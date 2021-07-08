Эти странные соцсети: явления в интернете, которые формируют тренды и нашу действительность

Принято считать интернет средоточием зла. Зависимость, агрессия, порно, хейт — это всё, безусловно, присутствует, но есть и довольно интересные явления. Социальные сети обострили, а может и сформировали их. На научность не претендую, но захотелось их описать. Наверняка вы бывали свидетелем таких ситуаций, невозможных в любой другой среде.

Синдром нарочитого негодования

Когда зверствам живодеров или другим преступлениям так громко изумляются, что пускают в общий доступ фото- и видео-доказательства. Когда я вижу в ленте на окровавленную голову собаки, внутри всегда возникал вопрос: «Почему это показывают именно мне!?». Я из текста могу понять, насколько плохо поступил человек, если он даже пнул котёнка, не говоря о кровавой расправе.

Реакцией людей, «сочувствующих» таким постам, становятся комментарии из разряда: «Убить их всех!». Мне кажется, лучше бы публиковали имя, статус и фото тех, кто так поступает. Конечно, хочется справедливого правосудия, адекватной оценки противоправных действий и последующего наказания, всеобщего порицания. Но утопичные представления — моя слабость.

Парадокс обязательного осуждения

Что бы вы ни делали, и как бы это не преподносили, всегда есть те, кто найдёт в этом второй смысл. Или придёт тот, кто скажет «Говно» или «Ты это украл», или «А у тебя нос горбатый», и много других, не связанных с прецедентом комментариев.

Это ещё раз убеждает нас, что общественное мнение и взгляды посторонних в частности — совсем не те рельсы, на которые стоит ставить свою жизнь. Направление и «средство передвижения» выбираете только вы, а хейт и тролли — просто часть пути. Как дождик.

Ситуация оговоренного лицемерия

Для меня так называется «лидер мнений», который снимает с себя ответственность за то, что он рекламирует, и предлагает аудитории всякую дичь. Например, вещь низкого качества, которую он надевает единожды для рекламы. Через год в видео: «Посмотрите, сколько хлама!», и эту же вещь отправляет на барахолку или продаёт, нахваливая.

Я знаю, что так работает большинство блогеров, но поражаюсь, как много тех, кто осознаёт рекламу, видит низкое качество, и всё равно покупает. Недобросовестный продавец тоже несёт ответственность, но лишь единицы блогеров отказывают под предлогом низкого качества продукта.

Видела ситуацию, когда блогер рекламировала «инновационные продукты для жизни», усердно делала вид, что работает с компанией и стала «партнером». Потом контракт закончился или ей надоело делать вид, и она уклончиво стала писать, что это «не совсем то, что хотелось». В глазах читалось — лучше бы она в жизни этого не видела. И это поведение выдаёт её истинное отношение, хотя можно было держать лицо до конца.

Некоторые явления и сотрудничество с определенными блогерами несут огромные репутационные риски для брендов. Поэтому стратегию продвижения в социальных сетях и коммуникацию лучше доверить экспертам.

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Лжеискренность

Когда аудитория соцсетей начала соображать, где правда и где нет, появился тренд на искренность, но не она сама. Блогер показывает себя без макияжа, в больнице, в любом состоянии, и создаёт впечатление искреннего человека. Одновременно с этим он берёт для рекламы не самые лучшие товары/услуги. Так создаётся иллюзия того, что если человек способен показать о себе «всё», то и рекомендации его будут честными.

Многие блогеры-миллионники — это иллюзия «своего парня» или «простой девчонки» ради увеличения аудитории и хорошо оплачиваемых рекламных интеграций.

Обязательное Facebook-предательство

Иногда автор решает, что публикация слишком — жесткая, нежная, не соответствующая его образу, и удаляет её. Казалось бы, проблема решена, но пост часто попадает в ленты его друзей, они видят публикацию до тех пор, пока не обновят свою ленту новостей. Содержание поста показывается, но его нельзя лайкнуть, репостнуть или написать комментарий.

В итоге это казус часто используют в больших интернет-разборках известных личностей, которые, опасаясь судебных разбирательств, пытаются «замести следы», но алгоритм Facebook беспощаден. Так скриншоты постов попадают в Telegram-каналы сплетников, которые отслеживают подобные конфликты.

Глобальный инфопузырь

Социальные сети создают вокруг нас комфортную среду. Если вы за активную вакцинацию, даже лайк на посте антипрививочника не всплывёт в вашей ленте. Многим пользователям кажется, что пузырь поддаётся корректировке. Это не так. Контент подбирается алгоритмами соцсети.

Силу инфопузыря я ощутила во время последних президентских выборов в Украине. Я была убеждена в одном исходе выборов, но он был категорически противоположным. Цифры, без преувеличения, шокировали меня. Моя теория основывалась на настроениях моей ленты новостей.

После этой ситуации я всегда держу в голове, что комфортная удалёнка, тёплая рабочая команда и понимающие/принимающие друзья — это не только мой душевный комфорт, но и опасность не уследить за настроениями большинства. Потому приходится иногда выглядывать из уютной ракушки, чтобы понимать: «этот поезд в огне и нам некуда больше бежать».

Субъективная объективность

Несколько лет назад жертвы абьюза и харрасмента стали говорить. Общество разделилось: одни считают, что жертвы лгут, потому что так долго молчали, ведь с момента домогательств или насилия могло пройти больше 10 лет. Другие считают, что мы наконец выходим из парадигм «бьет, значит любит» и «не выносить сор из избы», что хорошо для женщин этих стран и всего мира.

В подобной ситуации есть два круга близких людей — те, кто страдал от насилия, и те, кто близко общался с обвиняемым, но не знал о таком поведении. Вторые часто берутся защищать реального агрессора, основываясь на своих представлениях о человеке со стороны. Таким образом, жертва не только не получает поддержки, но и осуждается обществом за «клевету» на примерного семьянина, ответственного сотрудника, ближайшего друга или чуткого родственника. Далеко ходить не надо, у нас есть пример идеальной репутации Чикатило, но в 2021 году XXI века такое однозначное суждение о человеке — как минимум самонадеянно. Исключать скрытые стороны человека нельзя, но и выносить обвинение может только суд.

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