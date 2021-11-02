Эффект «Хода королевы» — как выросла популярность и доход шахматных приложений

Queen's Gambit или «Ход королевы» вышел 23 октября 2020. Сериал рассказывает историю вымышленного персонажа Элизабет Хармон, о ее карьере в шахматах и борьбе с зависимостями. Шоу высоко оценили реальные шахматисты (правда, не все), консультантом на съемках выступил гроссмейстер Гарри Каспаров.

Раньше шахматы были почти всем — даже инструментом политической и идеологической борьбы. Со временем они утратили популярность, но теперь игра вернулась в тренды. Сериал способствовал возобновлению интереса: пользователи стали гуглить шахматные термины, покупать доски и наборы для игр, устанавливать шахматные приложения.

После выхода сериала выросла популярность запросов о шахматах в Google. Динамика популярности запроса «chess» в США за последние три месяца 2020 года:

График из Google Trends

В App Store также увеличилась популярность связанных с шахматами запросов.

Динамика популярности запроса «chess» в США, Канаде, Австралии, Великобритании за последние три месяца 2020 года:

Динамика показов по запросу «chess» в США за последние три месяца 2020 года:

Как Queen's Gambit повлиял на количество установок шахматных приложений

Позиции шахматных iOS-приложений в категории Games выросли благодаря росту количества установок. Ниже на графике три лидирующих приложения от популярного проекта Chess.com по убыванию: Chess - Play & Learn, Chess for Kids, Learn Chess with Dr. Wolf. Это лидеры ниши, по которым изменения заметнее всего:

Динамика установок и выручки за октябрь и ноябрь 2020 года:

Приводим цифры по каждому приложению за август, сентябрь, октябрь и ноябрь:

Chess - Play and Learn — приложение для учебы и сложных игр сразу с несколькими противниками. Количество организованных одновременно партий не ограничено. Доступны разные уровни сложности — от новичков до профи:

Динамика установок приложения Chess - Play & Learn за октябрь и ноябрь по странам:

Тройка лидеров по установкам — США, Великобритания, Россия. Причем в США число установок было большим и до выхода сериала, а с ним стало еще больше. Количество инсталлов выросло от 60% до 80%. Самый большой прирост — в Бразилии, Франции, Канаде и Германии. А разница между октябрем и ноябрем в процентном соотношении по странам выглядит так:

Приложение Chess — для игры в шахматы с 12 уровнями сложности, есть режимы «Аматор» и «Ас». Можно запросить режим подсказок, таймеры, играть со случайным противником или с конкретным пользователем. Вот как выросла его популярность:

Приложение Learn Chess with Dr. Wolf тоже получило рост числа установок в ноябре, что хорошо видно на фоне предыдущих трех месяцев:

Приложение Magnus Trainer - Train Chess тоже получило свою долю установок:

Детская версия, приложение Chess for Kids, взлетела по установкам до 20 000 за месяц:

Как Queen's Gambit повлиял на прибыль шахматных приложений

Интересна сводная статистика по выручке за четыре месяца по всем упомянутым пяти приложениям. Лидер остался на своей позиции и значительно вырос в ноябре:

Выручка Chess - Play and Learn выросла в два раза:

Выручка приложения Chess выросла более чем в три раза:

Приложение Learn Chess with Dr. Wolf получило выручку в четыре раза выше, чем в сентябре и октябре:

Magnus Trainer - Train Chess заработало за ноябрь на треть больше:

Приложение Chess for Kids выросло по выручке в два раза:

Запомнить

В выигрыше всегда остаются те, кто внимательно следит за трендами и оперативно принимает решения. «Ход королевы» — не первый случай, вспомнить хотя бы рост интереса к Plague Inc. на волне пандемии в начале 2020 года. Так что спасибо Netflix за сериал, который вернул интерес к шахматам и поднял выручку создателям приложений в App Store.