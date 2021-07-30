Конечная цель процесса управления — сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе — не больше и не меньше. Если мы обеспечим результативность и эффективность организации в ближайшей и долгосрочной перспективе, этого достаточно для благополучия и успеха любой организационной структуры, будь то супружеский союз, правительство, многонациональная корпорация или кондитерская.

Доктор философии Ицхак Адизес предложил свою систему менеджмента, в которой выделил стили управления как комбинацию четырех функций:

P (Рroducing) — производство выдающихся результатов;

А (Administrating) — администрирование, оптимальный порядок в процессах;

E (Entrepreneuring) — новаторство, управление изменениями и прогнозирование, поиск новых решений;

I (Integrating) — интеграция, создание атмосферы, чтобы люди действовали сообща.

Каждый из нас реализует все четыре функции, но из четырех у нас ярко выражена, как правило, только одна.

Человек Paei — Lone Ranger/Одинокий рейнджер — крутой исполнитель. Отвечает на вопрос: что мы делаем. Не умеет делегировать. Деловит и практичен.

Человек pAei — Bureaucrat/Бюрократ. Отвечает на вопрос: как мы делаем. Бюрократ отлаживает систему. Не слушает окружающих. Скрупулезен и педантичен.

Человек paEi — Arsonist/Подстрекатель. Задает вопрос: Почему нет? Творческий и отчасти потому необязательный человек. Изобретателен и находчив.

Человек paeI — Super Follower/Суперпоследователь. Задает вопрос: Кто? Человек, который слушает. Уклончив и обходителен.

Вы можете реализовывать и две функции, но важно помнить, что людей PAEI попросту не бывает хотя бы потому, что некоторые качества противоречат друг другу. Так, хороший производитель результатов зачастую нетерпим к излишней бюрократичности, зато к этому склонен администратор. Предприниматель всегда находит новые решения, что может мешать и производителю результатов, и интегратору, который нацелен на гармонизацию отношений в коллективе.

Вопрос в том, чтобы собрать команду из подходящих типов, иначе получится как-то так:

«Функции Р, А, Е и I представляют собой что-то вроде «витаминов» — все они необходимы для здоровья организации. Если хотя бы одного из них не хватает (ну нет его!), компании угрожает болезнь. Нас выручит взаимодополняющая команда, члены которой придерживаются разных подходов, а задачи каждого четко определены».

Конечно, это очень краткий и по сути развлекательный пост, рекомендую на досуге углубиться в теорию Адизеса.

Понравился материал? Тогда, возможно, «зайдет» и этот: «Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые».