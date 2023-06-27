Електронні гаманці: для чого і як ними користуватися?

Електронні гаманці: для чого і як ними користуватися?

Віртуальні платіжні системи все частіше замінюють фізичні гаманці завдяки своїй зручності, багатофункціональності та безпеці. Електронні гаманці дозволяють робити миттєві перекази в межах країни та за кордон, отримувати заробіток в мережі, оплачувати товари та послуги. Розберемося в принципі роботи популярних платіжних систем, аби кожен міг обрати для себе зручний сервіс.

Що таке електронний гаманець?

Це інструмент онлайн-платежів, який дозволяє користувачам здійснювати швидкі цифрові транзакції по всьому світу. Клієнти вносять гроші в гаманець безпосередньо або підключають до нього свої банківські рахунки. Активи можуть зберігатися в одній або декількох валютах. Оборот коштів з електронних платіжних систем відбувається віртуально. Власник гаманця здатний будь-якої миті вивести свої гроші на банківську картку та отримати їх готівкою в пунктах видачі.

Переваги використання електронних гаманців:

доступ до гаманця з будь-якої точки світу — електронні системи переважно не прив’язані до певної країни;

усі процеси керування гаманцями виконуються онлайн — для створення, ідентифікації, поповнення та виведення не потрібно відвідувати офіс;

миттєве зарахування коштів під час виведення або переведення на інший гаманець;

можливість розрахунку за товари та послуги з бізнесами та громадянами з інших країн;

мінімальна комісія за перекази та виведення коштів;

високий рівень безпеки, абсолютна конфіденційність особистих даних.

Як створити електронний гаманець?

Для створення персонального гаманця потрібно зареєструватись на сайті обраної електронної системи та пройти нескладний процес ідентифікації особистості. На реєстрацію потрібно не більше 3-5 хвилин. Користувач має виконати такі кроки:

Переходьте на сайт платіжної системи, що вас зацікавила. А також можете встановити її додаток. Заходьте до розділу реєстрації. Вкажіть свою електронну адресу або мобільний номер. На вимогу заповніть анкету з особистими даними: ім’я, прізвище, країна проживання тощо. Підтвердьте email або мобільний, перейшовши за посиланням або ввівши код з SMS.

Деякі сервіси просять прив’язати обліковий запис до банківського рахунку або пройти верифікацію. Одразу після реєстрації гаманець доступний для використання його власнику. Умови роботи у різних системах схожі, але у кожної є свої особливості.

Це найпопулярніший сервіс такого роду, що обслуговує понад 200 країн у 25 валютах. Користувач реєструє власний акаунт на сайті PayPal або у мобільному застосунку. Там треба зазначити особисті дані, підтвердити акаунт та прив’язати свою банківську картку. Для переказу коштів другій особі не потрібно вводити IBAN чи реквізити банківської картки. Досить знати ім’я, електронну адресу або номер телефону отримувача, що вже зареєстрований в PayPal. Перевагою системи є той факт, що гаманець приймають майже скрізь — він був основним варіантом цифрових платежів протягом десятиліть.

Повноцінний запуск PayPal в Україні відбувся після повномасштабного вторгнення. Тепер українські користувачі можуть надсилати та отримувати кошти в американських та канадських доларах, євро, фунтах стерлінгів. Аби підтримати Україну під час війни, компанія скасувала комісії за операції з українськими рахунками. Пільгові умови діятимуть до 30 червня 2023 року з можливим продовженням.

Комісії за транзакції у PayPal формуються з огляду на країни й типи переказу. У разі міжнародних переказів з України комісія може бути від 1,99 до 3,99 доларів. Для такого переказу з карти до вказаної комісії додають 3,4% від суми. Зняття грошей із вашого рахунку PayPal на банківський рахунок або дебетову картку безкоштовне. Але комісія в 3% відраховується за конвертацію іноземної валюти.

PayPal має 2 види рахунку: особистий та корпоративний. Корпоративний використовують для бізнесу, отримання оплати за послуги від клієнтів. Такі бізнес-акаунти в Україні поки що недоступні, тому заробляти з PayPal на майданчиках типу Amazon або Etsy, наразі ви не зможете.

Компанія Payoneer позиціонує себе як платформу для фрилансерів. Такий електронний гаманець підходить для фізичних та юридичних осіб. Сервіс дає можливість українцям відкрити рахунки в чотирьох валютах — доларах, євро, японських єнах та британських фунтах. Payoneer працює з понад 150 валютами у 200 країнах світу. Відкриття й подальше обслуговування рахунку безоплатне. Користувач після реєстрації на Payoneer отримує власний унікальний номер гаманця, за яким і будуть проводитися транзакції. Власник рахунку також може випустити віртуальну чи фізичну картку.

