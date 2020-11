«Покажи свою работу»: Анастасия Здорикова, руководитель отдела маркетинга Netpeak Software

View this post on Instagram

Кратко о том, как у меня прошёл корпоратив в стиле 90х 🎹😎 А вообще в этой фотке весь мой кайф от тех крутых моментов, когда все репетиции @go_bananas_band ведут к одному моменту, когда ты играешь, поёшь, а ребятам под сценой прямо очень хорошо🙌🙌 #netpeakgroup #GoBananas #impostersyndrome