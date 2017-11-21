Как нанять маркетолога и не уволить через месяц

Я написала этот пост, чтобы помочь руководителям избежать ошибок при выборе штатного маркетолога.

Ранее в блоге уже разбирали плюсы и минусы разных вариантов сотрудничества с маркетологом. Спойлер: оптимальный метод — агентство+инхаус, то есть важно, чтобы маркетолог в компании и агентстве работали синхронно.

Большинство советов в статье не новые, но важно напомнить о них, потому что (как видим) многим на рынке все еще сложно найти хорошего маркетолога. Да и понять, стоит ли вкладывать в сотрудника силы, время, средства с первой встречи достаточно сложно.

На собеседовании

Понятно, что вначале многие кандидаты нервничают. После вводных рассказов о себе плавно приступайте к главному:

1. Проверяйте логику. Знание терминов не показатель. Тем более, что такого рода вопросы легко найти в сети и заучить. Кандидат может не знать технических тонкостей, но быть креативным и сообразительным. Ситуационные вопросы позволят оценить гибкость мышления будущего сотрудника.

Пример: часто оценки качества продукта самой компанией и ее клиентами не совпадают. Чья оценка важнее для бизнеса и почему?

2. Проверяйте базовые знания, чтобы понять уровень подготовки потенциального сотрудника и необходимое время для его обучения и адаптации.

3. Проверяйте «софт скиллы»: скорость ответов, поведение, реакция на вопросы многое скажут о кандидате как о личности. Вы ведь будете работать не только со специалистом, но и в первую очередь с человеком.

4. Разберите на примерах. Предложите решить задачу, связанную с будущими обязанностями.

Например, огласите список целей по проекту: увеличить доход согласно данным ecommerce по каналу платного трафика на 20% при том же уровне расходов на рекламу. Целевой результат необходимо получить спустя два месяца с момента запуска рекламных кампаний.



Задача: составить медиаплан и подобрать список инструментов для достижения целей.

Если у вас уже есть человек, исполняющий обязанности маркетолога в штате, пригласите и его на собеседование, чтобы лучше оценить ответы кандидата.

На испытательном сроке

Если маркетолог успешно прошел собеседования, во время первых месяцев работы особенно внимательно присмотритесь к таким его чертам:

Пунктуальность. Этот параметр можно оценить по соблюдению дедлайнов, скорости ответов на письма, а также заметить: не опаздывает ли новичок на работу. Обучаемость. Важно, насколько быстро человек сможет применить новые знания на практике, а также ищет ли он новые инструменты или идет проторенной дорожкой. Инициативность. Скорее всего, во время испытательного срока вы не получите сверхреволюционных идей, но если сотрудник заинтересован в развитии проекта, высказывает свое мнение по поводу фишек, которые можно внедрить, — не упустите его. Выполнение KPI. Обычно достижение ключевых показателей эффективности занимает гораздо больше времени, чем период испытательного срока. Попробуйте вывести промежуточные KPI, которые можно достичь за пару месяцев. Если не получается работать с промежуточными показателями, пусть сотрудник составит план по достижению необходимых KPI. Генерация идей. Маркетолог должен составлять маркетинговую стратегию на основе знаний бизнес-процессов клиента и его конкурентов. Как будет развиваться компания, какие цели стоят перед бизнесом и с помощью каких шагов цели будут достигнуты — эта информация может доходить до подрядчика через предложения маркетолога, а также эксперименты. . Маркетолог должен составлять маркетинговую стратегию на основе знаний бизнес-процессов клиента и его конкурентов. Как будет развиваться компания, какие цели стоят перед бизнесом и с помощью каких шагов цели будут достигнуты — эта информация может доходить до подрядчика через предложения маркетолога, а также эксперименты. Четкость. Под этим качеством я понимаю соблюдение дедлайнов, скорость и корректность ответов на сообщения и письма. Эти очевидные качества необходимы, чтобы наладить качественное взаимодействие между клиентом и агентством. Коммуникабельность. Маркетолог постоянно общается с руководителем и подрядчиком, поэтому важно доносить и отстаивать свою точку зрения без конфликтов. Открытость. Случается, маркетолог на стороне клиента не договаривает стратегически важные для сотрудничества данные: прибыль, количество клиентов новых и постоянных клиентов. Эта информация нужна для оценки эффективного совместного сотрудничества. Креативность. Под креативностью я понимаю не наличие миллиона идей по дизайну баннера или шрифта для заголовка, а нестандартные идеи продвижения — пусть их будет всего несколько.

Если у сотрудника отсутствует хотя бы одно из этих качеств, вероятны следующие ситуации:

вовремя невыполненные или частично выполненные технические задания;

убытки: вы потратите больше времени штатного маркетолога, программистов, подрядчика. Возврата денег придется ждать очень долго либо совсем забыть об окупаемости;

плохие взаимоотношения с подрядчиком. Обычно ответственность спрашивают с подрядчика, а в отсутствии результата винят агентство. Но если маркетолог клиента по ряду причин не может поддерживать необходимый темп и качество работы, агентство не сможет помочь бизнесу.

Кого лучше нанимать: новичка или «звезду»?

Все зависит от целей, которые ставит перед собой работодатель, и зарплаты, которая заложена в бюджете .

Новичка нужно будет обучать, но, скорее всего, он будет очень упорным и иметь незамыленный взгляд на многие бизнес-процессы.

Опытный сотрудник обойдется компании на порядок дороже, но не допустит элементарных ошибок, которые наверняка на первых порах будут встречаться у неопытного маркетолога.

Чтобы штатный маркетолог, работая только с одним проектом, не утонул в рутине, не потерял продуктивность, отправляйте его почаще на профильные конференции и, конечно, повышайте зарплату пропорционально развитию специалиста.

Типы маркетологов

Приведу несколько реальных примеров влияния инхаус-маркетолога на результат сотрудничества с подрядчиком и бизнес в целом. Конечно, типы специалистов описаны с точки зрения подрядчика — агентства.

«Суетливый»

Коммуникация: в Skype.

Ситуация: мы попросили клиента прислать три рекламных баннера. В итоге от переизбытка идей маркетолога получили почти 20.

Минусы:

создание баннеров отнимает много времени дизайнера;

из-за длительного согласования рекламные кампании запустились позже изначально оговоренного срока;

большое количество баннеров рассеяло статистику, и мы не могли определить самые эффективные за период.

Результат: к запланированному времени мы не смогли сделать выводы об эффективности баннеров и тестовый период пришлось продлить (а значит, выйти за рамки бюджета).

Как исправить?

Сначала распределите все идеи по приоритету. Тестируйте приоритетные направления, а не весь пул креатива. Также установите строгие дедлайны, например, для согласования баннеров.

«Медлительный»

Коммуникация: в Skype.

Ситуация: маркетолог клиента часто медлил либо совсем не отвечал на вопросы. Иногда он уезжал в отпуск, не оставив заменяющего, или вовсе пропадал.

Минусы:

согласование рабочих вопросов затягивалось;

результаты продвижения ухудшились, потому что мы не могли выполнять часть заданий без предварительного согласования;

несмотря на неудовлетворительный результат, все равно нужно оплачивать время специалистов.

Результат: клиент не понял причину низких результатов продвижения. Взаимоотношения с агентством испортились — пришлось прекратить сотрудничество.



Как исправить?

Установите ключевые показатели эффективности (KPI) не только для агентства, но и для своего маркетолога. Например, в Netpeak у каждого специалиста есть свои KPI, которые позволяют оценивать работу сотрудника.

«Идеальный»

Коммуникация: по срочным задачам — в Skype, по плановым — в планировщике задач.

Ситуация: маркетолог клиента всегда отвечал в течение суток. При этом он разделял срочные и плановые задачи, что позволило эффективно использовать ресурсы и время.

Результат: такой формат сотрудничества максимально удобен. Нам удалось не только достичь значительных результатов, но и наладить хорошие взаимоотношения между командами клиента и агентства.

Выводы

Маркетолог в штате во многом влияет на результат продвижения проекта. Напомню, чтобы компания и подрядчик работали синхронно, инхаус-маркетолог должен: