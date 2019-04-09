Как выучить английский: советы специалистов Netpeak Group

Тема изучения английского, похоже, всегда будет актуальна. Не будем писать в очередной раз, как это важно. Все и так знают «как надо» и 10 раз слышали капитанские советы в стиле «нужно просто записаться на курсы и уделять английскому 10 минут в день».

Этот пост для тех, у кого не получается выучить английский в новом году либо с понедельника. Мы попросили специалистов Netpeak Group поделиться опытом, как им удалось выучить английский.

1. Измените язык интерфейса смартфона, браузера и соцсетей

Первым делом измените язык на телефоне и на ноутбуке на английский. У всех приложений, которыми вы пользуетесь ежедневно, также поменяйте интерфейс на английский. Таким образом по десять раз в день вы будете видеть и запоминать правильные формулировки коротких фраз.

В идеале перестройте ленту Facebook или Instagram — подпишитесь на англоязычных френдов и лидеров мнений. По возможности — отпишитесь от русско/украиноязычных аккаунтов. Главное — окружите себя как можно бОльшим количеством языка, который учите.

Тимофей Власенко

former Marketing Manager в Academy Ocean

Одиннадцатый класс я закончил в американской школе в Норфолке в Вирджинии. А до шести лет говорил с отцом только на английском. Мой отец много лет преподавал частные уроки английского, и несколько его учеников в итоге уехали учиться, а потом эмигрировали в США и Канаду. Методики обучения у него были несколько неординарные, но одно всегда было неизменно — погружение в языковую среду. Если вы будете сталкиваться с английским только на ваших уроках, то это сильно замедлит ваш прогресс. Чтобы улучшить погружение в среду, начните с простого — установите в своем браузере и смартфоне английский язык, а также смотрите видео на YouTube и сериалы только на английском. Для начала этого хватит и поможет вам больше, чем регулярные занятия по английской грамматике.

Кроме того, окружите себя английским и в рабочих сервисах — интернет-магазинах, планировщиках задач, CRM и так далее. Если у компании, где вы работаете, пока что нет сайта на английском, попробуйте перевести основные пункты меню.

Ничто так не прокачивает знание профессиональной лексики, как перевод интерфейса программ. Например, прямо сейчас проверьте, все ли вам понятно на сайте сервиса для SEO-специалистов Netpeak Software.

2. Смотрите, читайте, слушайте в оригинале

Фильмы и сериалы — просто маст. Это самое простое, что можно сделать для своего образования.

Раз уж вечернее залипание в YouTube неизбежно, то не вините себя за потраченное время — пусть это будут своеобразные уроки английского. Вы прокачаете speaking skills, потому что наберетесь нужной интонации и оборотов.

По сериалам: только не начинайте со сложных Game of Thrones или Шерлока. Friends или The Big Bang Theory — идеально. Купите, например, с друзьями подписку на Netflix.

В целом скачивайте версии с английской озвучкой. Пусть даже поначалу сериалы будут с субтитрами (но обязательно английскими). Если лексика несложная, то на будущее лучше слезать с субтитров.

Если вы часто смотрите фильмы, то вот телеграм-каналы, которые вам пригодятся. Они не выучат за вас английский, но откроют его с непривычной стороны и помогут «съедать» язык из фильмов с оригинальной озвучкой like a piece of cake:

Также хороши различные Late-night talk show типа The Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel и так далее — очень удобно во время завтрака/ужина.

Кстати, раз уж дело к ужину — возьмите за привычку раз в неделю готовить что-то по рецепту на английском.

Кроме того, обязательно добавьте в свои инфо- и развлекательные каналы англоязычные аналоги. Например, вместо видеоразборов Cut The Crap подпишитесь на Looper.

Не зашел Looper — есть Screen Junkies.

Вместо Comedy Club — стендапы Eddie Murphy или George Carlin. Если вы привычно свободным вечером смотрите «вДудь», попробуйте послушать интервью на английском. Вот, к примеру, на TED Илон Маск рассказывает интересные вещи.

То же самое касается подкастов, блогов и книг. Среди аудиокниг на английском — Amazon Audible рулит. Удобно слушать за рулем, во время прогулки с собакой, мытья посуды и так далее. Контент на английском — основной залог успеха. Ну, вы поняли.

