12 докладов TED Talks, которые нас изменили

В 2013 году организатор конференции TEDxOdessa Дмитрий Войтко спросил об идеях, услышанных на TED, которые не только впечатлили, но и как-либо повлияли на нас. В этом посте нетпиковцы расскажут свои истории.

1. Саймон Синек: Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать

Одно могу сказать точно: правильная последовательность заданных вопросов и ответов на них себе самому или другим — залог получения нужного результата.

Его идея золотых кругов с вопросами Why? How? What? — основа для работы над созданием чего-то нового: нового проекта, нового продукта. Я ее применяю с того момента, как увидела это видео в 2010 году. Мы с друзьями развивали эту идею все больше и больше. Ответ на вопрос Why? — это миссия вашего продукта/проекта. Зачем он создан —какова его миссия на рынке. Ответ на вопрос How? — это виденье. Каким должен быть ваш продукт, а также его образ в будущем. Ответ на вопрос What? — это цели. Четкие SMART цели и шаги, которые необходимо сделать, чтобы данный продукт достиг той миссии и того why, которое вы поставили. Эту модель я использую до сих пор как основу планирования в проектном менеджменте.

2. Удивительный удар прозрения Джил Боулт Тейлор

19 минут просмотра этого видео дадут больше знаний о мозге, чем многие книги. Я стал больше понимать про иррациональное и рациональное поведение, например.

3. Кен Робинсон рассуждает о том, как школы подавляют творчество

Сегодня никто не имеет представления о том, как будет устроен мир даже через 5 лет, но тем не менее, дети в школах продолжают получать информацию, часть которой уже сейчас устарела. Возможно, стоит пересмотреть общественный взгляд на образование в целом? Но, конечно, такой механизм, как образование (как минимум в нашей стране) развернуть, и уж тем более изменить, практически невозможно. Потому я считаю, что то, чего не могут дать (и что могут отобрать) школы, мы как родители обязаны давать ребенку самостоятельно. Нужно давать им возможность созидать, создавать, творить.

Выступление Сэра Кена Робинзона значительно расширило мой кругозор. Оно дало толчок мыслить вне рамок, которые навязывают нам общество и система. Также появилось понимание того, как важно заниматься именно любимым делом, даже если это просто хобби. Вы совершенствуетесь в своем хобби, раскрываете себя, свой талант. Очень важно еще всегда это поощрять в детях. При воспитании ребенка важно замечать его увлечения, скрытые таланты и творческие рвения. Ведь от этого зависит, каким он будем. Я уверена, что не все родители многое замечают в своих детях. Человек всегда талантлив. Чем больше мы будем пробовать себя в разных видах творчества, тем больше мы сможем реализовать заложенный в нас потенциал. По себе я это знаю однозначно.

4. Мэтт Каттc: Попробуйте что-то новое в течение 30 дней

В детстве врачи мне поставили диагноз вегетососудистой дистонии с каким-то там синдромом. У меня постоянно и непрерывно болела голова, а с класса 10го начались еще и проблемы с сердцем. Поэтому мне всегда была интересна тема здоровья. Лекарства не помогли (а кормили меня таблетками и ставили уколы с 4-го класса школы) и я стал искать что-то другое. Много всего перечитал и передумал, но было сложно решиться на кардинальные изменения в жизни. Собственно, после видео Мэтта Каттса, в котором он рассказал свою историю о том, как изменил свою жизнь, как, в течение месяца, отказался от сахара, стал ездить на работу на велосипеде и т.д. Я проникся идеей, т.к. надо было что-то менять и в моем укладе жизни. С самого начала изменения затронули только еду. Я перестал есть сахар, соль, мучное, прохимиченных насквозь куриц и всяких животных. Было тяжело, т.к. организм не привык так жить. Но через две недели как-то утром я проснулся и понял, что у меня не болит голова. Сначала я, было, подумал, что умер. Но потом просто понял, что голова действительно не болит. А ведь она болела до этого непрерывно на протяжении 28 лет и я просто свыкся с этим. Мне понравился результат эксперимента и на этом я не остановился. Постепенно я изменил свой образ жизни и питание. Теперь я ем в основном фрукты и другую сырую еду. Пропали все болезни и теперь я даже не заболеваю, когда общаюсь с болеющими гриппом. Стало намного легче просыпаться по утрам. Время подъема тоже очень сильно сместилось в сторону 5-6 утра. В общем, жить стало легче. Спасибо Мэтту за то, что сыграл серьезную роль в моей жизни, сам того не ведая. Смотрите его выступление и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми!

5. Дэн Пинк об удивительной науке мотивации

Кроме кнута, пряника и денег есть куда более действенный стимул что-то делать — личный интерес. Большая часть сервисов, которыми мы пользуемся каждый день, когда-то были созданы просто «»для себя».

6. Барри Шварц: Парадокс выбора

Даже если нам удается преодолеть «паралич» и сделать выбор из огромного количества вариантов, мы зачастую оказываемся менее довольны результатами сделанного нами выбора, чем если бы мы имели меньше вариантов для него. Хотя в действительности мы не знаем, действительно ли, скажем, другое абрикосовое варенье было бы вкуснее. Об этом подробнее читайте в нашем посте. Не про варенье, конечно! Про парадокс выбора.

7. Шон Ачор: Как счастье может помочь нам работать лучше?

Вопрос счастья давно меня волнует. На каком-то этапе я понял, что ты можешь быть счастлив без какой-либо причины. Да, ты счастлив, потому что ты счастлив. Лишь от тебя зависит то, как ты смотришь на этот мир. Достаточно взглянуть на детей, чтобы это понять. Шон в очень веселой манере открыл для меня секрет позитивного восприятия. Оказалось, что наше восприятие играет гораздо большую роль, чем мы себе представляем. С одной стороны такое открытие возлагает на тебя серьезную ответственность, что не каждому по плечу. Ведь проще же сказать, что кто-то виноват в том, что у тебя что-то не получается. С другой же стороны ты понимаешь, что счастье в твоих и только в твоих руках. И мы творцы своего счастья.

8. Клэй Ширки: Когнитивный излишек способен изменить мир

Когнитивный излишек — то, что преображает нашу повседневную жизнь и нас самих: тех, кто делает что-то новое и «свое», и тех, кто ежедневно находит в сети много интересного и вдохновляющего. Рекомендую в дополнение вот этот пост — там как раз и про мотивацию, и про когнитивный излишек. Что касается моего вклада, на досуге перевожу брошюру из Хаарлемского интерактивного музея психиатрии, потом подарю музею — пусть будет гайдбук для всех русскоговорящих посетителей, да и в уютной жежешечке опубликую.

9. Тони Роббинс о том, почему мы делаем то, что делаем

К черту «мотивацию»! Почему мы делаем то, что мы делаем? Что нами управляет? Когда эмоции включаются в дело - обычная мотивация, мотивация личной выгоды, не работает. Это истинная правда — любая причина при любом провале — не успел, не было денег позвонить, плохой менеджер, и так далее — просто причина. Когда включаются эмоции, когда есть настоящее желание что-то сделать — причины для провала отпадают сами по себе.

10. Мег Джей: Почему 30 — это не новые 20

Мег Джей — психолог. Она обращается в первую очередь к людям, недавно разменявшим свой третий десяток. И неспроста. Сейчас молодежь воспринимает этот возраст как эдакое продолжение детства. Можно поработать на бесперспективной работе, можно побыть в бесперспективных отношениях... А детство ведь закончилось. Пора «немножко за 20» — самое ключевое время в жизни. Время принятия действительно судьбоносных решений. Время, когда багаж жизненного опыта еще не тянет индивида в какую-то сторону и эту сторону можно выбрать. Увы, как правило, этой стороной оказывается «вниз»... Не стоит воспринимать третий десяток как время для развлечений и ничего более. Не стоит откладывать «важные штуки» на следующий десяток. Вы будете совсем другими. Менее гибкими. С семьей. С какой-то работой. С какими-то социальными обязательствами. Возможностей и времени будет меньше. Эй, «немножко за 20»! Ваша жизнь уже давно в ваших руках! Не теряйте свое золотое время!

11. Дэн Ариэли: Что создаёт нам хорошие ощущения от работы?

У меня бывали случаи, похожие на примеры из этого видео, когда у людей на их глазах уничтожается их работа и они впадают в депрессию. Когда что-то не ладится с каким-то проектом, моя внутренняя мотивация в таких случаях падает и появляется безразличие к другим проектам. У меня так было не раз, и всё это проходило бессознательно. После просмотра этого видео я начал осознавать этот процесс (причину-следствия) и так стало легче с этим справляться.

12. Рик Элиас: 3 вещи, которым меня научила авиакатастрофа

В моей жизни не было столь сильных трагических событий, как у Рика. Но все же это видео настолько искреннее, что ты становишься невольным участником тех событий. Мы всегда ощущаем это, но боимся признаться. Еще как боимся! Признаться в том, что смерть всегда рядом. И все мы движемся из пункта «А» в пункт «Б». И главная ирония жизни заключается в том, что ты никогда не знаешь, когда настанет твой финал. Вот сегодня ты летишь в самолете, думая, что повидаешь свою семью и детей, а через секунду ситуация меняется. В голове у тебя что-то щелкает. Такое чувство, что ты все это время сидел в темной комнате, а кто-то пришел и включил свет. Все же теперь стало ясно и понятно! Все у тебя перед глазами. Не нравится что-то в твоей комнате? Выкинь! Нравится что-то? Сделай! Тебе почему-то кажется, что жизнь поменялась. Но на самом деле ничего не поменялось. Поменялся лишь ты.

Впечатляющих TED Talks десятки и даже сотни: все не пересмотреть и даже не перечислить. Расскажите в комментариях о докладах, которые впечатлили лично вас :)