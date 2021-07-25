Собеседование в рекламное агентство Ogilvy

Публикуем тест, который проходят все соискатели в креативном агентстве Ogilvy&Mother Ukraine. Этот тест должен дать понимание того, как человек мыслит и как умеет формулировать свои идеи.

Напомню, компанию Ogilvy основал копирайтер — он любил, когда текст написан хорошо, коротко и смешно. Вопросы и задания кажутся действительно интересными и, возможно, вам будет любопытно ответить на них, чтобы проверить себя. Поехали!

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Идеализм. Расскажите о какой-нибудь идее, которую вы реализовали до конца, несмотря на то, что вы сами или другие люди ставили её под сомнение.

Любопытство. Расскажите о последнем случае, когда вы поставили под сомнение статус-кво чего-либо?

Откровенность. Расскажите о последнем случае, когда вы задали на встрече неудобный вопрос.

Отвага. Какой ваш поступок был самым смелым по отношению к клиенту?

Игривость. Что вы делаете, чтобы окружающие вас люди были самими собой?

Интуиция. Расскажите о том случае, когда вы в последний раз приняли решение, основанное на хорошем предчувствии. Каков был результат?

Свободный дух. Расскажите о примере того, когда в случае какой-либо неудачи, вы восприняли ситуацию как возможность получить новые знания?

Упорство. Расскажите что вы делаете, когда вы завязли в каком-то деле и расстроены?

Креатив. Какой была ваша самая спорная креативная идея, которую вы должны были продать клиенту? Как вы это сделали? Каков был результат?

Отдача. Что вы делаете, чтобы окружающие люди следовали своим обещаниям?

Лидерство. Что вы делаете, чтобы вдохновить окружающих людей?

Навыки. Пожалуйста, расставьте следующие навыки в том порядке, как они отражают ваши личностные качества: понимание брендов, digital-рекламы, стратегий, финансов, людей, менеджмента, креатива, коммуникаций, рекламы, кулинарии, рекламных кампаний, презентаций, процесса управления стоимостью проектов.

Задание №1 Намного интереснее делать бренды успешными, чем просто работать над успешным брендом. Вы можете подумать о каком-нибудь слабом бренде и найти способы его «реабилитировать»? Какие идеи вы предложите этому бренду?

Задание №2 В Украине очень много рекламы пивных брендов. Но что за этим в действительности стоит? Пожалуйста, раскройте позиционирование разных брендов. Придумайте названия «альянсам» брендов и раскройте вашу мысль в двух предложениях (почему выбрали определенное название для конкретного альянса).

Задание №3 Назовите по одной самой любимой украинской и зарубежной рекламе. Объясните свой выбор в одном предложении.

Задание №4 Какие основные идеи были заложены в те две рекламы?

Задание №5.1 Следующие два принта были созданы для Panamericana School of Art and Design. Они спрашивают: «Насколько вы креативны?» Покажите нам это!

Задание №5.2

Оригинал на английском языке можно найти на сайте Ogilvy. Перевод: Netpeak. Отправьте ссылку на пост знакомым креативщикам и HR-менеджерам.

Этот пост впервые опубликован в 2011 году, и мы считаем, что он все еще актуален — используйте тестовые вопросы для того, чтобы найти своих людей в команду.

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