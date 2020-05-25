SMM Бизнес

Перформанс так перформанс: мы запускаем SMM
Ирина Волицкая
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Что: услуга продвижение бренда с помощью социальных сетей и таргетированной рекламы.
Для кого: SMM подойдет всем — от небольших медиа до крупных интернет-магазинов и B2B-компаний.
Длительность услуги: минимум 3 месяца.

Среди миллениалов есть мнение, что если у тебя нет соцсетей — значит тебя не существует. В соцсетях сейчас можно найти кого угодно: от производителя цемента до президента. Однажды в Instagram на меня подписалась страница изготовителя надгробных памятников на заказ… но это уже другая история.

Мы долго думали о запуске этой услуги — к нам приходили сотни запросов... И наконец мы решились. Запускаем SMM от Netpeak.

Продвижение в социальных сетях — важная и неотъемлемая часть интернет-маркетинга. С его помощью вы можете коммуницировать с потенциальными клиентами, работать с лояльностью и вовлекать аудиторию.

Задачи, которые бизнес может решить с помощью SMM

  1. Зачем в соцсети идут магазины и B2B? Правильно, за дополнительным источником продаж, которым может стать SMM. Здесь крайне важно отметить, что SMM не является основным инструментом повышения продаж и увеличения прибыли.
  2. Увеличение трафика на сайт. 95% людей от 18 до 34 лет следят за любимыми брендами в соцсетях. Таким образом, вы ежедневно находитесь у них на виду, и стоит вам заявить в соцсетях об акциях или распродажах — ждите приток трафика на сайт именно по каналу Social.
  3. Повышение узнаваемости и лояльности к бренду. Представьте, что вам не доставили вовремя заказ или посылку вы ждете уже целую неделю. Куда вы сразу обратитесь? Скорее всего, напишите на страницу бренда в Facebook и Instagram. Для бизнеса в свою очередь соцсети — выгодная возможность достойно выходить из конфликтных ситуаций, тем самым повышая лояльность к бренду.
  4. Увеличение базы клиентов. С помощью таргетированной рекламы в Facebook и Instagram вы можете находить аудиторию, которая с большой вероятностью совершит покупку.

Как мы делаем SMM?

1. Разрабатываем SMM-стратегию

Если кампания по продвижению бизнеса в социальных сетях — цельное здание, то правильная SMM-стратегия — его фундамент. Она необходима в первую очередь для построения имиджа в соцсетях и коммуникации с пользователями. Кроме того, ответственный подход к составлению этой стратегии позволит в будущем избежать многих нелепых ошибок и сэкономить десятки (если не сотни) тысяч долларов.

Разработка SMM-стратегии нашими специалистами начинается с подробного аудита бизнес-страниц продвигаемого бренда.

Если речь о продвижении в Instagram, то, кроме контента, мы проанализируем визуал:

  • разберем сетку аккаунта;
  • дадим рекомендации по дизайну обложек в закрепленных Stories, аватару, описанию и названию профиля.

Для Facebook мы также оценим визуальную составляющую, а еще дадим советы по оформлению блока «Информация о компании».

Для аудита аккаунтов в обеих соцсетях мы делаем акцент на сильных и слабых сторонах — объясняем, что привлекает внимание, а что необходимо доработать.

Дальше мы проводим анализ конкурентов. Подобрав список конкурентных сообществ в соцсетях, мы измеряем вовлеченность аудитории, оцениваем контентную и визуальную составляющие конкурентных страниц, и на основе этого анализа определяем точки роста для дальнейшего продвижения вашего бренда.

После этого мы составляем контент-план, который является неотъемлемой частью коммуникационной стратегии. На этом этапе мы подбираем подходящий «голос» бренда (Tone of Voice), типы и виды контента и уникальные хештеги.

Также составляем рубрикатор публикаций: подбираем 5 – 8 рубрик, каждая из которых отвечает за свою цель (продавать, информировать или развлекать).

Ну и какой же план без дат? Финальный штрих контент-плана — график публикаций постов.

2. Внедряем SMM-стратегию

После разработки и утверждения SMM-стратегии как таковых этапов не будет — мы будем стабильно выполнять ряд действий, направленных только на достижение результата. Среди них:

  1. Ведение соцсетей
    Мы возьмем на себя наполнение ваших страниц контентом (в том числе интерактивным и ситуативным) и общение с пользователями (ответы на комментарии, в Direct и так далее). Кроме прямого взаимодействия на вашей странице, мы будем отслеживать упоминания вашего бренда в соцсетях и реагировать на них. Также мы настроим приветствие и автоматические ответы в Facebook Messenger.
  2. Таргетированная реклама
    Даже если вы не работали с этим инструментом, мы создадим для вас рекламный кабинет и запустим кампании. Мы тщательно подберем аудиторию и плейсменты для показа объявлений, установим бюджет, график показа и определим сроки рекламной кампании. Разумеется, мы подготовим контент для объявлений, а при необходимости даже самостоятельно сделаем баннеры в вашем стиле. После каждой запущенной нами кампании вы будете получать отчет о ее эффективности.
  3. Реклама у KOL (Key Opinion Leaders — лидеры мнений)
    Мы составим список лидеров мнений в вашей тематике и свяжемся с каждым из них, чтобы узнать стоимость и условия коллаборации. Затем проанализируем рентабельность рекламы у каждого блогера и вместе с вами выберем лучшую площадку для размещения. Далее подготовим текст, проконтролируем размещение рекламы и предоставим вам отчет по результатам.
  4. Дистрибуция контента
    С помощью сервиса рассылок в Facebook Messenger мы будем распространять информацию о ваших новостях, акциях, товарах или услугах максимально заинтересованной аудитории. Дистрибуция может не только увеличить количество ваших подписчиков, но и привлечь дополнительный трафик на сайт.

Вместо выводов

Еще раз подчеркну, что основные задачи маркетинга в соцсетях — брендинг, повышение лояльности аудитории, пиар и увеличение трафика на сайт. При грамотной стратегии продвижения и настройке таргетированной рекламы, SMM может стать хорошим дополнительным источником продаж в вашем бизнесе.

В самом начале статьи мы указали, что минимальный срок сотрудничества — три месяца. Объясняю почему. Мы подберем оптимальный темп и инструментарий для продвижения вашего бизнеса, и по истечению этого срока можно будет сделать первые выводы о проделанной работе.

Первый месяц: аудит и разработка стратегии
Мы проанализируем вашу бизнес-страницу, предыдущие рекламные активности, выявим точки роста проекта, сформируем стратегию развития и контент-план.

Второй месяц: активация аккаунта
Мы сконцентрируемся на внедрении разработанной SMM-стратегии. Запустим процесс ведения соцсетей нашими силами.

Третий месяц: ориентация на максимальный результат
Помимо постоянного ведения соцсетей и запуска таргетированной рекламы, мы будем работать над вовлеченностью и удержанием аудитории с помощью дополнительных активностей — рекламы у блогеров, проведении интерактивов, рассылок в Facebook Messenger.

Cтраницы агентства Netpeak выглядят так: Facebook и Instagram.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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SMM для интернет-магазина продукты Netpeak
Ирина Волицкая

Community Manager at online marketing agency Netpeak

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