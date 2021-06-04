Блогеры vs таргетинг: плюсы и минусы

В момент написания этой статьи таргетированная реклама и реклама у блогеров — самые эффективные методы продвижения в Instagram для бизнеса и личных блогов. Да, существует и много других инструментов: хештеги, геотеги, комментинг, марафоны и прочее, но с их помощью трудно добиться серьезного результата. В этой статье предлагаю сравнить таргетированную рекламу с рекламой у блогеров и рассмотреть плюсы и минусы каждого инструмента.
Блогеры
У закупки рекламы у блогеров есть свои неоспоримые достоинства. Давайте рассмотрим детальнее.
Преимущества инструмента
- Лояльность аудитории. Зачастую у блогера существует костяк лояльной аудитории, которая ему доверяет и следует за ним. Чем крупнее блогер, тем больше у него поклонников. Такая аудитория доверяет рекомендации блогера, готова идти за его призывами и совершать покупки.
- Формат повествования. Блогер подает рекламу в виде полного обзора продукта, рассказывает о его свойствах и преимуществах, показывает товар в применении, сообщает об условиях заказа и доставки, дает промокод на скидку. Такое количество информации невозможно уместить в формате таргетированного рекламного объявления.
- Нативность. Блогер может подать рекламу под видом личной рекомендации, а в таргетинге объявление всегда будет идти с пометкой «реклама».
- Быстрый результат. Если «звезды сойдутся», реклама у блогера может дать ошеломляющий результат.
- Креативная, нестандартная подача. Многие блогеры подают рекламу нестандартно. Некоторые даже прописывают сценарии под рекламу, организовывают специальную фото- или видеосъемку. Если у бизнеса есть офлайн-точка, блогер может сделать рекламу на выезде. Такая реклама вызывает больше доверия и обычно более результативна. Но и стоимость такого формата выше, чем обычного рекламного обзора в stories.
Вот несколько примеров рекламных интеграций в ленте Instagram:
- Raffaello у @tanyaprentkovych. Продукт бренда нативно интегрирован в обычную жизнь блогера.
- Epikur у @tanyaprentkovych. Блогер готовит блюдо, используя филе бренда.
- «Нова Пошта» у @sashaabo. Блогеры часто забирают посылки с товаром для рекламы, поэтому уличное фото Саши с коробкой «Нова Пошта» выглядит реалистично и креативно.
- Ferrero Rocher у блогера @natalilytvyn. Фото создает эмоции романтичности и счастья, как бы говоря нам, что конфеты бренда — лучший подарок для любой женщины.
Недостатки
Реклама у блогеров в то же время имеет несколько значительных недостатков. Изучите их перед заказом.
- Непредсказуемость. Реклама у блогера — это рулетка. Можно окупить рекламу с лихвой, а можно получить нулевой результат.
- Медленный старт. Если таргетированную рекламу можно запустить день в день, то рекламу у востребованных блогеров нужно планировать и оплачивать за месяц и раньше из-за плотной записи.
- Человеческий фактор. Блогеры бывают разные. Недобросовестные, в том числе. Спрос на блогеров на украинском рынке выше, чем их количество, поэтому предоплата и четкое ТЗ — не гарантия того, что реклама выйдет в оговоренный день и в нужном виде.
Востребованные блогеры часто задерживают рекламу, а за выход рекламы в определенный день берут дополнительную плату. И даже доплата ничего не гарантирует. Блогер может забыть о рекламе, заболеть, быть в плохом настроении, подать ее не так, как вы описали в брифе, или не выпустить вовсе.
- Реклама вслепую. Нет возможности точно попасть в ЦА. Также, заказывая рекламу у блогера, мы никогда не знаем заранее сколько человек ее увидят. Да, блогер может дать ориентировочные охваты, но вместо актуальной статистики часто отправляется лучшая за все время. Еще один недостаток: после выхода рекламы нельзя проанализировать, кто отреагировал на нее.
- Нет чистой аудитории. Аудитория у блогеров неоднородная, включающая в себя людей из разных стран, разного возраста, с разными интересами. Детей и взрослых, ботов и живых подписчиков, платежеспособных и людей, которые пришли с гивов за бесплатным подарком. И достоверно узнать эту разбивку невозможно.