3. Окружите себя английским на работе

Анастасия Здорикова

Head of Marketing at Netpeak Software

Очень люблю английский. Мне его сильно прокачали в одесской гимназии №5. Я переходила туда из общеобразовательной без английского, первое время получала 3-4 из 12 баллов. Но в итоге именно английский меня захлестнул. Сейчас считаю скилл моим конкурентным преимуществом. Я «полирнула» английский, когда год переводила новости для нью-йоркского издания. Я тогда жила по времени Нью-Йорка и знала всё про систему налогообложения, обамакер и почему Де Блазио таки избрали. Зарплату мне пересылали из Нью-Йорка передачами в чужих чемоданах =) Изучение языка — это очень жёсткая перезагрузка мозгов. Помимо английского, у меня есть диплом B2 Гёте-института по немецкому и уровень N3 по японскому. В случае с изучением языков я однозначно больше люблю процесс, чем результат. Потому что результат тут неуловим, потерять навык можно так же легко, как пресс без тренажёрки.

Замените подписки «по работе» на англоязычные аналоги. То есть всю профессиональную информацию — блоги, курсы, лекции, телеграм-каналы, рассылки и паблики — с этого дня старайтесь воспринимать на английском.

Научитесь делать отчеты, должностные инструкции, базы знаний, описание вакансий и так далее на английском. Начните с объяснения на английском, в чем заключается ваша работа. А затем постепенно погружайтесь в профессиональную лексику в других задачах. Например, вы можете дублировать для себя рабочие email или комментарии в планировщике задач на английском.

4. Пользуйтесь приложениями для изучения английского

Rosetta Stone — удобное приложение для новичков. Интересно и наглядно. Запоминаются сразу целые фразы.

Для изучения слов по карточкам есть хорошее приложение Flashcards Deluxe. Достаточно неплохо сделаны интервальные повторения для разных нужд запоминания.

Ankidroid — с помощью приложения легко самостоятельно составлять карточки для запоминания чего угодно. Можно создавать различные колоды, по темам, добавлять изображения и так далее. Задали на курсах домашку выучить слова? Вбиваете их в анки, процесс запоминания начинается уже во время добавления. Дальше тратите 5-15 минут (в зависимости от объёма и сложности) и запоминаете. Также можно составлять колоду из слов по фильмам, книгам или текстам, по которым вы учитесь.

Аналог Ankidroid — Aword. Есть онлайн-словарь. Можно набирать свои колоды с заготовленными картинками/звуками и так далее. Тип упражнений можно настраивать. Приложение платное с подпиской, есть недорогая тестовая лицензия.

Lingualeo — мобильное приложение и десктопная версия. Есть упражнения, карточки для запоминания, вот это все. Удобно использовать приложение в транспорте/очереди вместо скроллинга ленты соцсетей. Можно установить расширение для браузера — как только вы наткнулись на непонятное слово/фразу, сервис выдаст перевод. Этот перевод удобно в один клик добавлять в свой кастомизированный словарь для дальнейшего запоминания.

Для тех у кого уже уровень Upper и выше — Elevate — приложение для разминки мозга. Есть и математические задачки, и языковые.

5. Выберите подходящего преподавателя

Радомир Новкович

руководитель отдела мобильных проектов в Tonti Laguna

Мое мнение (как человека, учившего английский 13 лет по стандартной школьной программе, а потом переехавшего жить в США и не способного нормально общаться) — учить английский нужно только с носителями. Без вариантов. Причем прямо с самого начала.

Среди онлайн-школ можно использовать Skyeng, Preply и Italki. Постарайтесь не рассматривать не носителей. Из носителей есть профессиональные и не профессиональные преподаватели. Неочевидный момент: с непрофессиональными преподавателями занятия намного дешевле (за $10-15 в час огромный выбор), а качество при этом не уступает. Ведь главное — научиться просто разговаривать. А для этого важно, чтобы собеседник был интересен вам, и чтобы были общие темы для разговоров.

Среди офлайн-курсов интересный формат — GoEnglish. Принцип похож на систему фитнес-клуба: занятия по разным направлениям (грамматика, произношение, аудирование, идиомы, лексика, разговорный клуб) в течение недели, и можно выбрать любое интересующее занятие в удобное время. Такой формат позволяет прийти на один урок к разным преподавателям. Правда, учителей с британским произношением не так много. Имеет смысл идти туда в первую очередь за словарным запасом и разговорными штуками.

6. Внесите изучение английского в свой бытовой график

Анна Романишина, основатель школы английского языка Progress, в интервью блогу Netpeak советует, как наконец выучить английский :