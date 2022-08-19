Типи людей: жовті, червоні, сині та зелені

Як кажуть, люди поділяються на тих, хто ділить інших на типи, та тих, хто не ділить. Великий Ел (Том Шрайтер) точно ділить. Не беруся рекомендувати його книги (він гуру мережевого маркетингу), але що мене зацікавило — це його теорія про типи людей. Том пише про необхідний кожному менеджеру навик знаходження спільної мови.

Щоб комунікація вийшла успішною, потрібно визначити, що за людина ваш співрозмовник, і потім звернутися до неї його ж мовою. Зелений, синій, червоний та жовтий — це зовсім не знайомі нам сангвініки, холерики, меланхоліки та флегматики. Хоча б тому, що жовті сконцентровані на інших людях, сині — на веселощах та тусовках, червоні — на грошах, а зелені — на своїй роботі чи хобі.

Жовті — одним словом ті, що цікавляться. Добрі, дбайливі, приязні. Не залишать новачка нудьгувати на вечірці, поділяться солодощами, заведуть друзів на все життя першого ж тижня на новій роботі. З недоліків — нерішучі, занадто «м'які» (через те, що вони все розуміють і жалісливі). Їх не цікавлять технології — вони хочуть знати, як ваш продукт/сервіс здатний допомагати людям.

Сині — тусовщики. Комунікабельні (іноді занадто), веселі, оптимістичні, вони люблять бути в центрі уваги і швидко збирають навколо себе багато цікавих людей. Наприклад, якщо ваш захід зацікавить одного «синього», будьте певні, він приведе із собою ще п'ятьох друзів. Мабуть, єдина вада — як правило, вони не вміють слухати.

Червоні завжди знають, як правильно і що робити далі. Часто радять чи навіть вказують, що робити іншим. Чудові організатори. Червоні зовсім не здатні виконувати рутинну роботу і часто теж не слухають співрозмовника, але вже з іншої причини — вони керуються своєю думкою. Їм подобається розмаїття складних завдань, люблять конкуренцію та змагання, цінують визнання. Червоних краще одразу призначати керівниками.

Зелені — м'яко кажучи, «ботаніки». На вечірці вони явно сяяти не будуть, натомість у своїй сфері є експертами. Не роблять нічого не по-справжньому і просто так, люблять вивчати все до дрібниць і бути кращими. При цьому майже завжди заморочуються через дрібниці та тихоні (але це не означає, що вони недружні). Якщо у вашій команді є зелений — ви отримали дуже віддану людину на дуже довгостроковій основі.