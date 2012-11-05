У нас когда-то был пост про тесты на собеседовании в Ogilvy&Mother Ukraine — там ряд увлекательных заданий, а вот сегодня попались творческие задания на собеседовании для диджитал стратегов (нет, не про инсайты), желающих работать в Wieden+Kennedy Portland над проектом Old Spice.

Итак, нужно было выполнить одно или несколько задач по маркетингу на выбор за неделю.

Задание 1. Создайте самую лучшую и оригинальную доску в Pinterest, посвященную спидскейтингу (НЕ хоккею).

Задание 2. Напишите и опубликуйте что-то интересное на Reddit — важно, чтобы ваш пост стал самым популярным за неделю.

Задание 3. Сделайте и загрузите на SlideShare презентацию, в которой вы провели конкурентный анализ экосистемы соцмаркетинга Ed Hardy.

Задание 4. Прославьте маму или папу (или другого человека, который вам годится в старшие родственники) — скажите нам, сколько людей добавили вашего родственника с вашей подачи на Facebook.

Задание 5. Создайте микроблог в Twitter и попробуйте получить максимально возможное количество фолловеров за неделю. Условие: вы можете писать любые глаголы, но с ними только такие существительные: BLUEFUDGE (синяя сливочная помадка — сладость), HAMMERPANTS (индийские штаны) и GREEK YOGURT (греческий йогурт).

Задание 6. Снимите видео, которое получит максимальное количество просмотров в YouTube за неделю. Используйте этот сценарий (дословно):

1. — Подожди. Что ты делаешь? 2. — Поверь, все будет хорошо. 1. — Ладно. Продолжай.

Задание 7. Получите рекомендации на Linkedin как минимум от трех соискателей на эту же вакансию.

Задание 8. Опубликуйте на allrecipes.com рецепт, который получит за неделю наибольшее количество просмотров. Творог — обязательный ингредиент вашего рецепта. Отзывы не обязательно должны быть позитивными.

Задание 9. Загрузите как можно больше фотографий вашей подмышки или подмышек в Instagram. На фотографиях должно быть ваше лицо, чтобы убедиться, что это ваши подмышки. Используйте хештег #mypits. Вот эта девушка опубликовала 18 фотографий :)

Задание 10. Опубликуйте как можно больше хороших, вдумчивых и значимых ответов про «ловцов снов» на Quora.

Если найдете интересные конкурсные работы по этим задачкам на собеседовании, поделитесь ими в комментариях :)