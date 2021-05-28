Алгоритмы соцсетей — зло. Так считает экс-президент Facebook и вот почему
Андрей Чумаченко
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На встрече со студентами Стенфордского университета бывший вице-президент Facebook of User Growth Чамат Палихапития признался, что ни он, ни его дети не пользуются соцсетями. И он рекомендует всем последовать его примеру. Это довольно необычная ситуация: человек восстал против результатов своей работы. Первое имя, возникающее в голове при размышлении о таком парадоксе — Роберт Оппенгеймер, создатель ядерной бомбы. В случае соцсетей мы не говорим об уничтожении человечества, но, по словам Палихапитии, — об уничтожении здорового общества.

Наверное, уже все посмотрели документалку от Netflix «Социальная дилемма». В ней бывшие сотрудники Google, Facebook, Instagram рассказывают о том, как алгоритмы соцсетей манипулируют пользователями и вызывают зависимость. Конечно, этот фильм создан для хайпа, поэтому многие факты притянуты за уши. Но некоторые мысли меня заинтриговали. Хотя тема вреда соцсетей давно не новая, мне захотелось глубже в ней разобраться и сделать собственные выводы.

Как соцсети вызывают зависимость

  1. Нейробиологи показали, что смеющиеся люди, положительное признание общества, сообщения близких людей провоцируют выброс дофамина. Поэтому каждое уведомление соцсетей –  потенциальный положительный социальный стимул и сигнал к активации центра удовольствия.
  2. Нейротехнолог Рамзи Браун объясняет внедрение в Instagram принципа переменного вознаграждения. Алгоритмы уведомлений Instagram удерживают лайки, чтобы доставлять их более крупными партиями. Когда вы публикуете пост, сперва можете не обнаружить реакций, а позже получите их в большей пачке. Первоначальный негативный результат заставляет дофаминовые центры сильнее отреагировать на «внезапный» приток социальной оценки.

социальная дилемма Нетфликс

Кадр из фильма «Социальная дилемма»

  1. Если вы играли в игровые автоматы, вероятно испытывали щемящее ожидание, пока вращается барабан — момент между нажатием рычага и результатом. Именно этот момент дает время нашим дофаминовым нейронам увеличить активность, создавая чувство удовлетворения. То есть само ожидание результата приносит удовольствие. По принципу работы игровых автоматов устроен механизм обновления контента pull-to-refresh: пока загружается лента, мозгу кажется, что это крутится барабан игрового автомата. Поэтому соцсети вызывают зависимость, сродни игровой, которая уже включена в список психических расстройств DSM-5.

Четыре исследования о вреде соцсетей

Исследования такого рода только начинают проводить, но некоторые интересные результаты уже имеются.

  1. Зависимость от соцсетей мешает строить прочные романтические связи и повышает вероятность измен.
  2. Избыточное «экранное время» становится причиной органических изменений мозга: атрофии серого вещества, нарушения целостности белого вещества, уменьшения толщины кортикального слоя, нарушения когнитивного функционирования, нарушения работы дофамина.
  3.  Бесконтрольный интернет-серфинг приводит к расстройствам сна, что в перспективе грозит обернуться депрессией, диабетом и прочими неприятностями. Исполнительный директор Netflix не постеснялся заявить, что главным соперником компании является сон пользователя.
  4. Ученые из Стенфордского университета выявили корреляцию между ухудшением памяти и одновременным просмотром видео и листанием ленты новостей.

Нейродегенеративным расстройствам требуются десятки лет, чтобы проявить всю мощь. Но результаты проведенных исследований наталкивают на пессимистичные мысли.

Фотопроект Донны Стивенс

Иллюстрация из серии фотографий Донны Стивенс «Idiot Box» — о влиянии технологий (гаджетов, телевидения) на развитие подрастающего поколения. Автор фотографировала детей в возрасте 3-4 лет, пока они смотрели телевизор.

Создатели алгоритмов соцсетей используют слабые места человеческого мозга. Случайно или намеренно, но они это делают. Как нам жить с этим? Быть ответственным за свое время и внимание, или перекладывать ответственность на разработчиков соцсетей. Я не призываю сносить все аккаунты, но предлагаю подходить к их использованию осознанно. Ведь «все — яд, все — лекарство. И то, и другое определяет доза».

Кстати, об осознанном тайм менеджменте, оптимизации рабочих процессов, управлении людьми и собой я пишу в телеграм-канале SadButTrue. Подписывайтесь.

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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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