Как я работаю — рассказ заместителя руководителя SEO-департамента Netpeak

Мы продолжаем рубрику «Как я работаю», в которой специалисты Netpeak делятся своим опытом — как освоили навыки профессии, как проходят будни и какие качества помогают им двигаться вперед.

Привет, меня зовут Лена и я работаю в департаменте поискового продвижения уже более пяти лет. Перешла в SEO из области проектирования слаботочных систем безопасности: пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля доступа.

Сначала была Junior SEO, потом Middle SEO, затем перешла на позицию заместителя руководителя отдела SEO Netpeak в Болгарии. Сейчас — заместитель руководителя отдела SEO в агентстве и занимаюсь развитием услуги.

Развитие услуги — наблюдение за рынком SEO-услуг, законодательством стран, на которые нацелено продвижение, исследование специфики SEO в той или иной нише.

Содержание:

Что входит в мои обязанности?

Если коротко, в мои обязанности входит: создание и поддержка внутренних процессов SEO-отдела, помощь отделу продаж (sales-менеджерам) и создание новых предложений по услуге SEO. Конкретнее:

Планы работ над сайтами различных тематик, технические задания (ТЗ) на внедрение SEO-рекомендаций для копирайтеров, программистов. Также готовлю документы для допродажной помощи — делаю для sales-менеджеров шаблоны оценки сайтов. Это перечень того, что необходимо сразу проверить, исправить, внедрить для сайта определенной тематики.

Конечно, нет универсальных решений и в каждом отдельном случае нужно дополнять, расширять перечень действий по продвижению — этим занимаются SEO-специалисты.

Создаю регламенты и скрипты работы для SEO-специалистов в зависимости от услуг и возникающих спорных ситуаций.

Например, создавала регламент по оценке эффективности внедрений на сайтах.



Штатный программист заказчика внедрил ТЗ, которое поставил SEO-специалист нашего агентства. Задача закрыта, а эффект от продвижения оценивается в целом. Однако нет понимания, что именно сработало для данной тематики. Поэтому я подготовила специальный шаблон, по которому ставятся задачи с ТЗ.

Адаптирую регламенты, правила, шаблоны отдела SEO под все рынки, с которыми мы работаем (Россия, Украина, Болгария, Казахстан) — чтобы учитывать региональные особенности продвижения.

Создаю и регламентирую порядок продажи и предоставления новых услуг по SEO — чтобы все отделы понимали, как и что мы делаем.



Описываю, кому подходит услуга, кому ее можно предлагать — для каких типов сайтов, тематик и так далее. Что нужно для продажи и оказания услуги: техническая база, наличие в штате заказчика определенных специалистов, особенности тематики и другое. Сюда входят условия оплаты, минимальные и максимальные бюджеты, перечень действий (что делаем, что не делаем).

Создаю дополнительные материалы для отдела продаж по текущим и новым услугам: презентации, мануалы, коммерческие предложения, объясняю юристам, какие нюансы необходимо учесть при составлении договора.

Да, я задействована на внутренней кухне Netpeak, но этого бы не случилось, если бы не прошла путь специалиста и не понимала процесс производства услуг по поисковому продвижению.

Мой идеальный рабочий день

Прихожу до 9 утра, когда в офисе еще тихо, открываю почту, читаю пару рассылок под кофе из любимой кофейни и настраиваюсь на работу.

Мои любимые рассылки:

Intelligent Change — подборка англоязычных ресурсов про мотивацию, ценности в жизни, энергию и продуктивность. Мегаплан — маркетинг, продажи, эффективность, личный опыт. Hubspot — подборка англоязычных материалов по маркетингу. Неля решает — подборка статей по маркетингу в рунете.

В первой половине дня на свежую голову делаю запланированную часть стратегически важной задачи. Это объемная задача, работа над которой рассчитана на квартал, полугодие или даже год. Требует масштабных исследований, помощи других отделов, специалистов. Пример такой задачи — разработать и создать услугу SEO для СМИ. Кстати, в блоге есть кейс клиентов , которые воспользовались этой услугой.

В 13.00 иду на дейли-митинг отдела SEO, где рассказываю чем занималась, чем буду заниматься и что мешает работе.

Дейли-митинг — это 15-тиминутная встреча руководителей отдела, где мы отчитываемся, как идут дела по задачам, которые запланированы нами на этот год и обсуждаем срочные текущие вопросы. Это вносит прозрачность в нашу работу и позволяет решать проблемы быстрее. Хороший способ оторваться от текучки и каждый день продвигаться по стратегической задаче.

Во второй половине рабочего дня занимаюсь текущими вопросами: отвечаю на сообщения по задачам письменно — в рабочих чатах, в почте, в ПланФиксе. Отвечаю на вопросы «голосом» — встречаюсь с представителями нашего или других отделов, обрабатываю входящие вопросы от sales-менеджеров.

Эти вопросы обычно касаются того, можем ли мы предоставлять услуги конкретному сайту, будет ли это выгодно заказчику; какая минимальная стоимость и можно ли внести изменения в регламент предоставления услуги именно для этого клиента.

Рабочий день: реальность

Прихожу в 9.00, иду на английский (курсы для сотрудников Netpeak). Возвращаюсь в 10.00 и вижу в мессенджерах уже несколько вопросов от менеджеров — отвечаю. В этот момент приходит еще с десяток вопросов.

В 12.00 для меня наступает пик активности всех отделов:

пишет дизайнер по поводу новой презентации;

тимлид замечает, что есть ошибка при автоматическом распределении задач и просит исправить;

иду на кухню заварить чай и там настигает коллега — напоминает, что нужно мое участие по задаче. Ее следует выполнить «на вчера», так как задача тормозит работу остальных отделов;

мчусь выполнять и получаю другую — помочь по продаже новой услуги. Срочно, на завтра: у клиента сроки поджимают и нужно пойти ему навстречу;

иду на дейли-митинг;

после обеда наконец-то добираюсь до своей стратегической задачи. Пару часов — и рабочий день закончился, а я еще ничего не успела:)

Конечно, так происходит не всегда, но бывают и такие дни.

Что самое сложное в работе?

Самое сложное — придумать что-то с нуля. Почти все мои задачи из списка стратегических или для компании, или для отдела. У них нет типового решения, нет заготовок и наработок, есть только идея. Например: улучшить процесс предоставления допродажной помощи sales-менеджерам. А каким образом? Как потом понять, что она улучшилась? Какие действия нужно предпринять для этого?

Допродажная помощь — оценка состояния сайта, исходя из которой готовится план работ и оценивается стоимость услуг.

Приходится «пострадать», чтобы найти с какой стороны подойти. И, да, иногда не идет. Когда не идет — говорю с теми, кого это затрагивает: пытаюсь понять, какая ситуация сейчас и из-за чего вообще возникла задача, что нужно изменить.

Расспрашиваю sales-менеджеров, чего им не хватает в текущем процессе, что запрашивают клиенты, а мы не можем предоставить или не предоставляем вовремя, и так далее.

Сложно создать концепт услуги с нуля:

внедрить ценность — доходчиво и простым языком объяснить заказчику, какую его проблему и как мы будем решать;

придумать, как будет строиться ценообразование, выполняться оплата, каким будет формат сотрудничества и отчетность;

обобщить, кому услуга будет полезна, а кому нет;

какие действия необходимо предпринимать seo-специалисту, а какие — проектному менеджеру.

Например, недавно я создавала услугу «Продвижение канала YouTube». Для того, чтобы внедрить ценность, мне пришлось хорошенько разобраться с возможностями поискового продвижения этого сервиса. Ведь смонтировать, придумать название и выложить ролик в сеть несложно. А как сделать так, чтобы люди находили его по своим запросам и становились лояльнее к бренду?



Ввела ограничения: у заказчика на канале уже должно быть какое-то количество видео, настроен процесс съемки роликов (иначе через пару месяцев нам нечего будет продвигать). Создать видео и создать страничку на сайте — не одно и то же, это более длительный и трудозатратный процесс.



Составила типовой план работ: какие действия мы будем предпринимать на протяжении сотрудничества; какие траты, помимо времени, нам нужны на продвижение видео. Исходя из количества и объема действий, вывела алгоритм формирования цены и сроки оплаты.

Важно: новую, созданную с нуля услугу нужно встроить во все наши существующие бизнес-процессы и при этом нести пользу клиенту. Например, по всем постоянным услугам у нас есть отчетность. Если новая услуга нестандартная, нужно продумать, как мы будем считать KPI по этой услуге, ведь они отличаются от стандартных.

Следующий этап — донести концепт услуги, регламента или изменения до топ-менеджеров и смежных отделов (продаж, маркетинга), выслушать критику, ответить на вопросы, получить их апрув. Придумать, как учесть то, что они просили и встретиться еще раз (два, три, пять). Иногда приходится полностью переделывать концепт с нуля. Топ-менеджеры всегда задают много уточняющих вопросов, у них большой опыт и они одними только вопросами показывают «слабые места» того, что я придумала.

Что касается работы с sales-менеджерами, то тут сложно больше в эмоциональном плане. Во-первых, им всегда нужно «здесь и сейчас» или на вчера, и у меня не всегда есть время на подумать. Во-вторых, менеджерам продаж легче и быстрее получить ответ сразу, иногда голосом, чем искать его в уйме документов и описаний услуги. Приходится терпеливо отвечать или давать ссылку конкретно на какой-то пункт документа.

Здесь я пытаюсь проявлять терпение, потому что понимаю — новости и изменения к этим ребятам льются от трех отделов: PPC, SEO и отдела продаж. Они просто физически не успевают за всем следить и все помнить.

Благодаря их вопросам я могу дополнить текущие регламенты, улучшить и расширить их. Иногда из вопросов рождаются новые услуги, ведь отдел продаж знает все боли клиентов.

Организация труда: планирование и блокировка информационного шума

Для организации дел использую простой блокнот и ПланФикс. В последнем у меня свой планировщик. Здесь краткая сводка по всем задачам и, что самое важное, — задачи «со звездочкой» (стратегические). ПланФикс позволяет настроить такой планировщик под себя и свои обязанности. Это очень удобно и помогает не утопать в потоке входящих сообщений.

Каждое утро я составляю план и делю дела на:

важные срочные

важные несрочные

неважные срочные

неважные несрочные

Иногда это так:

А иногда так:

Важные несрочные — это то, на чем я буду фокусироваться сегодня и должна выполнить минимум по одному маленькому шагу.

Во вкладках — календарь, музыка, Панель управления проектами (внутренняя разработка компании), ПланФикс.

Недавно открыла для себя функцию архивации чатов в Телеграмме — это очень помогает убрать инфошум.

Чтобы не отвлекаться, во время работы стараюсь убирать телефон из поля зрения. Добираюсь к нему или в обед, или в перерывах между работой, а так wi-fi у меня постоянно выключен.

На телефоне использую по минимуму приложений, которые отбирают время. Почти во всех мессенджерах сообщения замьючены (отключены уведомления). Не использую мессенджер Facebook, периодически удаляю Instagram.

Однажды выслушала в одном подкасте, что можно удалять приложение на неделю и устанавливать на выходных, когда есть время расслабиться. И знаете, это работает — не возникает чувство, что ты что-то пропустил, как нет и острой необходимости восстановить приложение среди недели.

На рабочем месте у меня нет ничего особенного: растения, коробка со всякими милыми памятными штучками, кружка, ноутбук.

Как я борюсь с прокрастинацией

Из-за того, что задачи сложные — я не знаю, как к ним подойти и начинаю отвлекаться. Не отлынивать мне помогает:

спать 7-8 часов;

физические нагрузки — хорошие, чтобы аж жить захотелось (чтобы сложные задачи показались не такими неподъемными);

не брать работу на дом (максимум для меня — разгрести текучку, и то в расслабленном режиме);

планировать задачи на неделю, день. На неделю делаю так: делю их на «важные» (которые требуют концентрации и креатива) и на текучку. Важные — утром, текучку — после обеда, в расслабленном режиме;

делю задачи на подходы, на части. Уговариваю себя сделать маленькую часть задачи, а потом процесс идет сам собой;

на выходных полностью переключаться с работы на отдых, другие дела;

если нужно сконцентрироваться — ухожу в тихое место, меняю обстановку, отключаю все мессенджеры.

Вообще, стараюсь искать причину, почему не идет. В этом деле по полочкам все расставил подкаст «Что вас тормозит?». Я даже себе коротко записала основные причины: перфекционизм, мысли что у меня недостаточно опыта, «отсутствие вдохновения», давит количество задач или ожидаемых действий от меня. Когда начинаю увиливать, определяю причину и действую по ситуации: либо объясняю себе, что ничего страшного не случится, если я накосячу (переделаю, исправлю), либо еще раз повторяю, что вдохновение не придет ни завтра, ни послезавтра.

Также стараюсь честно для себе аргументировать — зачем мне это нужно. Именно мне. Например, необходимо сделать презентацию шаблона стратегии для болгарских сотрудников. Мне не хочется. Я себе даю аргумент: мне это нужно, чтобы практиковать английский язык и развивать навык публичных выступлений.

Очень частая причина — страх. В большинстве случаев надуманный. Здесь помогло видео «Про страхи и мои позорные моменты!». После просмотра живу с девизом «Бойся, но делай».

Лайфхаки и неочевидные фишки, которые помогли мне стать крутым специалистом

Наверное, главное — терпение и старание. Я считаю, что у меня нет каких-то выдающихся способностей. Верю: каждый может стать хорошим в своем деле, если постоянно практиковаться и выкладываться на полную. Я очень терпеливый и усидчивый человек, поэтому получается работать над долгими задачами и доводить их до конца.

Если дать мне время — я разберусь со всем, чем угодно.

Я никогда не боялась задавать глупые вопросы — лучше спросить, чем накосячить. Когда работала SEO-специалистом, часто встречались ситуации, где непонятно было, как действовать в конкретной ситуации. Например, когда на сайте все проверено и работает корректно, а трафик падает. Я спрашивала коллег, взвешивала их комментарии и свои мысли, затем, на основании агрегированной информации принимала решение, что делать дальше.

Еще я никогда не боялась брать ответственность, особенно, когда мне ее доверяли. Если доверяют ответственность, значит, в меня верят и видят потенциал, следовательно, нужно сделать все от меня зависящее и довести дело до конца.

Про достижения, которыми я горжусь

Горжусь разработкой шаблона стратегии поискового маркетинга (план действий по работе над сайтом). Это был очень долгий процесс, информацию приходилось собирать по маленьким кусочкам и копать в разных сферах. В частности, в классическом маркетинге: построение сегментов аудитории, уникального торгового предложения и другое. А также — в других смежных каналах привлечения пользователей. Например, платный трафик, контент-маркетинг, email-маркетинг, продвижение YouTube-канала и другое.

Я потратила очень много времени и усилий на разработку универсальной стратегии, которая поможет тем клиентам, у которых нет внутреннего отдела маркетинга, а одного SEO им недостаточно. В стратегию входит анализ целевой аудитории, УТП бизнеса, анализ конкурентов, спроса и создание самой стратегии действий, прогноз окупаемости вложений.

Такой себе «долгострой» — делала его около шести месяцев. Пока что вариант очень сырой и, скорее всего, будет переделываться. Однако, даже если использовать его — можно найти много идей по развитию бизнеса и лучше понять своего покупателя.

Наставники

Первые шаги в том, как работать в команде, отвечать за общий результат, организовать работу других я получила у Олега Скрыпа (cейчас Олег — основатель агентства Apollon Guru). Впервые мне доверили отвечать за работу других, поэтому я должна была каждого проконтролировать, поставить и принять задачи. Это была очень ответственная миссия.

Когда я только начала работать Deputy Head of SEO Болгарии, я многому училась у Ивана Кутаса (сейчас Ваня — Product Manager at Netpeak Software). Он тогда занимался развитием услуги SEO и сильно повлиял на мою адаптацию в отделе. Это системный человек, а еще очень простой в общении и позитивный. С ним даже неподъемные задачи становились легкими.

Сейчас мой наставник — Миша Карбоинов, DH of SEO. Когда я только пришла, он недолго оставался моим куратором, как раз в то время он был в процессе перехода по карьерной лестнице. У него я учусь стойкости, умению отстаивать свое мнение, быть дальновидной и системной в работе, не убегать от трудностей, а справляться с ними. Учусь не воспринимать все близко к сердцу.

Чем мне нравится и не нравится моя работа?

Нравится тем, что я узнаю, как работает бизнес изнутри: как происходит взаимодействие между отделами и как строятся бизнес-процессы. Например, как построить процесс так, чтобы:

Встроить его в текущие процессы, и они не противоречили и не конфликтовали друг с другом; Переход на следующий этап для сотрудника был интуитивно понятным и последовательным.

Когда организовываешь работу других, тебе кажется, что работать специалистом легко: в 90% случаев это рутина, отлаженный процесс или то, с чем ты или кто-то уже сталкивался. В моей работе все наоборот: я не найду решение в интернете, и с большой вероятностью никто с этим не сталкивался, потому что задача в рамках нашей компании или отдела, где существуют свои особенности, специфика. Иногда мы берем пример реализации у смежного отдела, а иногда — берут у нас. Тогда, конечно, все двигается быстрее.

Например, помочь отделу продаж подготовить универсальный бриф для клиента, чтобы выяснить всю базовую информацию о проекте. Нужно понять, какая информация нам нужна, исключить точечные вопросы, адаптировать остальные вопросы так, чтобы это подходило и было понятно большинству заказчиков. А потом — написать все человеческим языком.

Не нравится тем, что не всегда можно увидеть результат своей работы и начинает казаться, что я не приношу пользы. Да, я вижу общую финансовую отчетность, но эффект именно от моей работы увидеть сложно.

Что дает мне энергию для работы и личной жизни?

В наше переполненное информацией время мы живем на больших скоростях, поэтому очень важно переключаться, иначе одолевает ощущение тревоги.

Мне помогает спортивная нагрузка. Больше года назад я начала заниматься бегом — так, чтобы просто переключаться, ни о каких длинных дистанциях речи не шло. Но когда попала в новый коллектив бегового клуба, поняла, что без собственных спортивных целей здесь не удержаться.

Ставить измеримую и достижимую цель в спорте также важно, как и в бизнесе — тогда труднее соскочить. Когда мотивация угасает, начинает работать дисциплина перед приближающимся соревнованием.

Беговые друзья дают огромную поддержку. Это группа людей, которые хотят чего-то достичь и вдохновляют своими победами (а иногда, чего уж там, достойным провалом) других. Они крутые не только в спорте, но и в жизни, со многими мы общаемся вне стадиона.

В этом коллективе я внезапно для себя пробежала первый полумарафон (21,1 км) и решила, что бег станет неотъемлемой частью моей жизни. Это мощнейший инструмент очистки головы от ежедневных проблем, а беговые старты — всегда яркие эмоции (победы, поражения, поддержка, понимание, единство).

Человек счастлив, когда узнает что-то новое. Изучение языка, как по мне, самый простой, но действенный способ чувствовать развитие. Здесь всегда будут новые слова и фразы, обороты, идиомы и так далее. Но чтобы обеспечить периодичность занятий, нужно поставить цель. Да-да, как в спорте и бизнесе. В этом году моей целью было сдать международный экзамен по английскому языку CAE (Cambridge English: Advanced С1). К нему мы готовились вместе с подругой.

Экзамен я завалила, но это ничего — попробую еще раз. Все равно горжусь нами, так как мы по самостоятельно составленному плану полгода готовились к экзамену. За это время, когда мотивация угасала, по очереди друг друга подбадривали. А еще — очень много узнали друг о друге. Знаете, на этих экзаменах такие вопросики:)

Человек — существо социальное. Все развитые, целеустремленные личности, люди, которые горят тем, что делают, наполняют энергией и вдохновляют на новые свершения. Когда общаешься с ними, понимаешь — все возможно. Поэтому я стараюсь окружать себя такими людьми и всегда делать шаг навстречу, если чувствую, что человек «мой».

Как бы не вещали со всех каналов о том, что нужно надеяться только на себя, я считаю, что все же очень важно иметь близких друзей. Это «безопасная гавань» — место, где можно быть собой: грустным, веселым, счастливым, разочарованным, разным. Для того, чтобы были друзья, нужно учиться строить и поддерживать отношения. Постоянно. И делать это искренне.