Как создать виртуальный офис

Один мой знакомый живёт между Харьковом и Парижем и работает во французском стартапе lemlist. Они ещё в доковидные времена работали удалённо, и несколько раз в год съезжались, чтобы поработать и отдохнуть. Однако прошлый год не очень располагал к путешествиям, поэтому ребята выкручивались как могли. Они создали виртуальный макет офиса в игровом формате.

Что такое виртуальный офис?

Это веб-продукт, в котором каждый сотрудник представлен в виде нарисованного персонажа. Персонаж может ходить по офису и находить других сотрудников. Когда персонаж подходит к кому-то, автоматически включается микрофон и вебкамера, что издалека напоминает живое общение. У каждого департамента есть свои «комнаты» в офисе. Можно устраивать фановые активности (забеги, например). Если, конечно, это не мешает основной работе.

Такое решение «самописное» (сделал их СТО на досуге). Но, оказывается, есть целый рынок сервисов, которые помогают развернуть подобные виртуальные офисы. Конечно же, спектр функций не ограничивается «фановыми».

Обычно с помощью таких сервисов можно:

Создавать конференции и комнаты на большое количество участников (подобие Zoom). Звонить на стационарные и мобильные телефоны (подобие IP-телефонии). Общаться в чатах и группах (подобие Slack и других мессенджеров). Обмениваться документами (подобие Google Docs и Office365).

Сколько это стоит и с помощью чего это можно сделать?

Sococo — один из первых подобных продуктов. Уже более 4-х лет на рынке. Много всего умеет, но стоит $15 с человека в месяц.

Topia — сервис заточенный под «виртуальные собрания» не только рабочего толка. Это и фестивали, и интерактивные театры и даже празднования дней рождения.

Connect.Club — здесь меньше упор на виртуальный офис, и больше упор на общение с мобильного.

Kosy — сервис, который, помимо совместной работы, делает большой упор на «нерабочем» общении сотрудников. Обеды, перерывы на кофе, и даже игры.

Есть, кстати, и бесплатные (например, loopteam) сервисы, но там возможностей заметно меньше.

Оригинал поста: в телеграм-канале Владимира Поло — Коркуль.

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