Исследовательский центр Netpeak Group.
Аналитика рынка
для бизнеса и специалистов
Аналитика рынка
для бизнеса и специалистов
Каждый квартал — новое исследование по стоимости клика в Google Ads (Facebook, Яндекс.Директ)
В Украине |
В России |
В Казахстане |
Наши исследования
09.12.2019
Какие магазины видят россияне в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Исследование Netpeak
09.12.2019
Какие сайты видят казахстанцы в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Исследование Netpeak
10.12.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2019 года
27.02.2020
Кто больше зарабатывает в интернет-маркетинге, мужчины или женщины: результаты рейтинга зарплат 2019
Исследование Serpstat
27.12.2019
Топ-50 самых длинных и частотных фраз в Украине, России, Беларуси и Казахстане
Исследование Serpstat
24.12.2019
Какие сайты видят казахстанцы в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Исследование Netpeak
19.12.2019
Какие магазины видят украинцы в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Исследование Netpeak
09.10.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2019 года
09.12.2019
Как на самом деле менялись цены украинских интернет-магазинов
Исследование Netpeak Software
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти