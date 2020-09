"Гении и аутсайдеры" Малкольма Гладуэлла

Малкольм Гладуэлл — канадский журналист, доктор филологии Университета Ватерлоо и автор популярных книг «Переломный момент», «Озарение», «Гении и аутсайдеры»: «Почему одним все, а другим ничего?» и «Что видела собака». Я решила начать с прочтения «Гениев и аутсайдеров».

Эту книгу The Economist назвал «захватывающим чтивом с важным посылом», в The New York Times писали: «книга заставляет обдумывать находчивые теории дни спустя после прочтения». Название пафосное, но повествование увлекательное: кроме наблюдений Малкольма, читатель узнает о рисовой культуре, гражданской авиации, евреях, которые эмигрировали в Штаты, китайцах на Ямайке и многом другом. Сначала говорится о правиле «10 000 часов», но вряд ли можно сейчас встретить человека, который ничего об этом не слышал. Чтобы достичь успеха, нужно много, очень много работать — а если точнее, то около 10 000 часов.

Среди прочих примеров меня заинтересовал этот факт:

К тому моменту, когда The Beatles ждал первый шумный успех, они дали уже около 1200 (!) живых концертов.

Интеллектуальный потенциал — не признак будущего успеха.

Проводился эксперимент, при котором были отобраны дети с самым высоким IQ среди сверстников, далее за их жизнью наблюдали и в итоге, ученые были вынуждены признать, что треть не достигла в жизни ничего выдающегося. Таким образом, можно сделать вывод: интеллект и успех нисколько не взаимосвязаны. IQ — это критерий оценки врожденных способностей. Есть еще понятие «бытовая сообразительность» — смекалка, находчивость, гибкость мышления. Они должны сформироваться под внешним влиянием, и влияние это, как правило, оказывает семья.

Во многом гибкость мышления важнее обладания высоким IQ. Но дело не только в IQ и находчивости, многое зависит от воспитания и окружения. Оказалось, что воспитательных «философий» всего две, и граница между ними проходит точно по границе между классами. В бедных семьях считают, что образование — дело школы, с детьми мало проводят времени и у детей практически нет вариантов интеллектуального времяпровождения.

В обеспеченных семьях с детьми даже разговаривают, как со взрослыми. К слову, очень важно прививать детям так называемую «правомочность» — свободу выражения мыслей при общении с взрослыми.

Как ни прискорбно, исследование Термана показало: практически ни один вундеркинд из низших социальных слоев не добился известности.

История про Криса Лангана

Он работает несколько десятилетий — но почти что ни один его труд так и не был опубликован и тем более не был прочитан ни физиками, ни математиками, ни философами, которые могли бы оценить его значимость. Этому человеку, наделенному редким умом — такой встречается один на миллиард, — не удалось изменить мир. Он не выступает на научных конференциях. Не читает студентам лекции в уютных аудиториях Нью-Хейвена.

Он живет в покосившемся домике на коневодческой ферме в Северном Миссури, сидит на заднем дворе в джинсах и футболке и прекрасно знает, как это выглядит со стороны: величайший парадокс гения Криса Лангана. «Я не донимал популярных издателей, как должен был бы», — подводит он итог. — «Не теребил их, не названивал, не искал агента. В этом и причина. Я никогда этого не делал, и мне это не интересно».

Наша способность успешно справляться с возложенными на нас обязанностями напрямую зависит от того, откуда мы родом. Культурное наследие — мощный фактор. У него глубокие корни и долгая жизнь. Каждый из нас обладает собственной уникальной личностью, однако на нее накладываются традиции и привычки того общества, в котором мы выросли, и эти различия выражены очень четко.

Больше всего меня впечатлила глава 7 «Аварийная ситуация в небе» — она о том, как Korean Air практически полностью избавились от катастроф. К сведению, в период с 1988 но 1998 г. показатель аварийности в компании United Airlines составлял 0,27 на миллион взлетов, другими словами, на каждые четыре миллиона полетов приходилась одна катастрофа. За тот же период показатель аварийности Korean Air составил 4,79 на миллион взлетов — то есть в 17 раз выше. Не буду пересказывать, покажу лишь несколько цитат:

Типичная катастрофа характеризуется последовательностью просчетов, связанных с человеческим фактором.

Обычный современный коммерческий авиалайнер по надежности почти не уступает тостеру.

Полет становится более безопасным, если лайнером управляет менее опытный пилот, ибо в таком случае второй пилот не боится говорить все как есть.

Женщина-диспетчер пришла в ярость и приказала: «Ничего не предпринимайте. И не связывайтесь со мной, пока я сама с вами не свяжусь». И отключилась. Через какое-то время пилот взял микрофон и спросил: «Мадам, не был ли я женат на вас в прошлой жизни?»

Задача по обучению вторых пилотов уверенному поведению должна решаться с учетом индекса дистанции власти той страны, в которой родился и вырос каждый из них.

В корейском языке имеется не менее шести различных форм обращения в зависимости от отношений, связывающих участников диалога. Как гласит корейская пословица: «Кто много болтает, мало говорит».

Коммуникацию в западном стиле отличает то, что лингвисты называют «ориентация отправителя». Корея, подобно многим другим азиатским странам, ориентирована на получателя информации. Искать смысл в сообщениях — задача слушателя.

Английский язык — это язык авиационного общения. Пилоты, сидящие в кабине, руководствуются письменными инструкциями, которым во время полета следуют все экипажи. И инструкции эти составлены на английском языке. Все переговоры с авиадиспетчерскими службами в любой стране также ведутся на английском.

Культура — это не смирительная рубашка, что убедительно доказал Гринберг, работавший с Korean Air и Cargo 360. Мы, люди, способны примерять новую личность и входить в новые роли — и это делает нас свободными. Мы не узники своего культурного наследия. Но прежде чем решить, куда двигаться, мы должны осознать, откуда пришли.

Люди хранят цифры в отрезке памяти, не превышающем двух секунд. За эти две секунды мы наиболее легко запоминаем все, что читаем или произносим (вот почему память лучше у тех, кто умеет быстро говорить или читать). Подробнее о работе памяти рекомендую этот пост.

Про мотивацию:

Когда одного бушмена спросили, почему его племя не занимается сельским хозяйством, тот удивленно ответил: «А зачем нам что-то выращивать, когда в мире полным-полно орехов монгонго?»

Объективно оценивая свое прошлое, мы вынуждены признать, что достигнутые нами успехи есть результат не только наших собственных усилий, но и определенных преимуществ, сформировавшихся задолго до нашего рождения, а также не заслуженных нами возможностей. Еще успех складывается из настойчивости, упорства и готовности на протяжении 22 минут разбираться с задачей, которую большинство людей бросили бы после 30 секунд. А как же удача и везение? Это уже ваш выбор!