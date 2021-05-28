Алгоритмы соцсетей — зло. Так считает экс-президент Facebook и вот почему

На встрече со студентами Стенфордского университета бывший вице-президент Facebook of User Growth Чамат Палихапития признался, что ни он, ни его дети не пользуются соцсетями. И он рекомендует всем последовать его примеру. Это довольно необычная ситуация: человек восстал против результатов своей работы. Первое имя, возникающее в голове при размышлении о таком парадоксе — Роберт Оппенгеймер, создатель ядерной бомбы. В случае соцсетей мы не говорим об уничтожении человечества, но, по словам Палихапитии, — об уничтожении здорового общества.
Наверное, уже все посмотрели документалку от Netflix «Социальная дилемма». В ней бывшие сотрудники Google, Facebook, Instagram рассказывают о том, как алгоритмы соцсетей манипулируют пользователями и вызывают зависимость. Конечно, этот фильм создан для хайпа, поэтому многие факты притянуты за уши. Но некоторые мысли меня заинтриговали. Хотя тема вреда соцсетей давно не новая, мне захотелось глубже в ней разобраться и сделать собственные выводы.
Как соцсети вызывают зависимость
- Нейробиологи показали, что смеющиеся люди, положительное признание общества, сообщения близких людей провоцируют выброс дофамина. Поэтому каждое уведомление соцсетей – потенциальный положительный социальный стимул и сигнал к активации центра удовольствия.
- Нейротехнолог Рамзи Браун объясняет внедрение в Instagram принципа переменного вознаграждения. Алгоритмы уведомлений Instagram удерживают лайки, чтобы доставлять их более крупными партиями. Когда вы публикуете пост, сперва можете не обнаружить реакций, а позже получите их в большей пачке. Первоначальный негативный результат заставляет дофаминовые центры сильнее отреагировать на «внезапный» приток социальной оценки.
Кадр из фильма «Социальная дилемма»
- Если вы играли в игровые автоматы, вероятно испытывали щемящее ожидание, пока вращается барабан — момент между нажатием рычага и результатом. Именно этот момент дает время нашим дофаминовым нейронам увеличить активность, создавая чувство удовлетворения. То есть само ожидание результата приносит удовольствие. По принципу работы игровых автоматов устроен механизм обновления контента pull-to-refresh: пока загружается лента, мозгу кажется, что это крутится барабан игрового автомата. Поэтому соцсети вызывают зависимость, сродни игровой, которая уже включена в список психических расстройств DSM-5.
Четыре исследования о вреде соцсетей
Исследования такого рода только начинают проводить, но некоторые интересные результаты уже имеются.
- Зависимость от соцсетей мешает строить прочные романтические связи и повышает вероятность измен.
- Избыточное «экранное время» становится причиной органических изменений мозга: атрофии серого вещества, нарушения целостности белого вещества, уменьшения толщины кортикального слоя, нарушения когнитивного функционирования, нарушения работы дофамина.
- Бесконтрольный интернет-серфинг приводит к расстройствам сна, что в перспективе грозит обернуться депрессией, диабетом и прочими неприятностями. Исполнительный директор Netflix не постеснялся заявить, что главным соперником компании является сон пользователя.
- Ученые из Стенфордского университета выявили корреляцию между ухудшением памяти и одновременным просмотром видео и листанием ленты новостей.
Нейродегенеративным расстройствам требуются десятки лет, чтобы проявить всю мощь. Но результаты проведенных исследований наталкивают на пессимистичные мысли.
Иллюстрация из серии фотографий Донны Стивенс «Idiot Box» — о влиянии технологий (гаджетов, телевидения) на развитие подрастающего поколения. Автор фотографировала детей в возрасте 3-4 лет, пока они смотрели телевизор.
Создатели алгоритмов соцсетей используют слабые места человеческого мозга. Случайно или намеренно, но они это делают. Как нам жить с этим? Быть ответственным за свое время и внимание, или перекладывать ответственность на разработчиков соцсетей. Я не призываю сносить все аккаунты, но предлагаю подходить к их использованию осознанно. Ведь «все — яд, все — лекарство. И то, и другое определяет доза».
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