Шведский нейрофизиолог и профессор когнитивной психологии Каролинского института Торкель Клинберг написал удивительную книгу под названием «Перегруженный мозг. Информационный поток и пределы рабочей памяти».

Он рассказывает о том, как устроен человеческий мозг и как работает память. В этом посте вы узнаете некоторое количество интересных фактов, однако я советую найти время и прочитать эту книгу, чтобы ознакомиться с новейшими (и важнейшими!) исследованиями мозговой деятельности. В качестве иллюстраций я использую скриншоты Lumosity — игры для ума, созданные чтобы повысить скорость и гибкость поиска/принятия решений.

Интеллект первобытного человека

Мозг, с которым мы рождаемся на свет, практически идентичен тому, с которым рождались кроманьонцы 40 тысяч лет назад. При этом можно предположить, что за год кроманьонец встречал столько же людей, сколько мы встречаем сегодня за день. Это значит, что объем и сложность информации, с которой мы сталкиваемся сегодня, продолжают нарастать.

А как же IQ?

Тесты IQ рассчитаны на оценку индивидуальных мыслительных способностей, а не уровня эрудиции. Тот факт, что нынешние молодые люди умнее своих отцов и значительно умнее дедов, называется эффектом Флинна.

Джеймс Флинн протестировал огромное количество молодых людей, а затем сравнил их показатели с результатами аналогичных тестов 20-летней давности. Он обнаружил, что результаты тестов не совпадают. Нынешняя молодежь оказалась значительно умнее, чем их ровесники 20 лет назад. Причем задания в старых и новых тестах были одинаковыми.

Тот факт, что среднестатистические показатели уровня интеллекта поступательно возрастали на протяжении последних десятилетий, был подтвержден многими исследованиями в разных странах и никем не оспаривался. Тем не менее никто, в том числе и сам Флинн, не мог объяснить причины этого феномена. Позже Флинн раскритиковал свою же методику использования IQ-тестов, ссылаясь на то, что не следует безоговорочно полагаться на их результаты, и отказался от своих идей.

Впрочем, проведенные после 2000-го года исследования показали спад эффекта Флинна — рост IQ замедляется, прекращается или даже сменяется спадом.

Игры на развитие памяти и внимания, вроде Lost in migration — тренажер скорости реакции. Нужно нажать на клавиатуре стрелку, соответствующую направлению полета центральной птицы. Игра улучшает навыки концентрации. В то же время это игра на скорость реакции — нужно быстро фокусироваться на птице и нажимать на кнопку. Времени на рассматривание — доли секунды.

В этой игре центральная часть время от времени вращается, меняя тем самым законы притяжения. Цель — опередить противника и дойти до рыбки. Чтобы пройти уровень, нужно буквально схватывать на лету новые правила игры и нажимать на нужные кнопки.

Что такое внимание и как устроена память?

Внимание — это портал между потоком информации и мозгом. Направить свое внимание на тот или иной объект — значит заняться отбором информации, расставить приоритеты, сосредоточиться на небольшом фрагменте из огромной массы доступной информации. Бывает три типа внимания:

контролируемое или произвольное внимание;

непроизвольное внимание, или внимание, вызванное какими-либо внешними стимулами;

уровень бодрствования, который дает о себе знать ближе к ночи, когда человек ощущает усталость и его клонит ко сну.

Информация сохраняется за счет непрерывной активности нейронов в лобной доле. Память бывает долгосрочной, краткосрочной и рабочей. Многим знакома ситуация, когда буквально в следующую секунду забываешь имя нового знакомого (конечно, если это имя не Изольда или Теофил). Эта игра направлена на тренировку рабочей памяти, а также на приобретение своего личного скилла запоминания людей. В бар приходит множество людей. Вы играете роль официанта. Вы встречаете человека, узнаете его имя, принимаете пару его заказов, потом выписываете чек на его имя. Представьте, что в бар пришло одновременно четверо, все делают попеременно заказы, потом бармен выдает блюда и напитки, но как бы путается и выдает лишнее. Вам нужно запомнить не только внешность человека и его имя, но и два его заказа.

Количество информации, которая может храниться в долговременной памяти, практически не ограничено. Благодаря долговременной памяти мы можем запомнить, например, какое-либо событие или объект, а затем переключить свое внимание на что-то другое. Через несколько минут или лет мы легко извлечем эту информацию из памяти.

Долговременная память кодирует воспоминания, активируя цепь биохимических и клеточных процессов. Кратковременная и рабочая память функционируют по-разному. Для кратковременной памяти характерен относительно короткий период хранения информации, которая теряется в силу действия временного фактора или из-за поступления новой информации.

Рабочая память — это способность удерживать информацию и манипулировать ею короткое время, как правило, несколько секунд. Мы используем рабочую память, когда запоминаем телефонный номер или ищем бумагу и ручку. В этом случае мы сохраняем в рабочей памяти вербальную информацию, и, кстати, при этом часто повторяем про себя цифры. Играя в шахматы или другие игры на память, мы сохраняем визуальную информацию в рабочей памяти: «если я сделаю ход конем, то он съест моего коня своим слоном, но зато потом я съем его слона своим ферзем». Информация, сохраняемая в рабочей памяти, постоянно находится в фокусе нашего внимания.

Если психологу нужно проверить нашу вербальную рабочую память, то он предложит нам пройти тест под названием «стратегия повторения». Мы должны запомнить, в какой последовательности нам показывают разные кубики. Когда мы дойдем до уровня, состоящего из 7 кубиков, то наверняка начнем делать ошибки. Когда уровень запоминания приблизится к 50% (то есть мы будем ошибаться через раз), наша рабочая память достигнет предела. Это — максимальное количество информации, которое мы способны сохранить в нашей рабочей памяти. Итак, одна из базовых характеристик рабочей памяти — ограниченность ее объема.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Тренировка мозга: выполнение двух задач одновременно

Бытует мнение, что женщины лучше мужчин выполняют разные задачи одновременно, и это связано с большей плотностью связей нервных волокон между правым и левым полушариями. Это миф. Не существует ни одного исследования, подтверждающего это утверждение.

Насколько успешно мы справляемся с двумя задачами одновременно, во многом зависит от их сложности и от уровня нагрузки на нашу рабочую память. Часто мы справляемся с двумя задачами, если одна из них доведена до автоматизма. Например, во время прогулки ничто не мешает нам размышлять о чем-нибудь. Как правило, действия, выполняемые на «автопилоте», не требуют активации лобной доли. Но наша рабочая память не умеет решать задачи на автопилоте, поскольку кодирует любую поступающую информацию, и при этом активизируются лобная и теменная доли.

Мы не способны реагировать на два разных стимула, если они воздействуют одновременно. Мы не можем одновременно выполнить две сложные задачи, требующие моторных реакций.

Нужно решить простейший пример до тех пор, пока капля не достигнет нижней части экрана. Задача усложняется, когда примеров становится больше трех.

Многие исследования показывают, что с годами объем рабочей памяти увеличивается, пока не достигает своего максимума примерно к 25 годам.

На протяжении первых 8 лет жизни объем памяти ежегодно возрастает примерно на 7%. Психологи Сандра Хейл и Астрид Фрай утверждают, что именно фактор развития памяти в детстве и тренировки мозга определяют интеллектуальный уровень личности. К сожалению, с годами память постепенно ухудшается. Согласно некоторым исследованиям, в 55 лет мы возвращаемся к уровню 12-летнего ребенка. Почему это происходит? После 25 лет начинает неуклонно снижаться концентрация дофаминных рецепторов. Каждые десять лет эта величина ухудшается на 8%.

Еще одно упражнение на счет и скорость реакции — нужно сравнить ответы и выбрать то число, которое больше.

Игры для развития памяти, как и других моторных и сенсорных навыков, приводят к изменениям в активируемых областях мозга. Области, отвечающие за хранение информации в рабочей памяти, могут обладать такой же пластичностью, как и другие части мозга.

Выяснилось, что чтение, шахматы, музицирование и танцы способствуют относительному улучшению когнитивных способностей и предупреждают риск приобретенного слабоумия. В то же время ученые пришли к выводу, что только постоянные тренировки давали положительные результаты. Например, если пациент только раз в неделю играл в шахматы, то это не давало позитивных результатов.

Нужно было тренироваться несколько раз в неделю. Самый серьезный тренировочный эффект дали шахматы. Продумывать несколько шахматных ходов вперед — занятие, требующее максимума рабочей памяти. Играя в шахматы, например, в течение часа, большую часть времени мы тратим именно на обдумывание нескольких ходов вперед. То есть эффективное время, посвященное максимальному использованию рабочей памяти, длится долго. Для чтения, как показали данные исследования, также требуется рабочая память. Многое зависит от сложности текстов, но в исследовании этот фактор отдельно не изучался. Разгадывание кроссвордов, которое принято считать гимнастикой для мозга, тоже помогает развить память, хотя и не дает большого эффекта.

