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Исследовательский центр Netpeak Group.
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Каждый квартал — новое исследование по стоимости клика в Google Ads (Facebook, Яндекс.Директ)
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Наши исследования
09.12.2019
Какие магазины видят россияне в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Исследование Netpeak
09.12.2019
Какие сайты видят казахстанцы в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Исследование Netpeak
19.05.2020
Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2020 года
Исследование Netpeak
10.12.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2019 года
27.02.2020
Кто больше зарабатывает в интернет-маркетинге, мужчины или женщины: результаты рейтинга зарплат 2019
Исследование Serpstat
12.02.2020
Сколько вам придётся потратить на цветы 14 февраля
Исследование Netpeak Software
27.12.2019
Топ-50 самых длинных и частотных фраз в Украине, России, Беларуси и Казахстане
Исследование Serpstat
24.12.2019
Какие сайты видят казахстанцы в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Исследование Netpeak
23.12.2019
Какие магазины видят россияне в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Исследование Netpeak
19.12.2019
Какие магазины видят украинцы в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Исследование Netpeak
19.12.2019
Что чаще всего пользователи Google ищут «Рядом»
Исследование Serpstat
17.12.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России в третьем квартале 2019 года
27.09.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года
08.10.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России во втором квартале 2019 года
24.10.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2019 года
09.10.2019
Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2019 года
09.12.2019
Как на самом деле менялись цены украинских интернет-магазинов
Исследование Netpeak Software
16.11.2019
Какие магазины видят украинцы в органической выдаче Google, когда ищут смартфон
Исследование Netpeak
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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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