Удача — это выбор

Профессор психологии Richard Wiseman (человек с подходящей фамилией) изучает везение и удачу - то, что называется «быть в нужном месте в нужное время». Чтобы найти испытуемых, он поместил в газету объявление, в котором сообщил, что ищет всех, кто чувствует себя везучим и тех, кто наоборот считает себя неудачливым. Таким образом он собрал 400 человек - мужчин и женщин от 18 до 84 лет. Были среди них и классические «везунчики»: как, например, 42-летняя Джессика - с отличной работой, двумя замечательными детьми и чудесным любимым и любящим мужем. Впрочем, она считала себя удачливой решительно во всем. Были яркие примеры также и из другой группы.

Ричард интервьюировал всех волонтеров, заставил вести дневники, заполнять опросники, проходить тестирования и участвовать в экспериментах. Выяснилось, что «неудачники» хоть и не понимают реальных причин своих неудач, их мысли и поведение во многом влияют на их успешность.

Ричард заметил, что удачливые люди обычно учитывают возможности, которых почти никогда не замечают «неудачники».

Вот отличный эксперимент, иллюстрирующий это заявление: обе группы — везунчики и «неудачники» получили по экземпляру одной и той же газеты. Профессор попросил посчитать количество опубликованных в этом конкретном номере фотографий. Каждый «неудачник» в среднем тратил на это задание около двух минут. А каждый везунчик — несколько секунд. Почему так? Представьте себе, на второй странице газеты было напечатано: «Stop counting. There are 43 photographs in this newspaper» — «Перестаньте считать. В этой газете 43 фотографии». Напечатано было довольно крупно — два предложения занимали буквально половину страницы. Это был слишком простой ответ, но «неудачники» старались его не заметить. Шутки ради, Ричард добавил еще одно «объявление» в газету: «Stop counting. Tell the experimenter you have seen this and win $250» — Перестаньте считать. Скажите тому, кто проводит эксперимент, что вы увидели это и выиграйте $250. И снова «неудачники» упустили эту возможность потому, что они были слишком заняты подсчетом фотографий.

Тестирования показали, что «неудачники» в целом более напряжены, чем «везунчики». Как известно, тревога и беспокойство снижают возможность человека заметить что-то неожиданное.

Был проведен такой эксперимент: волонтеров попросили проследить за движением точки в центр экрана. Внезапно в разных местах (ближе к краям экрана) начинали появляться и исчезать большие точки. Почти все испытуемые заметили эти большие точки. Позже эксперимент был проведен для второй группы испытуемых — им предложили щедрое денежное вознаграждение за то, что они будут усердно следить за движением точки в центр. Все они были сфокусированы на этом задании и более трети волонтеров не заметили большие точки, внезапно появлявшихся в разных углах. Чем усерднее они следили за центральной точкой, тем меньше они видели.

Исследования Вайсмена показали, что везунчики «генерировали» удачу, следуя четырем принципам: они сами создавали или искали возможности, прислушивались к интуиции, у них были вполне конкретные ожидания, их поведение и жизненные позиции можно назвать позитивными.

У профессора возникла мысль: а что, если следуя этим принципам, можно увеличить количество везения в жизни. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту мысль, он создал «школу везения». «Неудачники» и везунчики регулярно в течение месяца делали упражнения, направленные на то, чтобы сделать их мышление и поведение позитивными. Через месяц волонтеры вернулись и рассказали о том, что получилось в итоге. Результаты были показательными: 80% людей стали счастливее, более удовлетворенными своими жизнями и даже более успешными. Пока везунчики становились еще успешнее, «неудачники» становились везунчиками.

И еще три любопытных наблюдения

При необходимости сделать выбор «неудачники» часто не прислушиваются к своей интуиции. Везунчики же изначально заинтересованы тем, что они чувствуют и что думают по разным поводам — они не всегда следуют рациональному подходу. Иногда они чувствуют опасность и поэтому хорошо обдумывают предстоящее решение. «Неудачники» сами создают рутину. Они ходят одним и тем же путем на работу и с работы, они общаются с одними и теми же людьми на вечеринках. И наоборот удачливые люди стремятся к разнообразию. Один из испытуемых рассказал, что однажды идя на вечеринку, выбрал определенный цвет и решил пообщаться со всеми людьми, чья одежда была этого цвета. Удачливые люди надеются на лучшее даже когда всё плохо. Например, они представляют, что все могло быть и хуже. Один из волонтеров как-то пришел с перебинтованной ногой и рассказал, что упал с лестницы - на что профессор спросил, чувствует ли тот себя все еще везучим. Волонтер смеясь ответил, что чувствует себя даже более везучим, чем ранее — ведь он мог сломать себе шею.