Внесення коштів і їхня передача іншим клієнтам Payoneer абсолютно безкоштовні. Водночас платежі тим, хто не має облікового запису, коштуватимуть 2% від суми транзакції. Комісія сервісу за переведення коштів на рахунки українських банків складає до 2%. За конвертацію валюти доведеться сплатити ще 0,5% від суми переказу.

Серед користувачів цього гаманця здебільшого ті, хто працює з роботодавцями в Європі. Paysera оперує понад 30 валютами. Зареєструвати гаманець можна на сайті чи в мобільному додатку, де є обов’язкова верифікація особи. Так за кілька кліків користувач відкриває особистий чи корпоративний рахунок IBAN, що також входить до європейської системи SEPA. Щоб повноцінно користуватися Paysera, необхідно замовити картку. Ця послуга для українців безоплатна — сплачується сама доставка карти з Європи.

Перекази в Європі, в Єдиній зоні платежів у євро, для всіх приватних клієнтів безкоштовні. В Україні комісія за переказ у євро складає 1,5% від суми. Інші валюти — плюс 1,15 євро до вказаних відсотків. Для переказу досить вказати номер телефону або адресу електронної пошти одержувача.

Цей електронний гаманець має попит на зберігання цифрових активів та проведення операцій з грошима та криптовалютою. Адже Payeer також є офіційною криптовалютною біржею. Гаманець можна відкрити як для особистого, так і корпоративного користування. Транзакції можливі в 127 країнах. Платіжна система відправляє кошти навіть людям, які не мають зареєстрованих рахунків. Payeer самостійно генерує новий акаунт за даними отримувача та бере на себе комунікацію задля передачі грошей. Специфіка Payeer до того ж полягає у підтримці анонімності клієнтів. Аби зареєструватися на сайті або в застосунку потрібен тільки email, на який надійде лист із подальшими інструкціями.

Обійтися без верифікації можна, якщо сума операцій не перевищує 999 доларів на добу. Якщо більше, то для верифікації знадобиться скан паспорта та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання. За внутрішні перекази комісія складає 0,5%. Поповнення банківських рахунків — від 3,99%. Отримання міжнародних переказів — 0,95%. Користувачі мають можливість випустити платіжну карту, з якої можна вивести гроші без комісій.

Мобільна оплата Apple Pay та Google Pay

Сервіси Apple Pay та Google Pay не є електронними гаманцями в загальному розумінні, але вони мають неабиякий успіх серед користувачів. Apple Pay надає клієнтам захищений і безконтактний спосіб здійснювати оплату через операційну систему iOS, iPadOS і watchOS, а також на вебсайтах через браузер Safari. Власник пристрою додає до свого гаманця Apple кредитні чи дебетові картки для здійснення переказів. Оплата підтверджується за допомогою пароля, встановленого на пристрої, чи з Face або Touch ID. Відпадає потреба діставати з гаманця фізичну картку.

Google Wallet аналогічно допомагає здійснити безпечні і миттєві електронні платежі дотиком смартфона до будь-якого POS-термінала під час оформлення замовлення. Ця мобільна оплата розроблена компанією Google для пристроїв на платформі Android.

Який електронний гаманець обрати?

Вибір гаманця залежить від ваших особистих завдань, які сервіс повинен вирішувати. Працюєте на біржі фрилансу? Маєте необхідність часто робити міжнародні перекази? Хочете створити бізнес-акаунт? Обирайте мультивалютні сервіси, враховуючи комісії. Можна обрати найбільш універсальні електронні гаманці, як Payoneer або Payeer. Чи завезти кілька гаманців, адже реєстрація займає максимум 5 хвилин і більшість сервісів не бере кошти за обслуговування.

Висновки, плюси та мінуси

Отже, електронний гаманець є цифровим інструментом для зберігання активів у різних валютах світу. Зареєструвати акаунт швидко та просто можна на сайтах та у додатках платіжних систем. У кожній з них доступні функції введення-виведення коштів, віртуальних переказів у межах певної країни та по всьому світу. Плюси:

Це зручніше. Ви можете залишити свій фізичний гаманець вдома та оплачувати послуги лише за допомогою мобільного пристрою. Електронні гаманці зберігаються на особистому пристрої, платежі можливі лише за введення пароля, Face або Touch ID — це безпечно. Багато гаманців також мають додаткові протоколи безпеки, як-от одноразові PIN-коди двофакторної автентифікації. Покращена безпека даних. Цифрові гаманці шифрують дані, щоб захистити вашу інформацію від шахраїв. Навіть якщо хтось вкраде ваш телефон, він не зможе отримати доступ до вашого цифрового гаманця без пароля або біометричної автентифікації. Краще відстеження витрат. Цифровий гаманець веде облік усіх транзакцій, тож ви легше можете аналізувати свої витрати. Деякі цифрові гаманці дозволяють встановлювати ліміти витрат на певні категорії. Покращена взаємодія. Цифрові гаманці забезпечують швидший процес оплати, що підвищить рівень конверсії, особливо для онлайн-продажів.

Але є і мінуси: