Продуктивный ли вы сотрудник? Тест

Мы знаем, как порой бывает сложно успеть сделать все важное. Поэтому мы составили для вас тест, чтобы выяснить причины, которые отвлекают от действительно нужных дел. Вездесущие гифки с котами, например. Пройдите тест и узнайте, что влияет на вашу эффективность на рабочем месте. Это займет не больше пяти минут.
Если вы хотите научиться лучше распоряжаться рабочим временем, посмотрите доклад нашего директора по маркетингу Андрея Чумаченко.
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