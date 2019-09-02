Лучшие дудл-игры от Google для перерыва на обед

Хотя ученые и опровергли пользу для интеллекта от мини-игр, таких как Lumosity , люди продолжают занимать себя онлайн-игрушками. Зачем? Каждый находит свой ответ, для меня это неплохой способ быстро переключиться между задачами и снять стресс.

Вероятно, и в Google многие видят пользу в гейминге, иначе зачем бы еще корпорация добра с завидной регулярностью выпускала дудл-игры, в которые можно играть даже на мобильных устройствах.

Я собрал свой топ игр от Google. В него не вошли некоторые старые дудлы, вроде баскетбола или игры с ледовым комбайном (что? да). Сырой оказалась и свежая затея с основанным на машинном обучении музыкальным симулятором в духе Баха: сейчас мелодии формируются с жуткими сторонними шумами.

Игры отсортированы от менее достойных к самым крутым. Почему — объясняю в описании.

Как и многие книжные дети, я был без ума от детективов Энид Блайтон, тайн, шифров и придумал свой алфавит в 12. Но именно эти головоломки показались мне слишком забористыми. Не хочется после работы отвлекаться на другую работу.

Кейсы в моей рассылке и интереснее, и проще:

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Мрачная бродилка в духе Limbo. Инопланетянин ищет детали разбитого космического корабля на ферме, стучится в двери и подглядывает за спящими детьми. Криповато.

Одна из первых дудл-игр, посвященных любимому празднику осени. Неплохо прорисовано, но ведьмы не взлетают достаточно высоко, как бы вы не зажимали пробел, а от призраков вообще никакого спасения.

Легендарная «Змейка». Поставил бы выше в рейтинге, но ассоциации с девяностыми неизгладимы.

Вы помогаете котенку ликвидировать призраков взмахами волшебной палочки. Интересные визуальные эффекты, особенно удары молний. Чтобы добраться до высоких уровней, придется попотеть.

Отличный раннер для любителей Дикого Запада — с препятствиями, лавинами и пересадками. Всё ради цели — доставить корреспонденцию своевременно.

Если крикет вы представляли исключительно по описанию в «Алисе в стране чудес» — остановитесь и откройте эту игру. Да и запомните: у Кэролла играли в крокет. В отличие от него, в крикете 42 основных правила, но для дудл-игры их знать не нужно: веселая суета насекомых и улиток хороша сама по себе.

Игра по легендарной вселенной — выбирайте одно из воплощений Доктора Кто и вперед на поиски пропавших букв Google. Будьте бдительны, не то услышите «Exterminate!» от вездесущих далеков.

Сложно поверить, но Pac-Man появился почти 40 лет назад. Игра стала частью поп-культуры и в сознании делит уголок приятных воспоминаний с «Марио», фильмами «Терминатор 2: Судный день» и «Робокоп».

Еще один дудл-раннер, на удивление не очень приторный (хотя повод обязывает). Вы играете от лица панголина, а круче этого неубиваемого зверька только медоед.

В этой игре приятно помиксовать на старых дисках. Пройдя простое обучение, сможете выдавать мощный бит, под который Тони Старк бил лучшего друга. Йоу!

Вы помогаете Людвигу ван Бетховену добраться до концертного зала, заодно проверяя свой музыкальный слух и знание классических композиций. Бессмертная классика плюс приятная графика.

В отличие от головоломок в честь Алана Тьюринга, эту игру стоит открыть на обеде. Программируя действия озорного кролика, вы точно почувствуете себя самым умным в классе по основам информатики.

Еще один симулятор, на этот раз в духе создателя музыкальной анимации Оскара Фишингера. Подбираете инструмент, водите курсором по экрану, — наслаждаетесь гармониями в сочетании с абстрактными образами. Расслабляет.

После этой дудл-игры хочется больше узнать о терменвоксе. Музыкальный инструмент из эпохи пионеров радио звучит космически, а обучение игре на терменвоксе от Google занимает считанные минуты.

Для смакования всех прелестей и отсылок этой игры стоит прочесть «Кибериаду» Станислава Лема, иначе сложно понять, почему робот радуется ответу «7» на запрос «2+2». Игра отрисована в духе польского художника Даниэля Мроза, а среди рисунков присутствует один, принадлежащий самому Лему. Догадаетесь, какой?

Дудл создан в сотрудничестве с наследниками писателя. Безусловно, один из шедевров корпорации добра.

Культурный контекст — это хорошо, но что может сравниться со старой-доброй сетевой игрушкой, где ты — призрак и отбираешь души у других привидений? Почти через год после выпуска на сервере достаточно игроков и ожидать начала очередной баталии придется не дольше минуты. Я за команду зеленых, помчались?

Если не нашли свою любимую дудл-игру в списке, пишите в чат любителей блога Netpeak, обсудим.