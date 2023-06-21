Что такое электронный кошелек и для чего им пользоваться

Что такое электронный кошелек и для чего им пользоваться

Виртуальные платежные системы все чаще заменяют физические кошельки благодаря своему удобству, многофункциональности и безопасности. Электронные кошельки позволяют совершать мгновенные переводы внутри страны и за границу, получать заработок в сети, оплачивать товары и услуги. Разберемся в принципе работы популярных платежных систем, чтобы каждый мог выбрать себе удобный сервис.

Что такое электронный кошелек?

Это инструмент онлайн-платежей, позволяющий пользователям совершать быстрые цифровые транзакции по всему миру. Клиенты вносят деньги в кошелек напрямую или подключают к нему свои банковские счета. Активы могут храниться в одной или нескольких валютах. Оборот средств в таких платежных системах происходит виртуально. Клиент способен в любой момент вывести свои деньги на банковскую карту или получить их наличными в пунктах выдачи.

Преимущества использования электронных кошельков:

доступ к кошельку из любой точки мира — электронные системы преимущественно не привязаны к определенной стране;

управление кошельками происходит онлайн — для его создания, верификации, пополнения, отправки и вывода денег не нужно посещать офисы или искать банкоматы;

зачисления средств при выводе или переводе на другой кошелек занимает считанные минуты;

возможность расчета за товары и услуги с бизнесом и гражданами из других стран;

минимальная комиссия за переводы и вывод средств;

высокий уровень безопасности, защита личных данных.

Как создать электронный кошелек?

Для создания аккаунта цифрового кошелька нужно зарегистрироваться на сайте выбранной вами электронной системы и пройти простой процесс идентификации личности. На регистрацию нужно не больше 3-5 минут и выполнить следующие шаги:

Переходите на сайт заинтересовавшей вас платежной системы. Также можете установить ее приложение. Заходите в раздел регистрации. Указываете свой адрес электронной почты или мобильный номер. В случае требования заполните анкету с личными данными: имя, фамилию, страну проживания и т. д. Подтвердите email или мобильный, перейдя по ссылке или введя код SMS.

Некоторые сервисы просят привязать аккаунт к банковскому счету либо пройти верификацию. Сразу после регистрации кошелек доступен для использования его владельцу. Условия работы в разных системах схожи, но у каждой есть свои особенности.

Самый популярный сервис такого рода, обслуживающий более 200 стран в 25 валютах. Пользователь регистрирует свой аккаунт на сайте PayPal или в мобильном приложении. Нужно указать личные данные, подтвердить аккаунт и привязать свою банковскую карту. Для перевода средств второму лицу не нужно вводить IBAN или реквизиты банковской карты. Достаточно знать имя, адрес электронной почты или номер телефона получателя, зарегистрированный в PayPal. Преимуществом системы является тот факт, что кошелек принимают почти везде — он был основным вариантом цифровых платежей в течение последних десятилетий.

Полноценный запуск PayPal в Украине произошел после полномасштабного вторжения. Теперь украинские пользователи могут посылать и получать деньги в американских и канадских долларах, евро, фунтах стерлингов. Чтобы поддержать Украину во время войны, компания упразднила комиссии за операции с украинскими счетами. Льготные условия будут действовать до 30 июня 2023 с возможным продолжением.

Комиссии за транзакции в PayPal формируются с учетом стран и типов перевода. В случае международных переводов из Украины комиссия может составлять от 1,99 до 3,99 долларов. Для такого же перевода с карты к указанной комиссии добавляют 3,4% от суммы. Снятие денег с вашего счета PayPal на банковский счет или дебетовую карту происходит бесплатно. Но комиссия в 3% отчисляется за конвертацию иностранной валюты.

PayPal имеет 2 вида счета: личный и корпоративный. Корпоративный используется для бизнеса, получение оплаты за услуги от клиентов. Такие бизнес-аккаунты в Украине пока недоступны, поэтому зарабатывать с PayPal на площадках типа Amazon или Etsy пока вы не сможете.

Компания Payoneer позиционирует себя как платформа для фрилансеров. Такой кошелек подходит для физических и юридических лиц. Сервис позволяет украинцам открыть счета в четырех валютах — долларах, евро, японских иенах и британских фунтах. Payoneer работает с более чем 150 валютами в 200 странах мира. Открытие и последующее обслуживание счета бесплатно. Пользователь после регистрации на Payoneer получает свой уникальный номер кошелька, по которому и будут проводиться транзакции. Владелец счета также может выпустить виртуальную или физическую карту.

Внесение средств и их передача другим клиентам Payoneer абсолютно бесплатны. В то же время платежи тем, у кого нет учетной записи, будут стоить 2% от суммы транзакции. Комиссия сервиса за перевод средств на счета украинских банков составляет до 2%. За конвертацию валюты придется оплатить еще 0,5% от суммы перевода.

Среди пользователей этого кошелька в большинстве своем те, кто работает с рынком в Европе. Paysera оперирует более 30 валютами. Зарегистрировать кошелек можно на сайте или в мобильном приложении, где есть обязательная верификация личности. За несколько кликов пользователь открывает личный или корпоративный счет IBAN, также входящий в европейскую систему SEPA. Чтобы полноценно пользоваться Paysera, необходимо заказать карту. Эта услуга для украинцев безвозмездна — оплачивается сама доставка карты из Европы.

Переводы в Европе, в Единой зоне платежей евро, для всех частных клиентов бесплатны. В Украине комиссия за перевод в евро составляет 1,5% от суммы. Другие валюты — плюс 1,15 евро к указанным процентам. Для перевода достаточно указать номер телефона или адрес электронной почты получателя.

Этот кошелек имеет спрос на хранение цифровых активов и проведение операций с деньгами и криптовалютой. Ведь Payeer также является официальной криптовалютной биржей. Кошелек можно открыть как для личного, так и корпоративного использования. Транзакции возможны в 127 странах. Платежная система отправляет средства даже людям, не имеющим зарегистрированных счетов. Payeer самостоятельно генерирует новый аккаунт по данным получателя и берет на себя коммуникацию для передачи денег. Специфика Payeer вдобавок заключается в поддержке анонимности клиентов. Чтобы зарегистрироваться на сайте или в приложении, необходим только email, на который поступит письмо с последующими инструкциями.

Обойтись без верификации можно, если сумма сделок не превышает 999 долларов в сутки. Если больше, вам понадобится скан паспорта и документа, подтверждающего регистрацию места жительства. Для внутренних переводов комиссия составляет 0,5%. Пополнение банковских счетов — от 3,99%. Получение международных переводов — 0,95%. Пользователи также могут выпустить платежную карту, с которой можно вывести деньги без комиссий.

Мобильная оплата Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay не являются электронными кошельками в общем понимании, но они пользуются большим успехом среди клиентов. Apple Pay дает пользователям защищенный и бесконтактный способ производить оплату через операционную систему iOS, iPadOS и watchOS, а также на веб-сайтах через браузер Safari. Владелец устройства добавляет к своему кошельку Apple кредитные или дебетовые карты для перевода. Оплата подтверждается с помощью пароля, установленного на устройстве, с Face или Touch ID. Отпадает необходимость вообще извлекать из кошелька физическую карточку.

Google Wallet аналогично помогает осуществить безопасные и мгновенные электронные платежи прикосновением смартфона к любому POS-терминалу при оформлении заказа. Эта мобильная оплата разработана Google для устройств на платформе Android.

Какой электронный кошелек выбрать?

Выбор кошелька зависит от ваших личных задач, которые сервис должен решать. Работаете на бирже фриланса? Есть необходимость часто делать международные переводы? Хотите создать бизнес-аккаунт? Выбирайте мультивалютные сервисы, учитывая комиссии. Можно выбрать наиболее универсальные электронные кошельки как Payoneer и Payeer. Или завезти несколько кошельков, ведь регистрация занимает максимум 5 минут и большинство сервисов не берет средства на обслуживание.

Выводы, плюсы и минусы

Итак, электронный кошелек является цифровым инструментом для хранения активов в разных валютах мира. Вы можете зарегистрировать такой кошелек быстро и просто на официальных сайтах платежных систем или ​​в приложениях для смартфона. В каждой из них доступны функции ввода-вывода средств, виртуальных переводов в пределах определенной страны и по всему миру. Плюсы:

Это удобно. Вы можете забыть свой кошелек дома и оплачивать товары бесконтактно с помощью мобильного устройства. Это безопасно. Цифровые кошельки хранятся на вашем личном устройстве, а оплата возможна только при вводе пароля, Face или Touch ID. К тому же кошельки имеют дополнительные меры безопасности: к примеру, одноразовые PIN-коды двухфакторной аутентификации. Надежная защита личных данных. Электронные кошельки шифруют данные, чтобы обезопасить вашу информацию от мошенников. Даже если кто-то украдет ваш телефон, он не сможет получить доступ к вашему цифровому кошельку без пароля или биометрической аутентификации. Лучшее отслеживание затрат. Цифровой кошелек ведет учет всех транзакций, так что вы легче можете анализировать свои расходы. Некоторые цифровые кошельки позволяют устанавливать лимиты затрат на определенные категории. Улучшенное взаимодействие. Цифровые кошельки обеспечивают более быстрый процесс оплаты, что повысит уровень конверсии, особенно для онлайн-продаж.

Но есть и минусы: