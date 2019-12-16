«Покажи свою работу»: Анастасия Здорикова, руководитель отдела маркетинга Netpeak Software

Мы продолжаем рубрику «Покажи свою работу», в которой сотрудники Netpeak Group рассказывают о светлых и тёмных сторонах своих профессий, а также делятся опытом, как эффективно развить важные навыки. В этом выпуске — интервью с Настей Здориковой, Head of Marketing компании Netpeak Software, которая разрабатывает SEO-инструменты.

Что входит в твои обязанности, какая от тебя польза?

У меня несколько ролей:

стратег/куратор;

менеджер проектов;

главред и переводчик;

контент-менеджер;

руководитель.

1. Стратег/куратор

Моя задача — для каждого конкретного проекта (запуск нового продукта или тарифа, релизы новых версий продуктов, старт нового канала привлечения лидов и так далее) определиться со стратегией продвижения:

какие цели этого проекта?

как мы будем достигать этих целей?

кто будет отвечать за то или иное направление (я или мои сотрудники)?

какие каналы задействуем для продвижения?

сколько это нам будет стоить?

когда считается, что задача выполнена? (Definition of Done)

Таким образом я ставлю либо постоянные процессы, либо конкретные проекты по таким направлениям нашего маркетинга:

блог (русско- и англоязычный);

email-рассылки;

наши страницы в соцсетях и мессенджерах;

таргетинг;

PR-каналы;

PPC;

видео-контент;

партнёрская программа;

SEO;

контент и лендинги;

Viber и SMS-рассылки.

Конечно, как стратег я также изучаю аналитику по всем нашим проектам и решаю, какие из них пора закрывать. К примеру, раньше мы также занимались крауд-маркетингом и публикацией гостевых постов, но уже закрыли эти проекты.

Также, когда нужно проверить новый маркетинговый канал, я сначала сама иду на разведку, тестирую, прикидываю масштаб работ, а потом уже могу ставить чёткие задачи команде.

2. Менеджер проектов

Забавно то, что на позицию Head of Marketing в Netpeak Software я пришла после трех лет работы с ивентами в компании Octopus Events, которая организовывала масштабные конференции по интернет-маркетингу.

И как-то так повелось, что ивенты у меня продолжаются — это релизы новых версий наших продуктов Netpeak Software и крупные акции. И если раньше мы делали 2-3 конференции в год, то сейчас я могу делать 2-3 релиза или акции в месяц.

Над каждым важным релизом (а у нас почти все релизы важные) работает команда маркетинга:

Юля Телижняк и Юля Сытникова — редакторы русскоязычных и англоязычных версий блога соответственно — готовят детальные посты про обновления и email-рассылки;

и — редакторы русскоязычных и англоязычных версий блога соответственно — готовят детальные посты про обновления и email-рассылки; Настя Михайлова — наш Brand Manager — готовит контент для всех соцсетей (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) и мессенджеров (канал и чат в Telegram). А также она продумывает визуальные креативы для всей кампании и готовит референсы для дизайнера Оли;

— наш Brand Manager — готовит контент для всех соцсетей (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) и мессенджеров (канал и чат в Telegram). А также она продумывает визуальные креативы для всей кампании и готовит референсы для дизайнера Оли; дизайнер Оля Липова колдует над вижуалом для кампании, а также готовит дизайн новых лендингов;

колдует над вижуалом для кампании, а также готовит дизайн новых лендингов; PR-специалист Лера Ткаченко договаривается с нашими партнёрами о пиаре новых функций, а также о рекламе на целевых площадках;

договаривается с нашими партнёрами о пиаре новых функций, а также о рекламе на целевых площадках; Product Marketing-менеджер Костя Баньковский снимает детальные видео-гайды об обновлениях.

Раньше я часто называла своих ребят маркетинг-спецназом, потому что мы очень напрягались и к каждому релизу готовились, как к высадке в Нормандии. Сейчас я бы сказала, что каждый из моих специалистов — будто музыкант в оркестре, который отвечает за свою партию.

А я — дирижёр: моя задача правильно заложить таймлайн выполнения всех релизных задач, пристально следить за правильными акцентами и позиционированием в коммуникациях, ругать за ошибки и готовить чек-листы, чтобы ошибки не повторялись.

Отсюда следующее направление моей работы.

3. Главред и переводчик

У меня давний роман с текстами, я выпускница кафедры журналистики. А также у меня бурная любовь с английским языком, и я была переводчицей ещё до того, как стала маркетологом.

В итоге что? В итоге я стала тем самым человеком, который учит всех сотрудников Netpeak Software, как правильно ставить запятые и как проверять -тся/ться 😂

А если серьёзно, то я отвечаю за:

стратегическое качество контента, которое производит моя команда в блоге и остальных каналах коммуникации — в том числе лично вычитываю ключевые посты и рассылки, а также перепроверяю наполнение и произношение в видео;

тексты на лендингах, которые размещаем на сайте Netpeak Software — либо пишу сама, либо их пишет кто-то из команды (потом помогаю с редактурой);

тексты внутри продуктов Netpeak Spider и Checker: от самого крохотного тултипа до самой бесконечной инструкции — всё должно быть вычитано и грамотно переведено после того, как наш Product Manager Ваня Кутас набросал черновую версию.

Так как мы бутстрапная компания, до пруфридинга нейтивом мы не дошли — вместо нейтива перевожу и корректирую тексты тоже я.

Раньше я вычитывала даже письма Sales-менеджеров. Но в какой-то момент поняла, что лучше один раз обучить, чем постоянно править, и просто провела ребятам ликбез по орфографии и распространённым ошибкам — говорят, что сработало.

4. Контент-менеджер

Одна из моих самых любимых ролей, обожаю работу с текстом. У нас в компании я отвечаю за наполнение сайта и создание новых лендингов. Это страшно интересно, ведь от того, какие слова я подберу для позиционирования инструмента, где размещу кнопки, какой задумаю вижуал, напрямую зависит конверсия.

Я продумываю, какие страницы нужны сайту, создаю ТЗ для дизайнера, наполняю страницы релевантным контентом, позиционированием, ключевыми словами (куда уж без них) и отвечаю за то, чтобы это всё вышло из-под пера разработчиков в лучшем виде.

Ещё одно важное направление — тригерные письма и рассылки Netpeak Software. Я создаю для них контент и наполнение, а также курирую ребят, которые «пилят» свои триггеры.

И, конечно, я так называемый «играющий тренер». Если вдруг надо заменить или помочь кому-то из моих контентщиков с постом в блоге, рассылкой, рекламой или вдруг освоить рассылки через Viber — я засучу рукава и сделаю.

Это, кстати, ремарка для выпускников-журналистов. Если вы «умеете в тексты», работа у вас будет. Принципы качественной подачи контента по перевёрнутой пирамиде никто не отменял.

5. Руководитель

Считаю это моим вторым призванием после текстов. Я всегда чувствовала у себя задатки преподавателя, и так получилось, что они очень пригодились в вопросах управления командой. Итак, какие у меня обязанности как у главы отдела:

Подбор новых сотрудников: работа с вакансиями, тестовыми заданиями, собеседованиями, офферами. Сейчас в команде 6 человек, не считая меня. И с большей частью команды мы вместе уже несколько лет. Онбординг новых сотрудников. Лично обучаю каждого новичка основам маркетинга (если это совсем Junior) и основам SEO (это нужно всем, даже миддлам). А затем курирую работу новичков, чтобы они как можно быстрее стали самостоятельными. Составление систем стимулирования (KPI) и карьерных лестниц. Я стремлюсь для каждого сотрудника дать чёткий ответ на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы получить бонус или повышение?». Это разветвлённая система доксиков, которые мы вместе с моими ребятами постоянно актуализируем. Проведение daily-митингов, ежемесячных 1х1 встреч. Для меня очень важно, чтобы каждый сотрудник мог поделиться успехами/неудачами и получить качественный фидбек. На дейли помогают остальные члены команды, а на ежемесячных встречах уже я фиксирую достижения прошедшего месяца и цели на следующий. Отчётность по отделу: я делаю еженедельные и ежемесячые отчёты для нашего CEO и других топ-менеджеров компании, чтобы они были в курсе проделанной работы и наших показателей.

Как проходит твой обычный рабочий день?

Начинаю с Zero Inbox. Я страшно не люблю, когда есть непрочитанные сообщения в Telegram или письма на почте. Так что первым делом разбираю все накопившиеся обращения: просматриваю отчёты команды за вчерашний день, заношу в to-do list задания, где недостаточно простого ответа. Также смотрю аналитику регистраций и продаж за прошедший день.

Затем формирую список задач на сегодня. По старинке, в блокнотике — я люблю этот интимный ритуал, когда выполненную задачу можно обвести кружочком.

Потом приступаю к тем задачам, где требуется моё вмешательство прямо срочно. Например, завтра релиз, и надо быстро вычитать пост в блоге — у такой задачи приоритет. Я стараюсь закончить их до дейли-созвона с командой, который всегда в полдень.



Наконец, либо провожу созвоны-встречи по важным задачам, либо концентрируюсь на наиболее времязатратных задачах на сегодня. Очень редко бывает, что я выполняю всё запланированное — но это нормально.

Что самое сложное в твоей работе и как ты с этим справляешься?

Раньше самое сложное было справиться с постоянным стрессом от горящих дедлайнов по релизу. Я так переживала, когда мы что-то не успевали, что даже выступила с докладом, как правильно авралить:

Потом поняла, что так дальше продолжаться не может. Нельзя постоянно быть на нервах, когда у тебя релиз каждый месяц или каждые две недели. Потому я сформировала всевозможные чек-листы для моих ребят, чтобы помочь им не допускать ошибки и последовательно проверять себя. А сама определила чёткий процесс нашей работы. Сейчас я знаю, что мы всё успеем и не переживаю.

Затем моим главным врагом стали долгоиграющие проекты. У вас бывало такое, чтобы одна страничка релизилась полтора года? Уверена, многие мои коллеги подтвердят, что да, случается. Вот такие проволочки больше всего могут демотивировать. Но я тоже начала философски относиться к этим ситуациям. И теперь я гуру пинков и напоминалок — спустя полтора года моя заветная страничка скоро увидит свет. И это самый кайф — поставить точку в таком проекте.

Но, наверное, самое сложное — выделить время в текучке для новых и потому сложных задач. Меня давно не пугают сложности или трудности — я наоборот предпочла бы их рутинным задачам. Меня пугает, что времени разобраться со сложной новой задачей зачастую просто нет. Это мой новый вызов — делегировать как можно больше задач, чтобы оставить пространство для собственного развития.

Расскажи, каким способом организации дел пользуешься?

задачи, где требуется подробное ТЗ и чек-листы, ставлю и прошу мне ставить в Планфикс;

для to-do листов — специальный блокнот;

отдельный блокнот — для почеркушек и генерации идей (мне иногда рукой удобнее это делать, чем в Google-документе);

Telegram:

для напоминалок другим людям — функционал отложенных сообщений. Я стараюсь не писать коллегам в нерабочее время, так как это просто эгоистично, да и неэффективно. Просто ставлю отложенное сообщение на утро — профит!



для напоминалок себе использую специального бота. Очень удобно, если нужно себе через неделю напомнить, например, купить Adobe Illustrator для дизайнера.

Google-календарь — для всех многочисленных встреч.

Как ты организовала свое рабочее место?

Забавно то, что для рабочего места мне оказалось нужно не так уж и много. Я это поняла, когда в начале карантина стала работать из дома. Что нужно:

Просторный стол. Я никогда не работаю лёжа на диване. На диване только отдыхаю (или пишу постики вне работы, как сейчас). Нужно чёткое разделение рабочей и домашней зоны. Удобный стул — полезно для спины и пятой точки. Два блокнота: для ежедневных дел и почеркушек. И ещё маркер, чтобы отмечать сделанные задачки. Вода и чай.

Собственно, и всё. В офисе у меня ещё есть монитор — очень удобно для созвонов в Google Meet или вычитки/перевода материалов. Но дома обхожусь без него.

А вот браузера у меня два: рабочий и домашний. Это помогает концентрироваться на работе + помогает соблюдать work-life balance . В пятницу вечером я просто закрываю рабочий браузер, чтобы не манил сообщениями. Хотя иногда злостно нарушаю режим: например, сейчас вечер пятницы, и я пишу этот пост из рабочего браузера 😌 Да и в Чёрную акцию приятно наблюдать за растущими продажами и после рабочего дня.

Опиши лайфхаки и неочевидные моменты, которые помогли тебе стать крутым спецом

Не знаю, насколько это лайфхаки, но дам два противоречащих совета:

Не бояться рутины. Иногда нужно 100 раз написать продающее письмо, чтобы стать настоящим гуру. Всегда делать новые и страшные штуки. Например, разобраться в SEO, хотя ни разу в жизни не сеошила. Изучить рекламный кабинет LinkedIn (а это худший рекламный кабинет в мире с точки зрения UX). Я стараюсь развиваться по принципу: глаза боятся, руки делают.

А ещё надо как можно раньше научиться просить фидбек о своей работе и новые карьерные возможности. Это моя ответственность как специалиста — позаботиться о своём продвижении. Руководитель может запариться, забыть похвалить или подкинуть новую крутую задачу — возьмите это в свои руки.

Как ты разобралась в SEO после работы с конференциями?

Наверное самое страшное в оффере Head of Marketing в SEO-компании было то, что речь про SEO-компанию. Конечно же, я знала, что такое SEO, и даже слышала про основные метатеги или безопасные протоколы. Но теперь мне предстояло очень быстро «вшарить» эту тему, скажем так. Я решила рискнуть.



В мой первый рабочий день CEO Netpeak Software Александр Вайс дал мне книжку Ашмановых. Сказал: вот, будешь в свободное время читать, тут основы. Скажу по-секрету, я не осилила даже пары страниц просто потому что какое свободное время, о чём вы?

Гораздо больше мне помогли другие подходы к обучению:

Саша Вайс для меня и моих коллег (в том числе тех, кто уже давно работал в компании) провёл краткий ликбез по SEO. Объяснил на пальцах основы и показал продукты. Это заняло где-то 5 встреч по часу.



Затем мне предстояло обучать всех приходящих новичков самостоятельно. Это невозможно, если ты сама новичок и не шаришь. Тогда я составила табличку, куда выписала основные темы из основ SEO — получилось где-то 70 строк. И потратила несколько рабочих дней, чтобы для каждой темы найти в интернете либо статью, либо даже несколько — отдельно на русском и английском (потому что термины и подходы часто отличаются).



Получилась эдакая база знаний по SEO, которую я сама проштудировала, пока училась. По ней многие годы учились все наши новички. Вот так она выглядела:



А потом мы превратили базу в детальный пост у нас в блоге. Советую ознакомиться, если хотите получить ликбез по основам.



Забавная история: как-то ко мне вышла на работу новенькая. Я посадила её изучать эту самую базу знаний. В конце первого же рабочего дня она в слезах мне заявила, что не хочет иметь ничего общего с SEO, и уволилась. С тех пор я предпочитаю пугать кандидатов сеошкой ещё на этапе собеседования. Кто не спрятался, я не виновата.



База-базой, а практика практикой. Хочу поблагодарить Катю Хамидуллину за индивидуальный курс по SEO для нашей команды маркетинга. Катя учила нас «руками» собирать семантику, кластеризовать, делать перелинковку, шаблоны метатегов для сайтов, ТЗ для контентщиков. Это помогло хорошо понять боли наших пользователей и потом делать крутой контент для них.



Ну, и повторение — мать учения. С каждым новичком во время испытательного срока я встречаюсь еженедельно по два часа, чтобы принять импровизированный зачёт по базе знаний. На этой встрече спрашиваю, какие темы интерн прошёл, задаю вопросы и проясняю моменты, которые были не понятны или требовали коррекции. Когда обучишь так человек десять, от зубов отскакивать будет!



Сейчас помимо работы с непосредственно SEO-задачами и процессами нашего сайта я слушаю доклады и SEO-конференции онлайн, чтобы постоянно быть в курсе топовых тем и фишек, а также знать, что работает, а что нет. Обучение никогда не заканчивается.

Расскажи про рабочие достижения, которыми ты гордишься? Почему они стали возможными? У кого и как ты училась своей профессии?

Когда я работала ивент-менеджером в Octopus Events, каждая конференция была как восхождение на Эверест. Сроки ограничены, адреналин бурлит, надо срочно выполнить планы по продажам билетов и провести конференцию на высшем уровне. А потом она проходит, и ты начинаешь восхождение заново.

А когда я ушла в продуктовую компанию Netpeak Software, это больше стало похоже на подготовку астронавта к полёту на Марс. Миссия — бесконечно далеко, и каждый рабочий день — как самая важная тренировка, где нельзя провалить ни одно движение и решение.

Если продолжать аналогию с астронавтами, больше всего горжусь, какую команду и отдел смогла построить за три года. Я пришла в Netpeak Software в 2017 году, и там не было маркетинга. Весь контент делал наш CEO Александр Вайс. И передо мной стояла задача с нуля организовать все процессы и достичь результатов.

Скажу честно, было страшно. Но спасибо коллегам и руководителям из Netpeak Group, которые делились опытом и наработками. Я пробовала сначала делать, как они, а потом уже шла своим путём и формировала собственные наработки.

Как ты стала той, кем стала в Netpeak?

Решилась попробовать то, что никогда раньше не делала — построить отдел маркетинга с нуля, да ещё и в непростой нише. Повезло, что в меня поверили основатель Netpeak Group Артём Бородатюк и CEO Netpeak Software Александр Вайс. А дальше просто по кирпичику развитие и движение вперёд. Главное — не бояться нового.

Как находишь баланс между личной жизнью и работой?

А вот это сложно. Опытным путём и спустя три выгорания я поняла, что нужно придерживаться чёткого плана:

Никаких переработок только для того, чтобы показать свою эффективность. Работаю овертайм исключительно в самых экстренных случаях. В иных ситуациях я научилась так планировать нагрузку (свою и команды), чтобы всё успевать за рабочий день. Хобби. Для меня это музыка — я играю в нашей нетпиковской группе Go Bananas на клавишах и немножко пою. Вот, кстати, эпатажная фотка с нашего крейзи-корпоратива (пока что последнего, ибо ковид): View this post on Instagram Кратко о том, как у меня прошёл корпоратив в стиле 90х 🎹😎 А вообще в этой фотке весь мой кайф от тех крутых моментов, когда все репетиции @go_bananas_band ведут к одному моменту, когда ты играешь, поёшь, а ребятам под сценой прямо очень хорошо🙌🙌 #netpeakgroup #GoBananas #impostersyndrome A post shared by Anastasia Zdorikova (@f_fantazy) on Dec 16, 2019 at 8:36am PST

А ещё я играю на гитаре. Мы тут с ребятами из Netpeak Software даже записали свой сингл про SEO: Путешествия и новые впечатления. Да, 2020 сломал все планы, но я за лето постаралась получить максимум от свободы и природы и всё равно старалась выехать куда-то хотя бы на выходные. Терапия. Я занимаюсь с гештальт-терапевтом с 2017 года. Если бы не наши сессии, не знаю, кем бы я в итоге была.

Чем тебе нравится и не нравится твоя работа?

Я часто задаюсь этим вопросом, чтобы побольше делать первое и поменьше второе.

Что хотела бы делать поменьше — так это рутинные вычитки, проверки и итерации правок. Потому я разработала систему носков. Да-да, как у Добби. Каждого новичка пристально курирую, пока не чувствую, что мир не перевернётся, если он обойдётся без моих правок. Тогда я торжественно вручаю ему «носок» — право обходиться без меня.

Но и сама допускаю ошибки, так что прекрасно понимаю, что хорошая проверка нужна всем — в том числе мне.

Что я прямо люблю: