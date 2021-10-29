Игра в планктона: как разнообразить офисные посиделки с помощью детских игр

Уже больше месяца общество обсуждает «Игру в кальмара» — южнокорейский триллер, сюжет которого вращается вокруг детских игр, знакомых каждому участнику.

В современном мире развлечения из нашего детства незаслуженно отправились на самую пыльную полку бабушкиного серванта — их сменили online-RPG или, в лучшем случае, настолки. И зря — они помогут сблизить команду, расшевелить засидевшихся сотрудников, а при частом применении еще и прокачают креативность.

В этом посте — небольшая подборка ностальгических командных игр. Для участия вам понадобится только желание. Гарантирую: выживут все.

Крокодил

Максимально простая игра, в которой каждый участник задействует свой главный орган — мозг. Ведущий загадывает слово или фразу и показывает, не называя и не записывая, а остальные участники — должны отгадать. Звучит просто, но попробуйте показать в Крокодиле коммерческое предложение или SEO-аудит.

Вы пойдете на Zoom-колл?

Производная от игры «Вы поедете на бал?». Название произошло от первого традиционного в ней вопроса. Дальше игроки задают друг другу вопросы, а отвечать на них можно как угодно, но не используя слова «да», «нет», «черное» и «белое». Например, на вопрос «Какого цвета фон в Zoom?» нужно ответить что-то вроде «Чуть светлее слоновой кости». Играть можно до бесконечности, и чем объемнее ответы, тем интереснее.

Кто я?

Для этой игры вам понадобятся стикеры (столько же, сколько и игроков) и ручка. Каждый участник пишет на стикере слово или фразу, обозначающие один одушевленный или неодушевленный предмет или явление (например, «выходной»). Этот стикер он клеит на лоб другому игроку так, чтобы тот не увидел написанного. Задача каждого — выяснить, что написано на его стикере. Для этого нужно задавать другим игрокам вопросы, отвечать на которые можно только словами «да», «нет», «неизвестно» или «не важно».

Цапля

Это детская игра, которая была очень популярна в Украине. Водящий (он же ведущий, он же Цапля) «засыпает», наклонившись и обхватив руками ноги в районе колен. Остальные участники (они же Лягушки) садятся на корточки и, имитируя прыжки, передвигаются по комнате. Неожиданно Цапля просыпается и, издав любой громкий звук, начинает ловить Лягушек, передвигаясь по комнате огромными широкими шагами.

Внимание: для игры в «Цаплю» вам понадобится много свободного пространства и, во избежание возникновения для игры в «Цаплю» вам понадобится много свободного пространства и, во избежание возникновения испанского стыда , доверие друг к другу.

Следующей Цаплей становится участник, поднявшийся во весь рост, либо тот, кого поймали первым (в случае, если Цапля поймала всех Лягушек).

Чувствуете испанский стыд?

Море волнуется раз

Я помню эту игру как ту, в которую играли в каждом дворе. Методом жеребьевки выбирают ведущего. Он разворачивается спиной к участникам, закрывает глаза и произносит слова: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура на месте замри». Остальные в это время в полутанцевальном ритме изображают какое-либо слово, известное только им. На слове «Замри» участники замирают, а ведущий разворачивается и подходит к каждому из них со словом «Отомри». Игрок показывает свой перфоманс, а ведущий должен отгадать слово. Тот, чье слово ведущий не отгадал, занимает его место в следующем раунде.

В этой игре ведущий может дополнительно задать тему для участников, назвав ее перед словом «фигура» — например, «аналитическая фигура на месте замри». И пусть участники думают, как показать Google Analytics или ROMI.

Читайте также о том, зачем нам игры на память и внимание, и прокачивайте свои скиллы:

Любимая игра маркетологов Netpeak

В качестве бонуса расскажу о ДЗК — любимой (но не детской) игре департамента маркетинга в Netpeak. Идею мы подсмотрели у этих ребят. Чем больше людей в нее играют, тем интереснее. В начале каждого раунда определяется ведущий — он должен придумать любую фразу и, не называя ее, сказать «Готов».

Содержание фразы регламентировано только нормами морали, принятыми в вашем коллективе.

Игроки по очереди засыпают ведущего вопросами, отвечать он должен с каменным лицом и исключительно придуманной фразой. Побеждает игрок, рассмешивший ведущего — он придумывает следующую фразу и уже сам будет отбиваться от вопросов.

А во что играет ваша команда во время обеда или в пятничный вечер? Пишите в комментариях, давайте дополним список!