Почитайте статью о собирательных образах инстаблогеров — «Портрет типичного Instagram-блогера в России и Украине».
Кому особенно подойдет
- Продукту, который зачастую покупают только по рекомендациям.
- Нишам, реклама которых запрещена к показу в Facebook Ads.
- Личным блогам, так как подписчики от блогеров часто выходят дешевле.
- Новому продукту, который только выходит на рынок.
- Бизнесу, у которого нет бюджета на рекламу, — с блогерами можно работать по бартеру.
Таргетированная реклама
Таргетинг обладает теми свойствами, которых нет у рекламы, закупленной у блогеров. Остановимся подробно.
Преимущества инструмента
- Точное попадание в ЦА. В рекламном кабинете Facebook мы получаем возможность четко определить целевую аудиторию, самостоятельно выбрав кому показывать рекламу: возраст людей, пол, интересы, поведение.
- Скорость запуска. Рекламные кампании в Facebook Ads можно запустить день в день.
- Постоянство. Реклама у блогера во второй раз никогда не даст такой же результат, как в первый. Таргетированная реклама может приносить приблизительно одинаковые результаты изо дня в день.
- Четкая аналитика. Когда мы запускаем таргетированную рекламу, то можем отслеживать множество метрик: просмотры, охват, цену клика, разбивку по аудитории. Мы четко знаем, кто увидел наше объявление и кто совершил целевое действие.
- Масштабируемость. Удачный результат в таргетированной рекламе можно масштабировать путем увеличения бюджета на рекламу. Реклама у блогера практически немасштабируема.
- Прогнозируемость. В таргетированной рекламе мы сами выбираем аудиторию, которой будем показывать наше предложение, выставляем бюджет и получаем прогнозируемое число результатов от Facebook. Да, небольшая погрешность присутствует, но в сравнении с рекламой у блогеров это в десятки раз более прогнозируемый инструмент.
- Постоплата. Деньги за рекламу списываются по факту показов.
Недостатки
Всего два пункта, но важных и определяющих ваш выбор инструмента для платного продвижения.
- холодная аудитория. Если говорить не о ретаргетинге, а о классической рекламной кампании, мы показываем рекламу людям, которые нас еще не знают и у них может не быть сформированного спроса на наш продукт или услугу;
- запреты. В Facebook есть запреты и ограничения на продвижение многих тематик. Блогеры же рекламируют практически все.
Кому особенно подойдет
- Локальному бизнесу, у которого нет особого выбора блогера для рекламы.
- Бизнесу, у которого нет Instagram-страницы или она слабо упакована. В таком случае рекламу можно вести на сайт.
- Бизнесу со специфической аудиторией, которую легче выбрать в Facebook Ads, чем подобрать блогера с такой аудиторией.
- Геозависимому бизнесу: салонам красоты, парикмахерским, химчисткам.
- Приложениям и играм.
Запомнить
- Плюсы рекламы у блогеров: лояльность аудитории, необычная подача, невысокая цена подписчика, личный бренд блогера.
- Плюсы таргетированной рекламы: точная настройка на ЦА, более прогнозируемый результат, контролируемость и масштабируемость, четкая аналитика.
- Не существует универсального инструмента. Таргетированная реклама более предсказуемая и стабильная, а реклама у блогеров чем-то похожа на лотерею. Но именно в лотерее можно сорвать большой куш.
Выбирайте рекламу у лидеров мнений или таргетинг в зависимости от вашей ниши, целей кампании и общего бюджета. А еще лучше — тестируйте оба метода и определяйте наиболее эффективный именно для вас.
Полезные материалы по теме
Читайте подробные статьи о методах продвижения:
- Как настроить таргетированную рекламу в Instagram через рекламный кабинет Facebook.
- Портрет типичного Instagram-блогера в России и Украине.
- Как продвигать посты в Instagram — пошаговая инструкция для новичков.
- Как продвигать ресторан в Instagram, поисковиках, СМИ и на тематических площадках.
Также рекомендуем реальные кейсы от практиков:
- Как реклама доставки черной пиццы принесла ROMI 616% — кейс Neropizza.
- Продвижение в Instagram — как издательство «Астрель-СПб» набрало 68k подписчиков.
- Как вести Instagram в B2B во время локдауна — кейс агентства Netpeak.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти