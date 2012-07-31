Маркетинг

Почему мы играем или не играем в игры
Катерина Коламбет
15728 3 11
1343721327
4

Николь Лаззаро с командой из XEODesign провела исследование геймеров — это не новость, конечно, но довольно любопытно.

Игроки делятся на 4 типа

  • Easy fun — те, кто время от времени рубятся в казуальные игры (чаще всего — на смартфоне или/и планшете). Любопытные, легко увлекающиеся, всегда в поиске.
  • People fun — играют, чтобы найти друзей, провести время в компании. Для этого хорошо подходят игры в соцсетях.
  • Serious fun — играют, чтобы интересно/с пользой провести время или наоборот его «убить». Играют целенаправленно — иногда, чтобы расслабиться, иногда, чтобы «прокачать» мозг (играя, например, в Lumosity).
  • Hard fun — жестят с онлайн-играми, консольными играми. Играют сутками напролет, любят преодолевать сложности, прокачивать стратегию и скиллы.

Old gamers

Почему многие не играют в игры?

  • Too old — считают себя слишком взрослыми.
  • Большая ответственность на работе/семья (появление детей, к примеру).
  • Боятся зависимости.
  • Не нравятся графика или тема какой-то конкретной игры.
  • Считают игры потерей времени.

Есть мнение, что игровой процесс действительно «прокачивает» наши личностные качества (стратегию, скорость реакции, терпение и пр.) и развивают (некоторые игры смоделированы по реальным историческим событиям, другие же — активируют воображение). Если ты прошел образно говоря «уровень» на три звездочки — значит, сделал что-то очень хорошо. Сказав четырехлетнему малышу, что ему нужно хорошо подкрепиться и надеть скафандр перед полетом в космос (в садик) — вы начинаете играть. Так ведь интереснее :) Небольшой опрос среди нетпиковцев показал, что многие относятся к типу easy fun. Почти все говорят, что раньше играли в игры часто и много, а сейчас  играют в основном в Diablo 3, FIFA, DOTA 2. Некоторые любят скоротать вечер за старичком Counter-Strike, или поиграть в различные популярные MMORPG, RPG или стратегии (предпочтительно пошаговые). На смартфонах играют в Angry birds, Bubble Blast 2, Cut the Rope, Plants vs. Zombies, Scramble, Dungeon Hunter. И никто из нас не играет в игры в социальных сетях (Epic Win). А во что играете вы?

3
3
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (11)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok