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Кращі дудл-ігри Google для обідньої перерви
Георгій Рябий
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Хоча вчені спростували користь для інтелекту від міні-ігор, таких як Lumosity, люди продовжують розважати себе онлайн-іграми. Навіщо? Кожен знаходить свою відповідь, для мене це непоганий спосіб швидко перезавантажитись і зняти стрес.

Ймовірно, і в Google багато хто бачить користь у геймінгу, інакше навіщо б ще корпорація добра із завидною регулярністю випускала дудл-ігри, в які можна грати навіть на мобільних пристроях.

Я зібрав власний топ ігор від Google. До нього не увійшли деякі старі дудли, на кшталт баскетболу чи ігри з льодовим комбайном (що? так). Сирою виявилася й більш свіжа ідея зі заснованим на машинному навчанні музичним симулятором у дусі Баха: зараз мелодії формуються з моторошними сторонніми шумами.

Ігри відсортовані від менш гідних до найкрутіших. Чому — пояснюю в описі.

18. 100 років від дня народження Алана Тюрінга

100 років від дня народження Алана Тюрінга

Як і багато книжкових дітей, я був у захваті від детективів Енід Блайтон, таємниць, шифрів і вигадав свій алфавіт у 12. Але саме ці головоломки здалися мені занадто складними. Не кортить після роботи відволікатися на іншу роботу.

17. 66-а річниця інцидента у Розвелі

66-а річниця інцидента у Розвелі

Чорно-біла бродилка в дусі Limbo. Інопланетянин шукає деталі розбитого космічного корабля на фермі, стукає у двері та підглядає за дітьми. Кріпово.

16. Хелловін та солодкий чемпіонат світу — 2015

Хелловін та солодкий чемпіонат світу

Одна з перших дудл-ігор, присвячених улюбленому святу осені. Непогана якість картинки, але відьми не злітають досить високо, як би ви не затискали space, а від привидів взагалі ніякого порятунку.

15. Китайський Новий рік — 2013

Китайський Новий рік

Легендарна «Змійка». Поставив би вище в рейтингу, та асоціацій з дев'яностими важко позбутися.

14. Хелловін — 2016

Хелловін — 2016

Ви допомагаєте кошеняті ліквідувати примар помахами чарівної палички. Цікаві візуальні ефекти, особливо удари блискавок. Щоб дістатись високих рівнів, доведеться попітніти.

13. 155 років компанії Pony Express

155 років компанії Pony Express

Чудовий раннер для любителів Дикого Заходу — з перешкодами, лавинами та пересадками. Все заради мети — доставити кореспонденцію своєчасно.

12. Чемпіонат світу з жіночого крикету — 2017

Чемпіонат світу з жіночого крикету

Якщо крикет ви уявляли виключно за описом в «Алісі в країні див» — зупиніться та відкрийте цю гру. Та й запам’ятайте: у Керолла грали у крокет. На відміну від нього, в крикеті 42 основних правила, але для дудл-гри їх знати не потрібно: весела метушня комах і равликів захоплює.

11. 50 років від дня виходу першої серії «Доктора Хто»

50 років від дня виходу першої серії

Гра у легендарному всесвіту — обирайте одне з втілень Доктора Хто і вперед на пошуки літер Google. Будьте пильні, бо почуєте «Exterminate!» від всюдисущих далеків.

10. 30 років Пакману (2010)

30 років Пакману (2010)

Важко повірити, але Pac-Man з'явився більше 40 років тому. Гра стала частиною поп-культури і у свідомості знаходиться у місці приємних спогадів із «Маріо», фільмами «Термінатор 2: Судний день» та «Робокоп».

9. День святого Валентина — 2017

День святого Валентина

Ще один дудл-раннер, на диво не дуже нудотний. Ви граєте за панголіна, а крутіше за цього невмирущого звіра тільки медоїд.

8. 44 роки тому з’явився хіп-хоп

44 роки хіп-хопу

У цій грі приємно поміксувати на старих дисках. Пройдіть просте навчання та давайте сильний біт, під який Тоні Старк бив кращого друга. Йоу!

7. 245 років від дня рождения Людвіга ван Бетховена

245 років від дня рождения Людвіга ван Бетховена

Ви допомагаєте Людвігу ван Бетховену дістатися концертного залу, одночасно перевіряючи свій музикальнний слух і знання класичних композицій. Безсмертна класика плюс приємна графіка.

6. 50 років програмуванню для дітей

50 років програмуванню для дітей

На відміну від головоломок на честь Алана Тюрінга, цю гру варто відкрити на обіді. Програмуйте дії пустотливого кролика та відчуйте себе найрозумнішим у класі з основ інформатики.

5. 117 років від дня народження Оскара Фішінгера

Ще один симулятор, цього разу у дусі творця музичної анімації Оскара Фішингера. Обираєте інструмент та насолоджуєтеся гармоніями у поєднанні з абстрактними образами. Розслабляє.

4. 105 лет від дня народження Клари Рокмор

105 лет від дня народження Клари Рокмор

Після цієї дудл-гри хочеться більше дізнатися про Терменвокс. Музичний інструмент із епохи піонерів радіо звучить космічно, а навчання грі на терменвоксі від Google займає лічені хвилини.

3. 60 років першій публикації Станіслава Лема

60 років першій публикації Станіслава Лема

Для смакування всіх чеснот цієї гри варто прочитати «Кіберіаду» Станіслава Лема, інакше складно зрозуміти, чому робот радіє відповіді «7» на запит «2+2». Гра в дусі польського художника Даніеля Мроза, а серед малюнків є один, що належить самому Лему. Здогадаєтесь, який?

Дудл створено у співпраці зі спадкоємцями письменника. Безумовно, один із шедеврів корпорації добра.

2. Хелловін — 2018

Хелловін — 2018

Культурний контекст — це добре, але що може зрівнятися зі старою доброю мережевою іграшкою, де ти — привид і відбираєш душі в інших привидів? На сервері й досі достатньо гравців і чекати на початок чергової баталії доведеться не довше хвилини. Я за команду зелених, помчали?

1. Ігри острова Чемпіонів — 2021

Ігри острова Чемпіонів

На честь олімпіади в Токіо Google випустив повноцінну квест-аркадну іграшку, за якою можна провести багато веселих годин. Ви граєте за ніндзя-кота Лакі і маєте перемогти у семи видах спорту: настільний теніс, синхронне плавання, скелелазіння, регбі, скейтбординг, марафон, стрільба з лука. Допомагайте місцевим мешканцям та заробляйте бали для своєї команди. Чудовий переклад, милі персонажі та численні додаткові завдання з плюшками — те, що ми всі любимо у дудл-іграх від Google.

Георгій Рябий

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