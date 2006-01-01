Юлия Комарницкая

Занимаюсь рекрутингом практически в течение всей карьеры. Начинала в сфере HoReCa в 2008 году, в 2019 году перешла в IT и digital. Закрывала вакансии для ОLX, FRACTAL, SoftServe, EPAM и других гигантов украинского рынка. На позиции Recruitment Team Lead в Netpeak Talent 2 года. Под моим руководством команда закрыла позиции для Banda, Fedoriv Agency, Министерства экономики Украины и 20+ компаний. Любимые вакансии для закрытия — маркетинг, С-левел и другие нетехнические позиции. Потому что самые сложные.
Бизнес
1275 4
Квест, «достойный Индианы Джонса». Почему для компаний поиск маркетолога — вызов и как в этом помочь?
Бизнес
Кейсы
1960 6
Три закрытые вакансии за 12 рабочих дней — кейс Asquad с Netpeak Talent
