ще 20+ компаній. Улюблені вакансії для закриття — маркетинг, С-левел та інші нетехнічні позиції. Тому що найскладніші.