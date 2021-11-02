Эффект «Хода королевы» — как выросла популярность и доход шахматных приложений

Queen's Gambit или «Ход королевы» вышел 23 октября 2020. Сериал рассказывает историю вымышленного персонажа Элизабет Хармон, о ее карьере в шахматах и борьбе с зависимостями. Шоу высоко оценили реальные шахматисты (правда, не все), консультантом на съемках выступил гроссмейстер Гарри Каспаров.
Раньше шахматы были почти всем — даже инструментом политической и идеологической борьбы. Со временем они утратили популярность, но теперь игра вернулась в тренды. Сериал способствовал возобновлению интереса: пользователи стали гуглить шахматные термины, покупать доски и наборы для игр, устанавливать шахматные приложения.
После выхода сериала выросла популярность запросов о шахматах в Google. Динамика популярности запроса «chess» в США за последние три месяца 2020 года:
График из Google Trends
В App Store также увеличилась популярность связанных с шахматами запросов.
Динамика популярности запроса «chess» в США, Канаде, Австралии, Великобритании за последние три месяца 2020 года:
Динамика показов по запросу «chess» в США за последние три месяца 2020 года:
Как Queen's Gambit повлиял на количество установок шахматных приложений
Позиции шахматных iOS-приложений в категории Games выросли благодаря росту количества установок. Ниже на графике три лидирующих приложения от популярного проекта Chess.com по убыванию: Chess - Play & Learn, Chess for Kids, Learn Chess with Dr. Wolf. Это лидеры ниши, по которым изменения заметнее всего:
Динамика установок и выручки за октябрь и ноябрь 2020 года:
Установок в месяц
Прибыль, $
Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
400000
1000000
300000
800000
70000
200000
1000
6000
10000
50000
10000
40000
10000
50000
20000
30000
9000
20000
10000
20000
Приводим цифры по каждому приложению за август, сентябрь, октябрь и ноябрь:
Chess - Play and Learn — приложение для учебы и сложных игр сразу с несколькими противниками. Количество организованных одновременно партий не ограничено. Доступны разные уровни сложности — от новичков до профи:
Динамика установок приложения Chess - Play & Learn за октябрь и ноябрь по странам:
Тройка лидеров по установкам — США, Великобритания, Россия. Причем в США число установок было большим и до выхода сериала, а с ним стало еще больше. Количество инсталлов выросло от 60% до 80%. Самый большой прирост — в Бразилии, Франции, Канаде и Германии. А разница между октябрем и ноябрем в процентном соотношении по странам выглядит так:
Приложение Chess — для игры в шахматы с 12 уровнями сложности, есть режимы «Аматор» и «Ас». Можно запросить режим подсказок, таймеры, играть со случайным противником или с конкретным пользователем. Вот как выросла его популярность:
Приложение Learn Chess with Dr. Wolf тоже получило рост числа установок в ноябре, что хорошо видно на фоне предыдущих трех месяцев:
Приложение Magnus Trainer - Train Chess тоже получило свою долю установок:
Детская версия, приложение Chess for Kids, взлетела по установкам до 20 000 за месяц:
Как Queen's Gambit повлиял на прибыль шахматных приложений
Интересна сводная статистика по выручке за четыре месяца по всем упомянутым пяти приложениям. Лидер остался на своей позиции и значительно вырос в ноябре:
Выручка Chess - Play and Learn выросла в два раза:
Выручка приложения Chess выросла более чем в три раза:
Приложение Learn Chess with Dr. Wolf получило выручку в четыре раза выше, чем в сентябре и октябре:
Magnus Trainer - Train Chess заработало за ноябрь на треть больше:
Приложение Chess for Kids выросло по выручке в два раза:
Запомнить
В выигрыше всегда остаются те, кто внимательно следит за трендами и оперативно принимает решения. «Ход королевы» — не первый случай, вспомнить хотя бы рост интереса к Plague Inc. на волне пандемии в начале 2020 года. Так что спасибо Netflix за сериал, который вернул интерес к шахматам и поднял выручку создателям приложений в App Store.
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