Алгоритмы соцсетей — зло. Так считает экс-президент Facebook и вот почему

На встрече со студентами Стенфордского университета бывший вице-президент Facebook of User Growth Чамат Палихапития признался, что ни он, ни его дети не пользуются соцсетями. И он рекомендует всем последовать его примеру. Это довольно необычная ситуация: человек восстал против результатов своей работы. Первое имя, возникающее в голове при размышлении о таком парадоксе — Роберт Оппенгеймер, создатель ядерной бомбы. В случае соцсетей мы не говорим об уничтожении человечества, но, по словам Палихапитии, — об уничтожении здорового общества.

Наверное, уже все посмотрели документалку от Netflix «Социальная дилемма». В ней бывшие сотрудники Google, Facebook, Instagram рассказывают о том, как алгоритмы соцсетей манипулируют пользователями и вызывают зависимость. Конечно, этот фильм создан для хайпа, поэтому многие факты притянуты за уши. Но некоторые мысли меня заинтриговали. Хотя тема вреда соцсетей давно не новая, мне захотелось глубже в ней разобраться и сделать собственные выводы.

Как соцсети вызывают зависимость

Нейробиологи показали, что смеющиеся люди, положительное признание общества, сообщения близких людей провоцируют выброс дофамина. Поэтому каждое уведомление соцсетей – потенциальный положительный социальный стимул и сигнал к активации центра удовольствия. Нейротехнолог Рамзи Браун объясняет внедрение в Instagram принципа переменного вознаграждения. Алгоритмы уведомлений Instagram удерживают лайки, чтобы доставлять их более крупными партиями. Когда вы публикуете пост, сперва можете не обнаружить реакций, а позже получите их в большей пачке. Первоначальный негативный результат заставляет дофаминовые центры сильнее отреагировать на «внезапный» приток социальной оценки.

Кадр из фильма «Социальная дилемма»

Если вы играли в игровые автоматы, вероятно испытывали щемящее ожидание, пока вращается барабан — момент между нажатием рычага и результатом. Именно этот момент дает время нашим дофаминовым нейронам увеличить активность, создавая чувство удовлетворения. То есть само ожидание результата приносит удовольствие. По принципу работы игровых автоматов устроен механизм обновления контента pull-to-refresh: пока загружается лента, мозгу кажется, что это крутится барабан игрового автомата. Поэтому соцсети вызывают зависимость, сродни игровой, которая уже включена в список психических расстройств DSM-5.

Четыре исследования о вреде соцсетей

Исследования такого рода только начинают проводить, но некоторые интересные результаты уже имеются.

Нейродегенеративным расстройствам требуются десятки лет, чтобы проявить всю мощь. Но результаты проведенных исследований наталкивают на пессимистичные мысли.

Иллюстрация из серии фотографий Донны Стивенс «Idiot Box» — о влиянии технологий (гаджетов, телевидения) на развитие подрастающего поколения. Автор фотографировала детей в возрасте 3-4 лет, пока они смотрели телевизор.

Создатели алгоритмов соцсетей используют слабые места человеческого мозга. Случайно или намеренно, но они это делают. Как нам жить с этим? Быть ответственным за свое время и внимание, или перекладывать ответственность на разработчиков соцсетей. Я не призываю сносить все аккаунты, но предлагаю подходить к их использованию осознанно. Ведь «все — яд, все — лекарство. И то, и другое определяет доза».

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