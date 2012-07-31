Почему мы играем или не играем в игры

Николь Лаззаро с командой из XEODesign провела исследование геймеров — это не новость, конечно, но довольно любопытно.

Игроки делятся на 4 типа

Easy fun — те, кто время от времени рубятся в казуальные игры (чаще всего — на смартфоне или/и планшете). Любопытные, легко увлекающиеся, всегда в поиске.

— те, кто время от времени рубятся в казуальные игры (чаще всего — на смартфоне или/и планшете). Любопытные, легко увлекающиеся, всегда в поиске. People fun — играют, чтобы найти друзей, провести время в компании. Для этого хорошо подходят игры в соцсетях.

— играют, чтобы найти друзей, провести время в компании. Для этого хорошо подходят игры в соцсетях. Serious fun — играют, чтобы интересно/с пользой провести время или наоборот его «убить». Играют целенаправленно — иногда, чтобы расслабиться, иногда, чтобы «прокачать» мозг (играя, например, в Lumosity).

— играют, чтобы интересно/с пользой провести время или наоборот его «убить». Играют целенаправленно — иногда, чтобы расслабиться, иногда, чтобы «прокачать» мозг (играя, например, в Lumosity). Hard fun — жестят с онлайн-играми, консольными играми. Играют сутками напролет, любят преодолевать сложности, прокачивать стратегию и скиллы.

Почему многие не играют в игры?

Too old — считают себя слишком взрослыми.

Большая ответственность на работе/семья (появление детей, к примеру).

Боятся зависимости.

Не нравятся графика или тема какой-то конкретной игры.

Считают игры потерей времени.

Есть мнение, что игровой процесс действительно «прокачивает» наши личностные качества (стратегию, скорость реакции, терпение и пр.) и развивают (некоторые игры смоделированы по реальным историческим событиям, другие же — активируют воображение). Если ты прошел образно говоря «уровень» на три звездочки — значит, сделал что-то очень хорошо. Сказав четырехлетнему малышу, что ему нужно хорошо подкрепиться и надеть скафандр перед полетом в космос (в садик) — вы начинаете играть. Так ведь интереснее :) Небольшой опрос среди нетпиковцев показал, что многие относятся к типу easy fun. Почти все говорят, что раньше играли в игры часто и много, а сейчас играют в основном в Diablo 3, FIFA, DOTA 2. Некоторые любят скоротать вечер за старичком Counter-Strike, или поиграть в различные популярные MMORPG, RPG или стратегии (предпочтительно пошаговые). На смартфонах играют в Angry birds, Bubble Blast 2, Cut the Rope, Plants vs. Zombies, Scramble, Dungeon Hunter. И никто из нас не играет в игры в социальных сетях (Epic Win). А во что играете вы?