Как прокачивать и повышать свой уровень знания английского. Два упражнения на каждый день

Чтобы уверенно и легко общаться на иностранном языке, мало смотреть сериалы и фильмы без дубляжа. Так считает Елена Воскобойник, Head of SEO Netpeak Agency. В процессе подготовки к международному экзамену CAE она нашла свои фишки и методы закрепления знаний. Рассказываем о двух упражнениях для пополнения словарного запаса и прокачки навыка

О подготовке к экзамену и других лайфхаках в организации себя и своего рабочего времени читайте в статье Лены: «Как я работаю — рассказ руководителя SEO-департамента Netpeak».

Упражнение №1. Четыре вопроса Who? What? When? Where?

Что делать, чтобы повышать свои скиллы и уровень «Средний+»?

Смотрите BBC News. На официальном сайте есть раздел «Video» с программой «One-minute World News». Каждый день туда добавляют видеоновости.



Ваша задача — посмотреть минутный ролик и понять его суть. А потом ответить себе на вопросы: Who? What? When? Where?

Как выполнять?

Смотрим видео, делаем пометки, отвечаем на четыре вопроса. Останавливаем видео, формулируем из того, что мы поняли и написали, суть новости. Делаем пометки: какие слова мы не поняли и что из услышанного неясно. Смотрим видео ещё раз, заполняем пробелы, проговариваем то, что получилось. Ещё раз внимательно слушаем видео и после стараемся детально пересказать услышанное. В конце выписываем слова, которые не услышали (пропустили) ранее.

Упражнение №2. Как постоянно расширять словарный запас?

Используйте способ «Word formation». Это когда вы глубинно исследуете каждое новое слово. Сначала в словаре (не переводчике) находите значение слова. Затем прорабатываете смысл слова: разберитесь, может ли оно переходить в другие части речи, с какими словами используется в жизни.



Сделайте такие заметки:

«word family» — однокоренные слова других частей речи (например, relief — relieved, to relieve);

синонимы и антонимы для него;

collocations — словосочетания, в которых это слово используют в жизни;

prepositions — те самые «on», «for», «in», что ставят перед или после слова.

Чтобы закрепить понимание фраз, которые выписали, составьте несколько эмоциональных предложений с ними. Опишите актуальные ситуации из своей жизни, используя эти словосочетания.

Ассоциации — лучший способ что-то запомнить.

Поищите популярные идиомы и phrasal verbs (фразовые глаголы) с этим словом. Так вы сможете использовать его в переносном значении и разговоре.

Если выполнять эти два упражнения каждый день, улучшается восприятие английской речи на слух и запоминаются новые слова.

Чтобы получить ссылку на словарь, который использует Лена для поиска значений, ставьте + в комментариях в нашем инстаграме — отправим ссылку в директ.

Держите ещё советы наших спецов — здесь много лайфхаков о том, как прокачать свой инглиш.