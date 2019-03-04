Как рекламировать недвижимость и анализировать статистику рекламных кампаний — кейсы Netpeak и Ringostat

По собственному опыту мы видим, как маркетологам непросто находить покупателей квартир. Тематика недвижимости в контекстной рекламе довольно дорогая: ставки для широких и высокочастотных ключевых слов для показа вверху первой страницы поисковой выдачи очень высоки. А стандартный подход к SEO не всегда подходит для застройщиков, ведь «срок жизни» сайта ЖК — пару лет, а подробная поисковая оптимизация показывает результаты не раньше, чем через 6 месяцев после внедрения SEO-аудита .

Кроме того, люди в большинстве случаев обдумывают покупку квартиры несколько месяцев, а то и дольше. Так что же делать маркетологам и менеджерам по продажам, которым нужно выполнять ежемесячные планы и отчитываться о результатах своей работы перед советом директоров?

Специалисты агентства Netpeak совместно с сервисом коллтректинга Ringostat сделали подборку кейсов, которые отвечают на самые распространенные вопросы маркетологов и предпринимателей о продаже квартир.

Мы рекомендуем сначала ознакомиться с кейсами по контекстной рекламе для застройщиков:

А дальше — переходите к кейсам по коллтрекингу. Ведь мало просто привести ваших потенциальных покупателей на сайт с помощью инструментов платного трафика — затем для этих обращений нужна развернутая аналитика звонков. Потому что покупатели недвижимости в большинстве случаев звонят в офис застройщика.

Для рекламы проектов по недвижимости важно внедрить коллтрекинг и виджет обратного звонка, а также полноценно отслеживать действия на сайте. Мы предлагаем подключить эту услугу большинству наших клиентов-застройщиков.

Александр Киселёв, директор по маркетингу в Ringostat

Квартира — это не тот товар, который можно положить в корзину на сайте, оплатить, а потом забрать на почте. Поэтому на рынке недвижимости превалируют звонки. Как сказал Билл Хьюлетт: «Невозможно управлять тем, что не измеряешь». Поэтому застройщики, которые не анализируют данные о звонках, упускают возможность получить больше клиентов. Иногда по самой банальной причине. Согласно нашему исследованию за прошлый год, из всех упущенных обращений 70,4% застройщики пропускают в рабочее время. Стандартными средствами Google Analytics отследить факт и рекламный источник звонка невозможно, но именно для этого был придуман коллтрекинг. Внутри системы пользователь видит, сколько получил обращений, из каких рекламных каналов и как менеджер обработал звонок. Владея этими данными, застройщик может оптимизировать рекламу и вложить бюджет в самые успешные кампании.

Если вы общаетесь с клиентами по телефону, то правильный анализ звонков поможет улучшить показатели бизнеса. Например — клиент наших партнеров из Soda Solutions. Благодаря аналитике звонков компания смогла проанализировать и откорректировать настройки рекламных кампаний. Это привело к росту конверсии в звонок в 1,5 раза, увеличению количества обращений на 18% и другим результатам, описанным в кейсе. В итоге клиент повысил продажи почти на треть.

Как мы уже писали выше, в недвижимости процесс принятия решения о покупке — один из самых сложных и длительных. Сложно предположить, что человек, который хочет купить квартиру, введет запрос в поисковик, перейдет на первый сайт и сразу же купит квартиру.

Скорее всего, он изучит варианты, сравнит цены, посоветуется с друзьями и родными. И с компанией застройщика будет взаимодействовать несколько раз — через органический поиск, контекстную рекламу, ремаркетинг.

Вполне возможно, что кто-то даже порекомендует этому потенциальному клиенту обратиться именно к нам. В итоге «подогретый» клиент вновь попадет на наш сайт — через поиск, контекст или любой другой канал и совершит целевое действие — заполнит форму или позвонит.

Какой канал в этом случае привел к конверсии? Разумеется, ценность логично считать по последнему. Но на самом деле все каналы этом случае весомы, и если упустить хоть один, конверсии не будет.

Поэтому так важно отслеживать не только первое и последнее взаимодействие, но смотреть на всю цепочку, определяя ценность каждого канала. В Google Analytics для этого существуют специальные отчеты — об ассоциированных конверсиях и многоканальных последовательностях.

Задача контекстной рекламы — привести потенциального клиента на сайт застройщика. Останется ли клиент на сайте, а затем оформит заявку или позвонит менеджеру — уже зависит от информативности и удобства пользования сайтом.

Простые, но работающие методы для девелоперов:

оптимизация скорости загрузки сайта;

наполнение контентом с использованием необходимых вхождений ключевых слов;

корректировка ссылочного профиля;

прописывание метатегов.

Кроме того, что мы рекомендуем маркетологам застройщиков:

Пишите экспертные статьи и публикуйте на тематических информационных ресурсах. Так выше вероятность, что они попадут в топ выдачи, и вы охватите более широкую аудиторию. Следите за тем, что пишут о вас на других ресурсах и работайте с негативом. Анализируйте, из каких рекламных источников к вам обращаются клиенты, и выделяйте больший бюджет на самые эффективные из них. Отслеживайте конверсии по всем каналам, по которым к вам обращаются клиенты: телефон, онлайн-формы для заявок, виджет обратного звонка и так далее. В недвижимости клиенты чаще всего звонят, поэтому лучше использовать коллтрекинг, чтобы четко понимать, какая реклама приводит клиентов.