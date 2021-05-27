Как вести Instagram в B2B во время локдауна — кейс агентства Netpeak

Кто клиент: Netpeak. Услуга: SMM для бизнеса. Период продвижения: 1 января — 20 мая 2021 Команда проекта: Лилия Коломиец, SMM-специалист; Наталья Киселева, Team Lead команды дизайна; Анна Серова, дизайнер; Неля Серебро, Head of SMM.

Год назад агентство Netpeak представило новую услугу — SMM для бизнеса. Раньше раскрутка бренда в социальных сетях шла либо в комплексе с другими услугами, либо наши специалисты давали рекомендации по продвижению в Instagram, Facebook, Linkedin, ВКонтакте в рамках консультаций.

Когда мы начали развивать SMM-отдел, то решили протестировать новый подход к ведению соцсетей на примере агентства Netpeak в Instagram и стали «сами себе клиентом».

Особенности проекта

Основные направления агентства Netpeak — SEO, контекстная реклама, веб-аналитика, email-маркетинг, а теперь ещё и SMM. И если о последнем в соцсетях можно говорить бесконечно, темы SEO и PPC сложно раскрыть в коротких текстах и конвертировать их в вовлеченность пользователей.

Нам было важно с помощью контент-маркетинга увеличить узнаваемость бренда Netpeak в соцсетях — объяснить принципы наших бизнес-процессов и соотношение с полученным результатом. Для этого нужен внимательный выбор стратегии ведения аккаунта.

Также хотелось на примере аккаунта Netpeak в Instagram показать, как уйти от сухих текстов и стандартных баннеров для бизнес-страницы. Кроме того, стоило разобраться, откуда регулярно брать материал для контента во время карантина — ведь раньше 99% контента мы публиковали из офиса агентства.

Instagram агентства «до»

До 2021 года страница в Instagram использовалась только для HR-целей: найти нового сотрудника, рассказать о курсах, конференции, питомцах нетпиковцев. Мы освещали корпоративную жизнь, поэтому нашими подписчиками были только сотрудники компании.

То есть, когда потенциальные клиенты знакомились с Netpeak, они заходили в Instagram и видели общую доброжелательную атмосферу в офисе. Но это не помогало им сделать выбор в пользу Netpeak, так как клиенту приоритетна экспертность.

Вот так выглядел наш Instagram перед изменениями:

Цели продвижения

Мы решили взять курс на экспертный аккаунт, чтобы привлечь новую аудиторию (топ-менеджеров других компаний, начинающих специалистов, маркетологов) и показать не только, что мы делаем в интернет-маркетинге, но и как мы это делаем.

Определили для себя такие цели продвижения:

Расширить аудиторию подписчиков. Показать Netpeak со стороны услуг для бизнеса: экспертность специалистов, наши достижения, наши принципы ведения бизнеса. Увеличить органические показатели: активность пользователей на странице, количество комментариев, сохранения постов, охваты аккаунта.

Стратегия продвижения

Сначала мы провели аудит аккаунта, анализ аудитории и конкурентов. И поняли, что нужно всё менять, а именно:

TOV (tone of voice — голос бренда), то есть стиль общения / обращения к пользователям;

общий вид страницы и подход к оформлению (обновить обложки для закрепленных stories, изменить баннеры и добавить видеоконтент);

ввести рубрики и график публикаций, чтобы регулярно публиковать посты и stories — не терять органический охват;

привлекать сотрудников компании как специалистов в своих нишах для создания экспертного контента.

Действия команды

Мы решили сделать акцент на качество публикаций, а не на их количество. Поэтому публиковали один пост раз в два-три дня. Все посты в ленте сопровождали серией сюжетных stories по теме. Это помогало увеличить интерес к посту.

В stories решили добавить разные голосовалки, кнопки и реакции, чтобы увеличить вовлеченность и касание пользователей к странице.

Разработали рубрики для публикаций, которые закрывали определенные боли подписчиков. Например, в «Инстагайд Netpeak» даем советы по оформлению и ведению профиля в Instagram, рубрика «Работа в Netpeak» о том, как наши специалисты рассказывают о своей профессии и процессах работы, делятся лайфхаками, как не перегореть или обустроить комфортное рабочее пространство.

Первый пост рубрики «Работа в Netpeak» после которого мы поняли, что подписчикам нравятся изменения: больше половины пользователей, которые прочитали пост, добавили его в «Избранное» (сохранили):

Пост из рубрики «Работа в Netpeak» в соавторстве с Нелей Серебро, Head of SMM

Параллельно разработали рубрики для закрепленных stories и поменяли дизайн обложек:

Также добавили рубрику с отзывами от партнеров и клиентов, в которой опубликовали актуальные видеоотзывы:

пост — отзыв о сотрудничестве с Netpeak Agency от клиники «ЦИС»;

Stories — можно посмотреть в закрепленных stories «Кейсы».

Активно стали использовать видеоконтент со специалистами агентства. В условиях карантинных ограничений половина сотрудников записывала видео дома по мануалу от нашего SMM-менеджера.

Разумеется, мы учли, что многие пользователи смотрят видео без звука, и добавили субтитры на каждое видео.

IGTV — видео продолжительностью от минуты на экспертные темы от наших специалистов

Провели прямые эфиры на актуальные темы для потенциальной аудитории:

Поскольку прямые эфиры особенно понравились нашей аудитории, мы их продолжаем проводить с интервалом раз в месяц. В stories мы проводим опросы, кого именно из специалистов агентства хотят послушать подписчики и вместе выбираем темы с вопросами для прямого эфира.

Провели два розыгрыша книг о бизнесе и маркетинге с несложными условиями для участия: подписка на страницу, лайк посту и отметка друга в комментариях.

Результаты продвижения

После внедрения первых изменений активизировалась лояльная аудитория аккаунта. Новая аудитория пришла после первого прямого эфира с экспертом и проведения розыгрыша книги.

Сейчас наш Instagram выглядит так, со stories больше всего охвата получают короткие видео

Уже за три месяца только органического продвижения охваты выросли в 26 раз, посещение профиля — в два раза, а взаимодействия с контентом (лайки, добавление поста в «Избранное», репосты) — на 30%.

Сейчас мы поддерживаем активность на странице с помощью прямых эфиров, вовлекающего и полезного контента от сотрудников агентства.

Результаты активности пользователей, которые читают наши посты

Почему стратегия сработала

Очень рада, что в агентстве Netpeak такие отзывчивые коллеги. Мне нужно было лишь предложить им стать экспертами рубрики и придумать несколько тем на выбор, чтобы они согласились снять видео или поделиться своим опытом. Думаю, что страница Netpeak в Instagram может стать отличным примером, как показать по-максимуму потенциал компании. Лилия Коломиец, SMM-специалист

Продвижение в Instagram B2B-проектов с точки зрения KPI в большинстве случаев — сложная задача. Потому что из-за множества инфошума в онлайне людям непонятно, зачем подписываться и тратить время на очередной аккаунт бренда. Но и бренду вести развлекательный аккаунт — тоже не рентабельная инвестиция. Поэтому мы проверили на практике гипотезу, которая уже однажды подтвердилась в блоге Netpeak: экспертный контент помогает бизнесу находить новых заказчиков и единомышленников среди партнеров либо сотрудников. Мы добавили к образовательному блоку эмоции с помощью текстов с личным опытом и видео с нашими сотрудниками — и получили результат выше ожидаемого. Неля Серебро, Head of SMM

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Выводы