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Как прокачивать и повышать свой уровень знания английского. Два упражнения на каждый день
Елена Воскобойник
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Чтобы уверенно и легко общаться на иностранном языке, мало смотреть сериалы и фильмы без дубляжа. Так считает Елена Воскобойник, Head of SEO Netpeak Agency. В процессе подготовки к международному экзамену CAE она нашла свои фишки и методы закрепления знаний. Рассказываем о двух упражнениях для пополнения словарного запаса и прокачки навыка

О подготовке к экзамену и других лайфхаках в организации себя и своего рабочего времени читайте в статье Лены: «Как я работаю — рассказ руководителя SEO-департамента Netpeak».

Упражнение №1. Четыре вопроса Who? What? When? Where?

Что делать, чтобы повышать свои скиллы и уровень «Средний+»?

Смотрите BBC News. На официальном сайте есть раздел «Video» с программой «One-minute World News». Каждый день туда добавляют видеоновости. 
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Ваша задача — посмотреть минутный ролик и понять его суть. А потом ответить себе на вопросы: Who? What? When? Where?

Как выполнять?

  1. Смотрим видео, делаем пометки, отвечаем на четыре вопроса.
  2. Останавливаем видео, формулируем из того, что мы поняли и написали, суть новости.
  3. Делаем пометки: какие слова мы не поняли и что из услышанного неясно.
  4. Смотрим видео ещё раз, заполняем пробелы, проговариваем то, что получилось.
  5. Ещё раз внимательно слушаем видео и после стараемся детально пересказать услышанное.
  6. В конце выписываем слова, которые не услышали (пропустили) ранее.

Упражнение №2. Как постоянно расширять словарный запас?

Используйте способ «Word formation». Это когда вы глубинно исследуете каждое новое слово. Сначала в словаре (не переводчике) находите значение слова. Затем прорабатываете смысл слова: разберитесь, может ли оно переходить в другие части речи, с какими словами используется в жизни.
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Сделайте такие заметки:

  • «word family» — однокоренные слова других частей речи (например, relief — relieved, to relieve);
  • синонимы и антонимы для него;
  • collocations — словосочетания, в которых это слово используют в жизни;
  • prepositions — те самые «on», «for», «in», что ставят перед или после слова.

Чтобы закрепить понимание фраз, которые выписали, составьте несколько эмоциональных предложений с ними. Опишите актуальные ситуации из своей жизни, используя эти словосочетания. 

Ассоциации — лучший способ что-то запомнить.

Поищите популярные идиомы и phrasal verbs (фразовые глаголы) с этим словом. Так вы сможете использовать его в переносном значении и разговоре.

Если выполнять эти два упражнения каждый день, улучшается восприятие английской речи на слух и запоминаются новые слова.

Чтобы получить ссылку на словарь, который использует Лена для поиска значений, ставьте + в комментариях в нашем инстаграме — отправим ссылку в директ.

Держите ещё советы наших спецов — здесь много лайфхаков о том, как прокачать свой инглиш.

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креативные методики
Елена Воскобойник

Начала свою карьеру в Netpeak в 2014 году с должности Junior SEO Specialist. Работала с проектами различных тематик (автотовары, медицина, музыкальные инструменты, одежда) будучи Middle SEO Specialist. В 2017-2018 помогала настраивать производственные процессы SEO отдела в нашем болгарском представительстве. С 2019 работала заместителем руководителя отдела SEO в агентстве и занималась развитием услуги. С 2020 являюсь руководителем отдела SEO в Netpeak.

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