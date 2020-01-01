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Маркетинг

Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые
Катерина Коламбет
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Сложность: норм норм
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Как говорится, люди делятся на тех, кто делит других на типы и тех, кто не делит. Большой Эл (Том Шрайтер) — точно делит. Не берусь рекомендовать его книги (он гуру сетевого маркетинга), но что меня заинтересовало — так это его теория о типах людей. Том пишет о необходимом каждому менеджеру навыке нахождения общего языка.

Чтобы коммуникация вышла успешной, нужно определить, что за человек наш собеседник и затем обратиться к нему на его же языке. Зеленый, синий, красный и желтый — это вовсе не знакомые нам сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики. Хотя бы потому, что желтые заточены на других людях, синие — на веселье и тусовках, красные — на деньгах, а зеленые — на своей работе или хобби.

Желтые — одним словом, интересующиеся. Добрые, заботливые, дружелюбные. Не оставят новичка скучать на вечеринке, поделятся сладостями, заведут друзей на всю жизнь в первую неделю на новой работе. Из недостатков — нерешительные, слишком «мягкие» (из-за того, что они всепонимающие и сердобольные). Их не интересуют технологии — они хотят знать, как ваш продукт/сервис способен помогать людям.

Синие — тусовщики. Общительные (иногда чересчур), веселые, оптимистичные люди, они любят быть в центре внимания и быстро собирают вокруг себя много интересных людей. К примеру, заинтересовав мероприятием одного "синего", можете быть уверенными, он приведет с собой еще пятерых друзей. Пожалуй, единственный недостаток - как правило, они не умеют слушать.

Красные всегда знают, как правильно и что делать дальше. Часто советуют или даже указывают, что делать другим. Отличные организаторы. Красные совершенно не способны выполнять рутинную работу и зачастую тоже не слушают собеседника, но уже по другой причине — они руководствуются своим мнением. Им нравится обилие сложных задач, обожают конкуренцию и соревнования, ценят признание. Красных лучше сразу назначать руководителями.

Зеленые — мягко скажем, «ботаники». На вечеринке они явно блистать не будут, зато в своей сфере являются экспертами. Не делают ничего понарошку и просто так, любят изучать всё до мелочей и быть лучшими. При этом почти всегда заморачиваются по пустякам и тихони (но это не значит, что они недружелюбны). Если в вашей команде есть зеленый — вы получили очень преданного человека на очень долгосрочной основе.

Истории бизнеса и полезные фишки

Про желтых, красных, синих и зеленых людей

Теория о типах людей Большого Эла

Не знаю, как вы — а я уже выделила четырех ярко выраженных типажей в коллективе Netpeak :)

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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