Маркетинг

Продуктивный ли вы сотрудник? Тест
Неля Серебро
6015 63 2
1549277502
2

Мы знаем, как порой бывает сложно успеть сделать все важное. Поэтому мы составили для вас тест, чтобы выяснить причины, которые отвлекают от действительно нужных дел. Вездесущие гифки с котами, например. Пройдите тест и узнайте, что влияет на вашу эффективность на рабочем месте. Это займет не больше пяти минут.

Если вы хотите научиться лучше распоряжаться рабочим временем, посмотрите доклад нашего директора по маркетингу Андрея Чумаченко.

63
13
13
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
метрики эффективности
Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

Другие статьи автора

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять