Маркетинг

Блогеры vs таргетинг: плюсы и минусы
Екатерина Железная
34 2 0
1622811602
15

В момент написания этой статьи таргетированная реклама и реклама у блогеров — самые эффективные методы продвижения в Instagram для бизнеса и личных блогов. Да, существует и много других инструментов: хештеги, геотеги, комментинг, марафоны и прочее, но с их помощью трудно добиться серьезного результата. В этой статье предлагаю сравнить таргетированную рекламу с рекламой у блогеров и рассмотреть плюсы и минусы каждого инструмента.

Блогеры

У закупки рекламы у блогеров есть свои неоспоримые достоинства. Давайте рассмотрим детальнее.

Преимущества инструмента

  1. Лояльность аудитории. Зачастую у блогера существует костяк лояльной аудитории, которая ему доверяет и следует за ним. Чем крупнее блогер, тем больше у него поклонников. Такая аудитория доверяет рекомендации блогера, готова идти за его призывами и совершать покупки.
  2. Формат повествования. Блогер подает рекламу в виде полного обзора продукта, рассказывает о его свойствах и преимуществах, показывает товар в применении, сообщает об условиях заказа и доставки, дает промокод на скидку. Такое количество информации невозможно уместить в формате таргетированного рекламного объявления.
  3. Нативность. Блогер может подать рекламу под видом личной рекомендации, а в таргетинге объявление всегда будет идти с пометкой «реклама».
  4. Быстрый результат. Если «звезды сойдутся», реклама у блогера может дать ошеломляющий результат.
  5. Креативная, нестандартная подача. Многие блогеры подают рекламу нестандартно. Некоторые даже прописывают сценарии под рекламу, организовывают специальную фото- или видеосъемку. Если у бизнеса есть офлайн-точка, блогер может сделать рекламу на выезде. Такая реклама вызывает больше доверия и обычно более результативна. Но и стоимость такого формата выше, чем обычного рекламного обзора в stories.

Вот несколько примеров рекламных интеграций в ленте Instagram:

примеры интеграции брендов у блогеров

  1. Raffaello у @tanyaprentkovych. Продукт бренда нативно интегрирован в обычную жизнь блогера.
  2. Epikur у @tanyaprentkovych. Блогер готовит блюдо, используя филе бренда.
  3. «Нова Пошта» у @sashaabo. Блогеры часто забирают посылки с товаром для рекламы, поэтому уличное фото Саши с коробкой «Нова Пошта» выглядит реалистично и креативно.
  4. Ferrero Rocher у блогера @natalilytvyn. Фото создает эмоции романтичности и счастья, как бы говоря нам, что конфеты бренда — лучший подарок для любой женщины.

Недостатки

Реклама у блогеров в то же время имеет несколько значительных недостатков. Изучите их перед заказом.

  1. Непредсказуемость. Реклама у блогера — это рулетка. Можно окупить рекламу с лихвой, а можно получить нулевой результат.
  2. Медленный старт. Если таргетированную рекламу можно запустить день в день, то рекламу у востребованных блогеров нужно планировать и оплачивать за месяц и раньше из-за плотной записи.
  3. Человеческий фактор. Блогеры бывают разные. Недобросовестные, в том числе. Спрос на блогеров на украинском рынке выше, чем их количество, поэтому предоплата и четкое ТЗ — не гарантия того, что реклама выйдет в оговоренный день и в нужном виде.

Востребованные блогеры часто задерживают рекламу, а за выход рекламы в определенный день берут дополнительную плату. И даже доплата ничего не гарантирует. Блогер может забыть о рекламе, заболеть, быть в плохом настроении, подать ее не так, как вы описали в брифе, или не выпустить вовсе.

Почитайте о том, как мы пытались заказать обзор у блогеров и из этого ничего не получилось: «Антикейс: продвижение Endorphone.com.ua с помощью видеоблогеров».
  1. Реклама вслепую. Нет возможности точно попасть в ЦА. Также, заказывая рекламу у блогера, мы никогда не знаем заранее сколько человек ее увидят. Да, блогер может дать ориентировочные охваты, но вместо актуальной статистики часто отправляется лучшая за все время. Еще один недостаток: после выхода рекламы нельзя проанализировать, кто отреагировал на нее.
  2. Нет чистой аудитории. Аудитория у блогеров неоднородная, включающая в себя людей из разных стран, разного возраста, с разными интересами. Детей и взрослых, ботов и живых подписчиков, платежеспособных и людей, которые пришли с гивов за бесплатным подарком. И достоверно узнать эту разбивку невозможно.

Почитайте статью о собирательных образах инстаблогеров — «Портрет типичного Instagram-блогера в России и Украине».

Кому особенно подойдет

  1. Продукту, который зачастую покупают только по рекомендациям.
  2. Нишам, реклама которых запрещена к показу в Facebook Ads.
  3. Личным блогам, так как подписчики от блогеров часто выходят дешевле.
  4. Новому продукту, который только выходит на рынок.
  5. Бизнесу, у которого нет бюджета на рекламу, — с блогерами можно работать по бартеру.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Таргетированная реклама

Таргетинг обладает теми свойствами, которых нет у рекламы, закупленной у блогеров. Остановимся подробно.

Преимущества инструмента

  1. Точное попадание в ЦА. В рекламном кабинете Facebook мы получаем возможность четко определить целевую аудиторию, самостоятельно выбрав кому показывать рекламу: возраст людей, пол, интересы, поведение.
  2. Скорость запуска. Рекламные кампании в Facebook Ads можно запустить день в день.
  3. Постоянство. Реклама у блогера во второй раз никогда не даст такой же результат, как в первый. Таргетированная реклама может приносить приблизительно одинаковые результаты изо дня в день.
  4. Четкая аналитика. Когда мы запускаем таргетированную рекламу, то можем отслеживать множество метрик: просмотры, охват, цену клика, разбивку по аудитории. Мы четко знаем, кто увидел наше объявление и кто совершил целевое действие.
  5. Масштабируемость. Удачный результат в таргетированной рекламе можно масштабировать путем увеличения бюджета на рекламу. Реклама у блогера практически немасштабируема.
  6. Прогнозируемость. В таргетированной рекламе мы сами выбираем аудиторию, которой будем показывать наше предложение, выставляем бюджет и получаем прогнозируемое число результатов от Facebook. Да, небольшая погрешность присутствует, но в сравнении с рекламой у блогеров это в десятки раз более прогнозируемый инструмент.
  7. Постоплата. Деньги за рекламу списываются по факту показов.

Недостатки

Всего два пункта, но важных и определяющих ваш выбор инструмента для платного продвижения.

  • холодная аудитория. Если говорить не о ретаргетинге, а о классической рекламной кампании, мы показываем рекламу людям, которые нас еще не знают и у них может не быть сформированного спроса на наш продукт или услугу;
  • запреты. В Facebook есть запреты и ограничения на продвижение многих тематик. Блогеры же рекламируют практически все.

Кому особенно подойдет

  1. Локальному бизнесу, у которого нет особого выбора блогера для рекламы.
  2. Бизнесу, у которого нет Instagram-страницы или она слабо упакована. В таком случае рекламу можно вести на сайт.
  3. Бизнесу со специфической аудиторией, которую легче выбрать в Facebook Ads, чем подобрать блогера с такой аудиторией.
  4. Геозависимому бизнесу: салонам красоты, парикмахерским, химчисткам.
  5. Приложениям и играм.

Персональная стратегия онлайн-продвижения

Запомнить

  1. Плюсы рекламы у блогеров: лояльность аудитории, необычная подача, невысокая цена подписчика, личный бренд блогера.
  2. Плюсы таргетированной рекламы: точная настройка на ЦА, более прогнозируемый результат, контролируемость и масштабируемость, четкая аналитика.
  3. Не существует универсального инструмента. Таргетированная реклама более предсказуемая и стабильная, а реклама у блогеров чем-то похожа на лотерею. Но именно в лотерее можно сорвать большой куш.

Выбирайте рекламу у лидеров мнений или таргетинг в зависимости от вашей ниши, целей кампании и общего бюджета. А еще лучше — тестируйте оба метода и определяйте наиболее эффективный именно для вас.

Полезные материалы по теме

Читайте подробные статьи о методах продвижения:

Также рекомендуем реальные кейсы от практиков:

  1. Как реклама доставки черной пиццы принесла ROMI 616% — кейс Neropizza.
  2. Продвижение в Instagram — как издательство «Астрель-СПб» набрало 68k подписчиков.
  3. Как вести Instagram в B2B во время локдауна — кейс агентства Netpeak.
2
0
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
таргетированная реклама в социальных сетях продвижение в блогосфере таргетированная реклама в Instagram
Екатерина Железная

Пришла в компанию в 2020 году, специализируюсь на контекстном продвижении.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok