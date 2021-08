Пасхалки Google — интересные и полезные возможности поисковика, о которых вы не знали

Пасхалки оставляют в фильмах, программном обеспечении, компьютерных играх. Даже большая серьёзная поисковая система не прочь поразвлечься. Давайте вместе поищем, что интересного есть в Google.

Пасхалка — это скрытое послание от команды или одного создателя, который работал над проектом. Чтобы увидеть его, надо совершить определенные действия. Интересно, что традиция «зашивать» сообщения родилась из протеста разработчика Atari, Уоррена Робинетта. Компания не указывала имена создателей проекта, чтобы другие корпорации не могли схантить их. В ответ на это Уоррен «вшил» в определенный пиксель сообщение «Created by Warren Robinett», который пользователи игры обнаруживали для себя случайно.

Сначала послание хотели удалить. Затем Atari предложила разработчикам делать так и дальше. Явление назвали Easter eggs, то есть пасхальные яйца, которые в западной культуре собирают накануне Пасхи. В наших широтах это перевели на разговорный манер «пасхалка».

Приколы и странности

Перекос

Вбейте в поиск слово «askew», и увидите, как страница со строкой и результатами поиска наклонится вправо.





Мигание

Запрос «blink tag» или «blink html» заставляют мигать отдельные элементы из поисковой выдачи.

Поворот

Введите в строке «do a barrel roll»: экран повернется дважды, то есть «сделает бочку», и затем вернется в нормальное положение. Это отсылка к игре Star Fox, где во время переворота на 360 градусов персонаж становился неуязвимым.

Познавательные пасхалки

Игра «Жизнь»

Воспроизведение клеточного автомата Джона Конвея, где по математическим законам развивается жизнь. Вызывается запросом «conway's game of life» в стоке поиска. Вы также увидите ссылку на статью про игру «Жизнь», где подробно описывается, по каким принципам работает клеточный автомат.

Рекурсия

Если спросить у Google, что такое recursion, он бесконечно будет спрашивать «Возможно, вы имели в виду recursion», тем самым наглядно показывая, что это такое.

Анаграмма

Google также покажет, что такое анаграмма не только определением, но и в поле подсказки.



Интересные факты обо всём

По запросу fun facts вы можете прочитать ответы на рандомные вопросы. Доступна такая пасхалка только на английском языке. А жаль.

Литература, фильмы, сериалы

«Друзья»

Если в поиске ввести имена персонажей сериала «Друзья», то у каждого будет своя фирменная пасхалка, отсылающая к характерной черте персонажа. Появилась к 25-летию сериала.

У Рейчел Грин это парик с узнаваемой прической, у Росса Геллера — диван, у Джоуи Триббиани — кусочек пиццы, у Чендлера Бинга — его удобное кресло, у Моники Геллер — ведро для уборки. При нажатии на каждую пасхалку происходит забавное действие, по которому легко узнать персонажа. Например, при нажатии на кусочек пиццы возле имени персонажа появляется еда, которую забирают нарисованные руки Джоуи с возгласом «Joey doesn’t share food!».

«Автостопом по галактике»

Поклонники книги «Автостопом по галактике» помнят, насколько важен ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Поиск этого ответа длился 7,5 млн лет. Но если вы не хотите так долго ждать, просто введите в поисковой строке текст «the answer to the ultimate question of life the universe and everything», и калькулятор подскажет правильный ответ.

Игры

Ёжик Соник

По запросу «Соник видеоигра» вы увидите краткое описание из Википедии справа, и рядом изображение ёжика. Кликните на него, и он прокрутится с характерным звуком, знакомым вам из игры.

Марио

В том же месте по запросу «Super Mario Bros» появляется бокс из игры со знаком вопроса. Кликните на него, и предайтесь ностальгии — из бокса выскочит монетка с хорошо знакомым звуком.

Солитёр

Введите «solitaire» и играйте в пасьянс тут же, на странице поиска.

Крестики-нолики

В таком же формате доступны крестики-нолики:

Atari

Мы начали с рассказа о разработчике этой компании, и вот пасхалка от них. Она существует в «Зазеркалье» Google, где есть и другие забавные эффекты.

Полезности

Звуки животных

По запросу «какие звуки издает ...» можно послушать короткую запись ржания, лая или курлыкания.

Бросить монетку

Если под рукой нет настоящей монеты, воспользуйтесь версией от Google. Запрос «flip a coin»:

Бросить кости

Не уверены, что монетка помогла? Бросьте кости по запросу «roll a dice»:

Метроном

Пригодится музыкантам — просто введите запрос, и настройте ритм, который вам нужен.

Пасхалки в Google исчисляются сотнями, а то и тысячами. Если вы встречали интересную пасхалку и хотите ею поделиться, обязательно пишите в комментариях, как её найти. Соберём новую подборку.

А ещё в журнале собраны «Лучшие дудл-игры от Google для перерыва на обед».