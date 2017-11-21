Я написала этот пост, чтобы помочь руководителям избежать ошибок при выборе штатного маркетолога.
Ранее в блоге уже разбирали плюсы и минусы разных
Большинство советов в статье не новые, но важно напомнить о них, потому что (как видим) многим на рынке все еще сложно найти хорошего маркетолога. Да и понять, стоит ли вкладывать в сотрудника силы, время, средства с первой встречи достаточно сложно.
На собеседовании
Понятно, что вначале многие кандидаты нервничают. После вводных рассказов о себе плавно приступайте к главному:
1. Проверяйте логику. Знание терминов не показатель. Тем более, что такого рода вопросы легко найти в сети и заучить. Кандидат может не знать технических тонкостей, но быть креативным и сообразительным. Ситуационные вопросы позволят оценить гибкость мышления будущего сотрудника.
Пример: часто оценки качества продукта самой компанией и ее клиентами не совпадают. Чья оценка важнее для бизнеса и почему?
2. Проверяйте базовые знания, чтобы понять уровень подготовки потенциального сотрудника и необходимое время для его обучения и адаптации.
3. Проверяйте «софт скиллы»: скорость ответов, поведение, реакция на вопросы многое скажут о кандидате как о личности. Вы ведь будете работать не только со специалистом, но и в первую очередь с человеком.
4. Разберите на примерах. Предложите решить задачу, связанную с будущими обязанностями.
Например, огласите список целей по проекту: увеличить доход согласно данным ecommerce по каналу платного трафика на 20% при том же уровне расходов на рекламу. Целевой результат необходимо получить спустя два месяца с момента запуска рекламных кампаний.
Задача: составить медиаплан и подобрать список инструментов для достижения целей.
Если у вас уже есть человек, исполняющий обязанности маркетолога в штате, пригласите и его на собеседование, чтобы лучше оценить ответы кандидата.
На испытательном сроке
Если маркетолог успешно прошел собеседования, во время первых месяцев работы особенно внимательно присмотритесь к таким его чертам:
- Пунктуальность. Этот параметр можно оценить по соблюдению дедлайнов, скорости ответов на письма, а также заметить: не опаздывает ли новичок на работу.
- Обучаемость. Важно, насколько быстро человек сможет применить новые знания на практике, а также ищет ли он новые инструменты или идет проторенной дорожкой.
- Инициативность. Скорее всего, во время испытательного срока вы не получите сверхреволюционных идей, но если сотрудник заинтересован в развитии проекта, высказывает свое мнение по поводу фишек, которые можно внедрить, — не упустите его.
- Выполнение KPI. Обычно достижение ключевых показателей эффективности занимает гораздо больше времени, чем период испытательного срока. Попробуйте вывести промежуточные KPI, которые можно достичь за пару месяцев. Если не получается работать с промежуточными показателями, пусть сотрудник составит план по достижению необходимых KPI.
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Генерация идей. Маркетолог должен составлять маркетинговую стратегию на основе знаний бизнес-процессов клиента и его конкурентов. Как будет развиваться компания, какие цели стоят перед бизнесом и с помощью каких шагов цели будут достигнуты — эта информация может доходить до подрядчика через предложения маркетолога, а также эксперименты.
- Четкость. Под этим качеством я понимаю соблюдение дедлайнов, скорость и корректность ответов на сообщения и письма. Эти очевидные качества необходимы, чтобы наладить качественное взаимодействие между клиентом и агентством.
- Коммуникабельность. Маркетолог постоянно общается с руководителем и подрядчиком, поэтому важно доносить и отстаивать свою точку зрения без конфликтов.
- Открытость. Случается, маркетолог на стороне клиента не договаривает стратегически важные для сотрудничества данные: прибыль, количество клиентов новых и постоянных клиентов. Эта информация нужна для оценки эффективного совместного сотрудничества.
- Креативность. Под креативностью я понимаю не наличие миллиона идей по дизайну баннера или шрифта для заголовка, а нестандартные идеи продвижения — пусть их будет всего несколько.
Если у сотрудника отсутствует хотя бы одно из этих качеств, вероятны следующие ситуации:
- вовремя невыполненные или частично выполненные технические задания;
- убытки: вы потратите больше времени штатного маркетолога, программистов, подрядчика. Возврата денег придется ждать очень долго либо совсем забыть об окупаемости;
- плохие взаимоотношения с подрядчиком. Обычно ответственность спрашивают с подрядчика, а в отсутствии результата винят агентство. Но если маркетолог клиента по ряду причин не может поддерживать необходимый темп и качество работы, агентство не сможет помочь бизнесу.
Кого лучше нанимать: новичка или «звезду»?
Все зависит от целей, которые ставит перед собой работодатель, и зарплаты, которая заложена в бюджете .
Новичка нужно будет обучать, но, скорее всего, он будет очень упорным и иметь незамыленный взгляд на многие бизнес-процессы.
Опытный сотрудник обойдется компании на порядок дороже, но не допустит элементарных ошибок, которые наверняка на первых порах будут встречаться у неопытного маркетолога.
Чтобы штатный маркетолог, работая только с одним проектом, не утонул в рутине, не потерял продуктивность, отправляйте его почаще на профильные конференции и, конечно, повышайте зарплату пропорционально развитию специалиста.
Типы маркетологов
Приведу несколько реальных примеров влияния инхаус-маркетолога на результат сотрудничества с подрядчиком и бизнес в целом. Конечно, типы специалистов описаны с точки зрения подрядчика — агентства.
«Суетливый»
Коммуникация: в Skype.
Ситуация: мы попросили клиента прислать три рекламных баннера. В итоге от переизбытка идей маркетолога получили почти 20.
Минусы:
- создание баннеров отнимает много времени дизайнера;
- из-за длительного согласования рекламные кампании запустились позже изначально оговоренного срока;
- большое количество баннеров рассеяло статистику, и мы не могли определить самые эффективные за период.
Результат: к запланированному времени мы не смогли сделать выводы об эффективности баннеров и тестовый период пришлось продлить (а значит, выйти за рамки бюджета).
Как исправить?
Сначала распределите все идеи по приоритету. Тестируйте приоритетные направления, а не весь пул креатива. Также установите строгие дедлайны, например, для согласования баннеров.
«Медлительный»
Коммуникация: в Skype.
Ситуация: маркетолог клиента часто медлил либо совсем не отвечал на вопросы. Иногда он уезжал в отпуск, не оставив заменяющего, или вовсе пропадал.
Минусы:
- согласование рабочих вопросов затягивалось;
- результаты продвижения ухудшились, потому что мы не могли выполнять часть заданий без предварительного согласования;
- несмотря на неудовлетворительный результат, все равно нужно оплачивать время специалистов.
Результат: клиент не понял причину низких результатов продвижения. Взаимоотношения с агентством испортились — пришлось прекратить сотрудничество.
Как исправить?
Установите ключевые показатели эффективности (KPI) не только для агентства, но и для своего маркетолога. Например, в Netpeak у каждого специалиста есть свои KPI, которые позволяют оценивать работу сотрудника.
«Идеальный»
Коммуникация: по срочным задачам — в Skype, по плановым — в планировщике задач.
Ситуация:
Результат: такой формат сотрудничества максимально удобен. Нам удалось не только достичь значительных результатов, но и наладить хорошие взаимоотношения между командами клиента и агентства.
Выводы
Маркетолог в штате во многом влияет на результат продвижения проекта. Напомню, чтобы компания и подрядчик работали синхронно, инхаус-маркетолог должен:
- Оперативно отвечать на сообщения специалистов агентства по срочным задачам — в Skype, по плановым — в планировщике задач.
- Разделять срочные и плановые задачи для эффективного использования бюджета и времени.
- Работать по KPI.
- Знать особенности бизнеса и постоянно получать новые знания.
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