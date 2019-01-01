Инсайды

Культурный шок, Горько 3, или Зимний корпоратив Netpeak Group
Igor Koval
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В четверг 05.12 был мой первый рабочий день в Netpeak, в тот же день мне сообщили, что в субботу 07.12 в компании зимний корпоратив. Это скорее напугало, чем обрадовало, потому что помню предыдущий опыт, где организация корпоратива была снисхождением руководства к холопам за их труд, а самым ярким зрелищем на таких мероприятиях становилась сцена, где пьяный завхоз клеил главбуха. В этот раз ситуация только усугублялась, потому что не знал я еще завхоза и смотреть будет не так интересно. Дальше понял, что не успел я что-то заработать, но уже придется отдавать. Накормить кучу ртов дело недешевое, и руководство, вероятно, скажет, что мы же одна команда, поэтому скидываться будем всей командой.

Но началось все оптимистично. Наш ивент-менеджер Катя Monami Новачук прислала анкету, чтобы я указал: что буду есть (мясо/рыба/вегетарианская еда) и пить (водка/ром/виски/вино/вид вина). Потом, в этой же анкете был вопрос, придет ли моя вторая половинка, и если да, то и ее предпочтения по меню. О деньгах ничего не сказали, сделаю небольшой спойлер, оказалось, что все оплатил дядя со стороны невесты.

Анкета анкетой, а я помню свое детство и старшую сестру, которая спрашивала, что я буду есть на обед: суп или жареную картошку, и когда я отвечал «картошку», говорила, что не угадал и буду есть суп. Так что к подобной анкете я отнесся скептически, полагая, что в лучшем случае мои ответы учтут статистически, с учетом того, что на корпоративе будет больше пятисот человек из Украины, России, Болгарии и Казахстана.

Само действие было назначено на 18:00 в банкетном доме «Ренессанс», Одесса. Я пришел чуть позже и самое мягкое слово, которое опишет мое впечатление от увиденного — шок. Потому что зашел в зал и увидел толпу каких-то гопарей и воровайок родом из 90-х, а само помещение было оформлено под свадьбу.

Не успел понять, что, как и зачем, начались конкурсы. Сначала жениху надо было сказать пять ласковых слов невесте. Жениху трудно давался этот конкурс, поэтому помогал свидетель, крича из толпы: «Чётенькая, продуктивная!». Дальше жениху надо было съесть лимон и не сморщиться, чтобы доказать, что он готов к совместной жизни. Не буду комментировать, просто посмотрите:

Потом стартовала сама церемония бракосочетания, перед которой тамада торжественно объявил, что свадьба по залёту:

Затем — застолье под «Кар-Мэн», «Иванушки International», «Нэнси», «Руки Вверх»...

К слову о застолье: в анкете я указал, что буду пить красное сухое вино, придя на свое место, увидел возле своей тарелки бутылку именно такого вина, и этот момент отражает всю организацию мероприятия. А пока мы ели и пили, молодоженов поздравляли родственники:

После этого события начали происходить с такой интенсивностью, что я боялся отойти в туалет, потому что была высокая вероятность что-то пропустить. 

Танец молодых:

Ансамбль «Славяне»:

Группа Go Bananas. Посмотрите фото, но вряд ли оно передаст хотя бы часть той атмосферы, которую они создали. И я очень удивился, когда узнал, что эту группу организовали сотрудники Netpeak Group: 

После Go Bananas был мастер-класс по танцу живота, к нему присоединился жених и гости свадьбы:

Конкурс с перекатыванием яйца:

А еще дядя со стороны невесты оплатил выступление «Андрея Губина». Внешне не особо похож, но пел, как настоящий.

Наш Андрей Губин

Дальше снимали подвязку ртом жениха:

А потом свидетель зачитал свой рэп, который посвятил лучшему другу Мишке:

А еще прошел танцевальный батл, после которого закончилась первая часть корпоратива:

Это был стёб над архаичными свадьбами, которых много и сейчас, это был протест против безвкусицы, банальности и глупости, это было желание вдохновить людей на борьбу с этими явлениями — что является одной из миссий компании. 

Такой глубокий подтекст впечатляет, но поразило другое. Во время «танца невесты с отцом»  ко мне подошел официант и сказал: «Странная у вас свадьба какая-то. Батя невесты не пришел, что она с братом танцует?».

Я шел на корпоратив, а попал в театр, где меня кормили, поили, смешили и предлагали самому стать участником действия. Если бы мне не сказали, что главные герои свадьбы сотрудники компании, я был бы полностью уверен, что это нанятые актеры:

Свадьба

В полночь свадьба закончилась, а после мы до 5 утра просто проводили время вместе. Был танцпол, играла музыка, в отдельной комнате — караоке, кто хотел спокойно побеседовать, выходил в холл на диванчики.

Это было круто, это было чётко, и, главное, не только благодаря организаторам, но и благодаря всем сотрудникам компании: многие заморочились с костюмами и макияжем, что добавляло событию антуража; все были очень открытые, была атмосфера единения: я мало кого знал, но за 11 часов ни разу не почувствовал себя одиноким — со мной знакомились, о чем-то спрашивали, тянули на танцпол, предлагали выпить… Никаких должностей, начальников и подчиненных, только люди, которые пришли хорошо провести время.

Спасибо, что читаете нас! Переходите по ссылке на наш сайт с вакансиями, может, нам есть что предложить друг другу, и на следующем корпоративе вы уже сами будете участником событий.

Netpeak Group готова приобрести бизнес-проекты по всему миру. Мы ищем небольшие агентства, мобильные приложения, SaaS, готовые активно расти вместе с нами. Узнайте больше о преимуществах бизнес-коллаборации с агентством и группой компаний.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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Igor Koval

Редактор корпоративного блога Netpeak Group. До этого работал в рекламном бизнесе и литературном агентстве.

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