Как увеличить количество конверсий на 75% в рекламе квартир — кейс «Ковальская Недвижимость»

View this post on Instagram

Довго прокидатися, повільно пити каву, неквапливо рахувати хвилі за вікном. Для мешканців урбаністичних районів столиці — це фантастика, для жителів Русанівської Гавані — буденна справа. #русанівськагавань #житикращебіляводи