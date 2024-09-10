Бизнес
1725951600
UK

Квест, «достойный Индианы Джонса». Почему для компаний поиск маркетолога — вызов и как в этом помочь?
26
2
28
Юлия Комарницкая

Тенденция последних лет неизменна — спрос на маркетологов разных направлений среди вакансий остается в топе. По данным Djinni, в 2023 доля этой категории среди всех предложений составила 10%. И это самый большой показатель. Тем не менее, найти хорошего маркетолога непросто. В Netpeak Talent нам удалось построить структурный и системный поиск. Хочу рассказать об этом подробнее.

Netpeak Talent: опыт в найме маркетологов

Само рекрутинговое агентство Netpeak Talent появилось как ответ на запросы клиентов компаний Netpeak Group. Многие видели результаты работы наших маркетологов, и клиенты стали просить помощи с подбором специалистов. Сейчас мы ищем таланты для продуктовых компаний (adtech, agrotech, fintech, miltech), ритейл-компаний, performance и креативных агентств.

Перед запуском работы Netpeak Talent я решила познакомиться с коллегами из других рекрутинговых агентств для обмена опытом. И оказалось, что часть из них не имеет опыта или желания работать с маркетинговыми позициями.

Поэтому уверенна, наработки Netpeak Talent в найме многим пригодятся.

Давайте разбираться, почему поиск маркетолога может быть сложной задачей. 

1. Конкуренция на рынке труда

В отрасли маркетинга большая конкуренция в поиске талантливых специалистов — на 1 апреля 2024 года 9 889 вакансий на сайтах поиска работы (для анализа мы брали Djinni, work.ua, DOU, robota.ua). 

По нашим подсчетам, из них:

  • 68% работодателей ищут Marketing Manager-ов;
  • 11% — SEO-специалистов;
  • 8% — PPC-специалистов;
  • 6% — Marketing Lead-ов;
  • 5% — CMO;
  • 2% — email-маркетологов;
  • 1% — ASO-специалистов.

вакансії маркетологів

Как когда-то девелоперы, сейчас классные маркетологи чаще всего не успевают долго побыть в статусе «активного поиска». Обычно их хантят. Для доступа к таким специалистам важно держать с ними контакт. Когда маркетинговых вакансий в компании немного, такой возможности нет. В Netpeak Agencies Group ежемесячно обрабатывают около 5 000 профилей специалистов, львиная доля из них именно в направлении маркетинга. Команда Netpeak Talent также работает с этой базой.

2. Миксованный набор навыков и непонимание роли как самими компаниями, так и рекрутинговыми агентствами

От маркетологов ожидают разнообразные навыки, включая аналитику, копирайтинг, работу с социальными медиа, SEO и т. п. 

В целом есть много специалистов, которых объединяет общий тайтл «маркетолог»:

  • Marketing Manager или Marketing Lead, которые работают с несколькими направлениями маркетинга, в том числе привлекая фрилансеров или подрядчиков;
  • человек, покрывающий часть задач собственноручно;
  • стратег, отвечающие за ведение маркетингового продвижения; 
  • управленческие позиции — Head of Marketing и CMO, которые отвечают или строят маркетинговые отделы в компаниях;
  • маркетологи узкого профиля — SEO, PPC, SMM, Affiliate.

А иногда digital-маркетолог может быть и PR-специалистом. Мир маркетинга иногда жестокий и беспощадный, но очень интересный :-)

Одновременно бизнес не всегда понимает, что может маркетолог, а что нет. Часто ждут сразу безумное количество лидов, словно по мановению волшебной палочки. И необходимо объяснять, какие ожидания адекватные, а какие нет, а также адаптировать их под конкретную вакансию. 

Решение простое: узнавать, изучать, детально брифовать желания клиентов.

Кейс. Для большой компании инвестиционной недвижимости мы проводили стратегические сессии, чтобы сформировать с клиентом понимание роли СМО конкретно для этого проекта и выделить цели.

Например, к таким стратегическим сессиям мы привлекаем Андрея Чумаченко — соучредителя и управляющего партнера в диджитал-агентстве Netpeak.

3. Важность soft skills и компетенций 

Отбор нетехнических специалистов тяжелый еще и из-за важности soft skills и компетенций. Речь о тех самых ориентированности на результат / проактивности / адаптивности и не только. Чтобы и специалист, и компания были довольны друг другом, нужно понимать, какие «характеристики» важны для той или иной роли и задачи. Однако, точно, маркетологи любого направления должны быть проактивными и результатоориентированными.

4. Важность hard skills

Если не проверять детально hard skills, найм может стать настоящей лотереей, где тяжело предвидеть, как именно новый специалист справится с целями. Поэтому при надобности мы привлекаем к процессу хайринга специалистов из Netpeak Group или же тестируем кандидатов, которых нашли рекрутеры клиента. Наши специалисты могут составить и проверить тестовые задания, провести технические собеседования, да и предоставить рекомендацию по поводу найма кандидата. Так мы сотрудничали с командой work.ua по позиции Marketing Manager. Компания довольна кандидатом, которая работает уже более полугода.

Netpeak Talent помогли с технической оценкой кандидата на позицию Performance Marketing Manager. Роль ответственная, поэтому необходимо было оценить профессиональные компетенции специалистов, а внутреннего ресурса у нас не хватало. Эксперт Netpeak Group четко выставил оценку и дал комментарий по каждому кандидату. Выбрали Марию, которая набрала наибольшее количество баллов и которую рекомендовали к найму. Сейчас Мария успешно прошла испытательный срок. Мы довольны кандидатом.

Артур Михно, Co-founder Work.ua.

Как эффективно работать над вакансиями — короткий пошаговый гайд

1. Сформулируйте цели

Речь о целях для кандидата, например, на испытательный срок. Они нужны, чтобы вы четко понимали, чего ожидаете от специалиста, могли легко и объективно оценить его работу. А соискатель, в свою очередь, будет знать, на что он соглашается.

Цели формируют единое видение бизнеса и специалиста касательно того, ЧЕГО нужно достичь и за какое время.

Уже всем известен фреймворк SMART, поэтому на нем не буду останавливаться подробно, только напомню, что цель должна быть:

  • S — Specific — конкретная;
  • M — Measurable — измеримая;
  • A — Achievable — достижимая;
  • R — Relevant — актуальная;
  • T — Time-bound — ограниченная во времени.
Пример целей из офера на «троечку»:

  • Рост дохода направления. 
  • Выход на 100К Revenue за 6–8 месяцев.
  • Увеличение LT клиентов через переформатирование продукта.
  • Рост и развитие нынешней команды.
Вот они же, если на «пятерочку»:

  • Выход на 90К Net Revenue за ноябрь и 100К за декабрь 2024 года (за 23 год: ноябрь — 30К Net Revenue, декабрь — 40K Net Revenue).
  • Увеличение LT клиентов путем переформатирования продукта с 5 месяцев по состоянию на 01.2023 до 10 месяцев до 1 января 2024.
  • Формирование трех команд с тремя Team Lead-ами, в каждой из которых 3 Middle (сейчас две команды и в каждой по 2 Middle специалиста).

Что делать, если продукт новый и четкие цели от бизнеса неизвестны?
Делегировать это самому маркетологу, которого нанимаете✅
Дальше пример. 

Задачи на испытательный срок — создать маркетинговый план по продвижению на год:

  • После окончания ВТ — презентовать маркетинговый план.
  • Сформировать цели маркетинга (например, 6 000 регистраций на платформу).
  • Расписать план работ по маркетинговым активностям, указав критерии DOD (Definition of Done).
  • Распланировать задачи по диаграмме Ганта.
  • Просчитать бюджеты на маркетинг.

Условно говоря: «чтобы получить столько-то регистраций, мне нужно столько-то денег и такие-то шаги».

2. Проанализируйте рынок

Рекрутеры Netpeak Talent всегда готовят Vacancy Preview Research (VPR), в котором:

  • анализируют рынок зарплаты (с помощью внешних и внутренних источников);
  • анализируют похожие вакансии (внутренние и внешние);
  • исследуют глубину рынка, то есть количество кандидатов и количество конкурентных вакансий;
  • выявляют первые стопперы, которые могут затянуть работу, и находят предложения по их преодолению.

Например, один из регулярных стопперов — тестовое задание перед собеседованием с руководителем. Для Middle и выше позиций мы рекомендуем отказаться от этого этапа и заменить его на оцифровку предыдущих результатов работы кандидата. Или же давать его после встречи с непосредственным руководителем кандидата. Это повышает лояльность специалистов и, соответственно, конверсию в выполнение тестовых заданий.

3. Сформируйте пункты, дающие специалисту понимание, чем отличается ваше предложение

В данном случае важно понимать:

  • какие «боли» специалистов вы можете закрыть вашим предложением;
  • какие вызовы / цели могут быть интересны;
  • какие задачи будут интересными, а что специалист на позиции хотел бы делегировать;
  • какие бюджеты готов выделять бизнес и тому подобное.

К примеру, если говорить о позиции SEO-специалиста в агентствах и в продуктовых компаниях — это два разных портрета со своими нюансами в «продаже» такой вакансии и отборе.

Вот пример части текста вакансии для SEO-специалистов в диджитал-агентство Netpeak:

  1. Большие масштабы и разнообразие проектов дадут новый толчок в развитии экспертизы. Вы будете работать с классической услугой SEO и со смежными SERM, ASO, PBN, BigData SEO (автоматизация данных), продвижение Youtube.
  2. Рост по вертикали: выше по грейду, работа в Enterprise отделе (OLX или с другими крупными ecommerce проектами, с ними можно ознакомиться здесь: netpeak.ua/clients/), переход на должность Team или Teach Lead.
  3. Рутину делегируем на Junior SEO, внешнюю оптимизацию — на Outreach/Linkbuilding отдел, PMы коммуницируют с клиентами, вы сможете заниматься стратегическими задачами.
  4. Все необходимые инструменты (Netpeak Software, Serpstat, Ahrefs и т. д.) и собственные скрипты для автоматизации, и наработки для оптимизации работы. Например, инструмент мониторинга быстрорастущих конкурентов (скрипт следит за конкурентами и отправляет оповещения по тем, кто быстро растет), включены в предложение :-)

А теперь пример описания вакансии SEO в продуктовую компанию, основная цель которого — предоставить точку А и показать кандидату точку Б.

  1. Продукт — это универсальная многофункциональная платежная платформа для онлайн-бизнеса и финансовых учреждений. Продукт интегрирует провайдеров и эквайеров со всего мира, чтобы создать единый интерфейс для контроля и управления денежными потоками.
  2. SEO-канал является одним из самых стратегических. На данный момент дает порядка 70% SQL. 
  3. Трафик на данный момент — 400 посетителей в день. 80% результатов приходит с англоязычной версии. ГЕО: Страны Tier-1.
  4. Конечно, есть бюджет на подрядчиков, контент-райтеров и линкбилдеров. Конкретно вы сможете спланировать все действия и бюджетирование вместе с СМО.

Цели на этой позиции:

  1. Первоочередная цель — в течение следующего года увеличить количество лидов в 2 раза.
  2. Вывести страницы, которые дают наибольший перформанс, в топ-3.
  3. Исправить технические ошибки (есть два домена, которые до конца нужно оптимизировать).

Название у вакансий одинаковое, но целевые портреты кандидатов разные. Соответственно, и описание должно формироваться по-разному.

4. Постройте систему правильного отбора: отборочные вопросы и собеседования

Часто первым мы практикуем такой этап как отборочные вопросы. Они четко дают понять, имеет ли специалист нужный именно нам опыт, и отсеять кандидатов с нерелевантным опытом. Обычно, это 1-4 вопроса.

Несколько примеров таких вопросов (на разные позиции):

  1. С каким месячным бюджетом по платной рекламе вы работаете?
  2. Делали ли вы когда-нибудь переезд сайта (переезд на новый дизайн, домен, склейка доменов и т. д.)? Если да, через какой срок восстановились позиции сайта?
  3. Приведите пример, когда вам удалось увеличить конверсию страницы на сайте. Напишите, пожалуйста, какая была конверсия и какая стала.
  4. Сколько мобильных приложений было разработано и запаблишено под вашим руководством?
  5. Со сколькими медиа на рынке США у вас есть контакты?
  6. Использовали ли вы языки программирования для автоматизации или парсинга данных?*

*Если у кандидата нет такого опыта, например, с использованием языка программирования Python, он не проходит дальше.

Правильно сформулированные вопросы позволят рекрутерам приглашать на собеседование только тех кандидатов, у которых есть целевой опыт или навыки. И, соответственно, это экономит деньги компании.

О собеседованиях

Недостаточное внимание к компетенциям кандидатов и cultural fit (совпадение с культурой компании) грозит тем, что нанятый маркетолог не сможет интегрироваться в коллектив или не будет соответствовать ценностям компании.

Недостаточное внимание к оценке hard skills приведет к тому, что специалист не выполнит цели.

Классным инструментом для собеседований является Scorecard — документ или перечень пунктов и вопросов, который помогает составить четкое представление о соответствии кандидата требованиям позиции.

Основные преимущества: 

  • удобство при сравнении кандидатов;
  • объективность;
  • улучшение качества отбора.

Scorecard может иметь произвольный вид. Вот пример технической оценки кандидатов для компании work.ua, в котором эксперт учел все важные знания по позиции.

Scorecard співбесіда

5. Проверяйте рекомендации

Итак, все тестовые и собеседования позади. О кандидате уже известно много хорошего. На этапе рекомендаций интересуют:

  • Какие были сложности в работе с кандидатом у команды?
  • Каких результатов он/она не достиг/достигла?
  • Какие точки роста видит предыдущий руководитель?
  • Почему не удерживали кандидата или почему решили уволить?

Этот этап точно позволит убедиться, что выбор сделан правильно.

Где искать маркетологов в 2024 году?

Эффективность каждого из каналов может зависеть от конкретной позиции, специфики и локации. И обычно они всем известны, важно правильно работать с ними.

1. Job платформы такие как work.ua, robota.ua, Djinni, DOU помогут привлечь потенциальных кандидатов.

2. Профессиональные профильные чаты, в которых можно публиковать объявления. Это также позволяет расширить пайплайн (воронку поиска) кандидатов.

3. Рекомендации и нетворкинг. Рекомендации от коллег, друзей или профессионального нетворкинга могут быть очень ценными при поиске маркетологов.

Например, в Netpeak Group работает более 1 000 специалистов и около 50% из них именно маркетологи различных направлений, у которых есть свой нетворкинг.

С помощью одного письма есть возможность оповестить всех о поиске специалиста.

Рекомендації від колег, друзів або професійного нетворкінгу

4. База специалистов. Банально, но это один из действенных способов закрытия вакансий. Потому, что уже знаешь предпочтения специалистов относительно будущих проектов, технические навыки и ожидаемую зарплату. И в случае совпадения письмо с предложением попадает четко в цель🙂

Всего у нас около 180 000 специалистов в базе, и большинство из них, конечно, в направлении маркетинг.

5. Активный сорсинг и хантинг. В общем большинство вакансий мы закрываем именно из активного поиска кандидатов, а не ждем пока они откликнутся. А последнюю вакансию Marketing Manager-а закрыли практически прицельным хантингом — нашли маркетолога из компании-конкурента по желанию клиента :-)

С помощью активного поиска и базы специалистов, мы смогли:

  • закрыть позицию Marketing Lead в украинский агростартап за 14 дней, где клиент выбирал из трех финалистов;
  • нанять SEO-специалиста в финтех компанию за 15 дней, где уже с первым кандидатом произошел метч.

То есть общая формула звучит так:

База + максимальный пиар с правильным месседжем + прицельная коммуникация с правильными продажами = наполнение пайплайна. 

Вообще, наполнение пайплайна — один из основных этапов закрытия вакансии.

Читайте также, как мы закрыли три вакансии за 12 рабочих дней.

6. И, конечно, всегда можно обратиться в рекрутинговые агентства или к профильным фрилансерам за помощью.

Найм маркетологов — это сложный процесс, но при правильном подходе можно найти и нанять специалиста, который будет соответствовать вашему портрету и бизнес-задачам.

Желаю успехов :-)

Юлия Комарницкая

Занимаюсь рекрутингом практически в течение всей карьеры. Начинала в сфере HoReCa в 2008 году, в 2019 году перешла в IT и digital.
Закрывала вакансии для ОLX, Netpeak Group, SoftServe, EPAM и других гигантов украинского рынка.
На позиции Recruitment Team Lead в Netpeak Talent 2 года. Под моим руководством команда закрыла позиции для Banda, Fedoriv Agency, Министерства экономики Украины и 20+ компаний.
Любимые вакансии для закрытия — маркетинг, С-левел и другие нетехнические позиции. Потому что самые сложные.

Другие статьи автора
Узнайте больше
формирование команд Работа рулит
2
0
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Как сделать анализ ссылочной массы конкурентов

Пошаговое руководство по анализу ссылок конкурентов. Как найти конкурентов в своей нише? Как узнать ссылку конкурентов? Как создать ссылочную стратегию?

Диджитализация АТБ. Комплексный онлайн-маркетинг для лидера ритейла Украины — кейс

Рассказываем как выстроить комплексную диджитал-стратегию

Как анализ рынка определяет ключевые точки для развития стартапа в Чехии — кейс

Что нужно, когда стартап присматривается к незнакомой стране? В первую очередь — анализ рынка