Lumosity — браузерные игры для мозга

Lumosity — это развивающая программа, которая состоит из карты личных тренировок и комплекса из 55 игр. Тренировать мозг и развивать умственные способности можно в полной версии на сайте программы или через мобильное приложение на AppStore и Playmarket. Хорошие новости:

Английский язык интерфейса – если вы не владеете им в совершенстве, то сначала тупите, что от вас хотят, а потом адаптируетесь и здорово подтягиваете знания языка. Персонализированная программа тренировок. Это значит, что сервис адаптируется под ваш пол, возраст, скорость, желаемую интенсивность и характер нагрузок.

Вы можете сделать упор на любом из предложенных направлений — память, внимательность, скорость мышления, гибкость или решение проблем. А хотите, то и на все сразу. В каждом направлении предусмотрен выбор еще четырех подпунктов, которые можно развивать. После регистрации и настройки параметров нужно только несколько раз в неделю тренироваться по предложенной Lumosity индивидуальной программе. Вы будете видеть сводку задач и статистику результатов и таким образом регулировать личный уровень нагрузки. Плохая новость: приложение в бесплатном режиме дает доступ только к трем играм, платный аккаунт стоит от $3 до $239,96. Например, в пробной версии программа каждый раз составляет несколько подборок из трех разных игр. Расскажем подробнее о некоторых из них.

Гибкость мышления: Ebb and Flow

Эта игра тренирует адаптацию к изменяющимся обстоятельствам — нужно вести курсор по монитору в логическом направлении, предугадывая направления движения листьев.

Разделение внимания: Train of Thought

Игра тренирует скорость реакции и умение выбирать действия в условиях многозадачности. Цель — доставить поезда каждого цвета к соответствующим вокзалам. Для этого необходимо перенаправлять рельсы в зеленых узлах в указанную сторону (в зависимости от уровня, увеличивается скорость подачи и количество поездов в поле игры).

Скорость мышления: Memory Match

Это игра, «прокачивающая» скорость принятия решений. За долю секунды нужно сравнить предыдущий и текущий символы и проверить, совпадают ли они.

Многие утверждают, что компьютерные игры негативно влияют на развитие мозга (тормозят развитие и даже вызывают агрессию) — это тоже миф. Нет ни одного исследования, подтверждающего это заявление.

Наоборот, у участников тестирований улучшились пространственно-временные характеристики восприятия и другие параметры внимания и реакции. Компьютерные игры действительно стимулируют определенные функции. Но в данном случае нельзя говорить в общем — важно, о каких именно играх идет речь. К примеру, за 11 дней игры в тетрис участники эксперимента стали лучше решать визуально-пространственные задачи, где требовалось составить рисунок из отдельных фрагментов. Кстати, подобные задания используются при проверке IQ и для оценки уровня пространственной ориентации.

Есть хорошо известный психологический эффект — когда человек обнаруживает одну цель, его способность обнаруживать новые цели, которые следуют за первой, снижается. После идентификации цели на долю секунды возникает эффект затмения внимания или мерцания внимания («attentional blink»).

Тренируя рабочую память, мы начинаем лучше решать разные задачи. Для этого нейрофизиологами были разработаны специальные игры (кроме Lumosity можно рассмотреть CogniFit и Posit Science). Эти игры для развития мозга — платные. Хороший фактор для того, чтобы принять решение: нужно ли это вам на постоянной основе и в дальнейшей перспективе. Ну, а попробовать бесплатно можно в течение трех дней. Многие жалуются на то, что на такие «вещи» катастрофически нет времени — но это вряд ли правда, ведь стандартная тренировка в Lumosity (или подобном сервисе) занимает около 15 минут в день. В дополнение есть мобильное приложение с этими играми — там, кроме возраста и образования, ежедневно учитываются, насколько вы выспались и какое у вас настроение :) Мы рассмотрели только часть игр — их намного больше. Что особенно интересно — так это аналитика.

Brain Performance Index

Кроме массы материалов про исследования мозговой деятельности, каждый пользователь получает доступ к своей статистике. В Lumosity есть Brain Performance Index — усредненный показатель по пяти шкалам (скорость, память, внимание, гибкость, решение проблем). Этот индекс определяется после каждой серии игр (как и отдельно показатель по каждой из метрик). В Lumosity — более 20 миллионов пользователей из 180 стран мира. Вы можете узнать, как ваши результаты соотносятся с результатами людей, которые находятся в вашей возрастной группе. Опять же в целом по BPI или по каждой метрике в отдельности. Постоянно повышается сложность заданий — а значит и нагрузка. Начинала играть в феврале с 11%. И да, теперь я знаю свои сильно и слабо развитые «скиллы». Напоследок хочется процитировать Дамира Халилова: Мы бы хотели прорекламировать и получить шаровые аккаунты, но платим, как все :)