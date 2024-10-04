Восемь способов сделать так, чтобы люди покупали в вашем блоге

Восемь способов сделать так, чтобы люди покупали в вашем блоге

Блоги — сильный инструмент для привлечения клиентов и увеличения конверсий. Чтобы читатели совершили целевое действие, то есть подписались, перешли по ссылке или купили услугу / продукт, ваш блог должен быть интересным, полезным и удобным. А также соответствовать другим важным критериям, которые непосредственно влияют на поведение пользователей.

В этой статье поделюсь способами, благодаря которым вы превратите читателей вашего блога в клиентов.

Создавайте качественный контент

Содержимое блога играет важную роль для посетителей и поисковых систем. Вот почему ваш контент должен быть качественным, то есть экспертным, глубоким и релевантным.

Узнайте подробнее об основных видах контента.

Что превращает обычный материал в качественный:

Глубокая проработка. Статьи, направленные на решение реальных задач вашей ЦА. Чем больше полезных данных и рекомендаций содержит текст, тем выше доверие пользователя к вашему ресурсу.

Читайте наш кейс, как с помощью блога увеличить органический трафик на 50000% на рік.

Легкость восприятия. Даже самые сложные темы нужно подавать в доступной форме. Пишите простым и понятным языком, а новым и сложным терминам давайте краткие пояснения.

Визуализация. Чтобы удерживать внимание и лучше доносить месседж, используйте инфографику, изображения и видео. Визуальные материалы добавляют странице привлекательности, повышают вовлеченность.

По статистике, материалы с изображениями через каждые 75-100 слов набирают в в 2 раза больше репостов в соцсетях, чем без них.

Многочисленные А/В-тестирования доказали, что площадки с полезными, практическими материалами генерируют больше трафика и имеют тенденцию к росту конверсий. Пользователи отдают предпочтение ресурсам, которые помогают им решать определенные вопросы, а не только предлагают поверхностную информацию.

По статистике исследования блогов за 2023 год, которые получали устойчивые результаты от контента, результаты распределились следующим образом:

Мануалы, разработанные из собственных материалов — размещают 35% ресурсов. Закрытый контент, который доступен после подписки — 34%. Инфографика — 30%. Сводки новостей и трендов — 28%. Интервью — 28%.

Поработайте над структурой и восприятием текста

Посетители сайта проводят больше времени на сайте и совершают целевые действия, если статья хорошо структурирована и легко воспринимается.

Что влияет на восприятие:

Подзаголовки помогают пользователю быстро ориентироваться в тексте, находить нужную информацию и не терять внимание. Списки облегчают восприятие сложных данных, структурируют их и дают быстро понять прочитанное. Небольшие абзацы и не слишком длинные предложения улучшают восприятие текста и снижают риск того, что посетитель покинет страницу, не дочитав материал.

Укрепляйте доверие к вашему бренду

Читатели с большей вероятностью покупают у вас, когда доверяют вам. Чтобы выстроить доверие, опирайтесь на следующие факторы:

Экспертность контента. Люди доверяют источникам, в которых предоставляют качественную информацию, основанную на фактах и исследованиях. Приглашайте сторонних экспертов для написания статей или найдите их в своей команде.

Отзывы и кейсы. Примеры успешных историй клиентов и отзывы усиливают доверие к вашей компании.

Авторитетные ссылки. Если в статьях приводятся ссылки на проверенные источники или научные исследования, это добавляет уверенности, что ваш материал заслуживает доверия.

Вся ваша маркетинговая стратегия блога должна быть направлена на создание доверия к бренду, поскольку от этого зависит принятие решения о покупке.

Читайте в блоге пять советов по контент-маркетингу.

Применяйте CTA-кнопки и SEO

Со временем каждый владелец блога приходит к мысли, что мало создавать качественный и уникальный контент — важно его правильно продвигать. Чтобы ваш ресурс получил больше трафика, вам помогут методы SEO.

Инструменты, которыми можно влиять на поведение читателей — это внутренние ссылки и кнопки призыва к действию (CTA). Они перенаправляют пользователя на сопутствующие материалы или подталкивают к целевым действиям, таким как регистрация или покупка.

Как эффективно использовать ссылки и CTA:

Четкость и видимость. CTA-кнопки должны выделяться на фоне текста, быть понятными и заметными.

Конкретность. Формулировки CTA должны быть короткими и соответствовать сути действия — «Узнайте больше», «Получите скидку» или «Зарегистрируйтесь сейчас» работают лучше, чем простое «Нажмите здесь».

Релевантность. CTA должен стать логическим продолжением статьи. Например, после рассказа о продукте или услуге вы предлагаете их купить или получить дополнительную информацию.

Геймификация. Все предыдущие критерии не означают, что СТА должны быть скучными. Делайте своим читателям небольшие квесты, превращайте подписку в получение бонусов.

Вот пример геймифицированной рассылки из нашего блога:







Если вы тоже хотите получать полезную и интересную рассылку — зайдите на наш блог и подпишитесь, нажав на подарок:

Если вы правильно расположите внутренние ссылки и CTA, это поможет удерживать внимание читателей и направлять их по воронке продаж.

Персонализируйте контент

Помогают увеличить конверсии персонализированные email-рассылки и динамический контент, то есть информация и объявления в блоге, меняющиеся в зависимости от пола читателя, его возраста, интересов, геопозиции и т. д.

С помощью динамического контента сайт показывает пользователю предложения, которые связаны с его предыдущими действиями в блоге. Из-за этого взаимодействие с содержимым становится более индивидуальным и целенаправленным.

Персонализированные рассылки удерживают внимание и увеличивают читательскую лояльность. После того, как человек оставил свои контактные данные, важно поддерживать с ним контакт через email-рассылки, которые будут соответствовать его интересам.

Персонализация усиливает связь между пользователем и брендом и повышает шансы на выполнение целевых действий.

Оптимизируйте блог для мобильных устройств

Мобильная оптимизация является обязательным условием в мире, где 49,8% людей посещают сайты именно со смартфонов или планшетов.

Необходимо, чтобы мобильная версия блога была удобной и интуитивно понятной. Если человеку сложно пользоваться вашим ресурсом на смартфоне или планшете, шансы на конверсии снижаются.

Решающую роль играет скорость загрузки страниц. Если загрузка длится дольше нескольких секунд, люди такую площадку покидают и ищут информацию в другом месте.

Узнайте в статье, что такое скорость сайта и как ее измерять.

Чем удобнее пользователю читать и взаимодействовать с блогом с мобильного устройства, тем выше вероятность, что он выполнит ожидаемое целевое действие.

Мобільна версія Netpeak Journal зі зручною формою підписки

Применяйте ремаркетинг

Когда читатель не совершил целевого действия и ушел с площадки, вы можете напомнить ему о себе — благодаря показам рекламы вашего продукта / услуги на других сайтах или приложениях, которые он посещает. Таким образом, вы можете получить дополнительные конверсии, которые связаны с посещением блога.

Анализируйте и улучшайте контент

Если вы будете регулярно исследовать, какие материалы популярны в блоге и что побуждает подписчиков к выполнению целевых действий, сможете вовремя улучшить взаимодействие с контентом.

Полезные аналитические инструменты:

Google Analytics 4 — ваш главный базовый помощник. С его помощью вы будете исследовать поведение пользователей, а именно сколько времени они проводят на ресурсе, какие страницы просматривают, откуда приходят и где покидают сайт. HubSpot — имеет более широкий объем услуг, чем GA4 — дополнительно объединит блог с вашей CRM-системой и продажами. Page Analytics (by Google) или Microsoft Clarity — с помощью создания карты кликов вы определите, на какие элементы страницы пользователи нажимают чаще всего. Mixpanel — средство мобильной аналитики. Поможет вам сделать карту путешествия клиента, проанализировать поведение посетителей и монетизацию сайта.

Узнайте больше об аналитических инструментах и отдельно об инструментах мобильной аналитики сайтов.

Без регулярного анализа контента и поведения читателей невозможно достичь популярности и конкурентности блога.

Best Practices

Чтобы эффективно привлекать читателей и увеличивать процент целевых действий в блоге, следуйте следующим советам:

Определитесь с целями и KPI. Какие показатели посещаемости, регистрации в блоге, дочитывания страницы, перехода по ссылкам или покупки услуги / продукта вы имеете сейчас и каких планируете достичь за определенный период. Достичь целей возможно, только когда они зафиксированы в вашем плане — другое не работает. Сегментируйте пользователей. Разделите аудиторию на сегменты на основании поведения, демографических данных и тому подобное. От этого зависит ваш будущий контент-план, персонализация содержимого блога, а также следующий пункт. Постройте карту путешествия клиента (customer journey map). Воссоздайте сценарий от момента, когда читатель впервые приходит на площадку и вплоть до совершения целевого действия. Эта карта поможет вам как в персонализации контента, так и настройке email-рассылок. Исследуйте конкурентов. Вдохновляйтесь примерами лидеров в вашей нише, ищите новые темы статей, решения для улучшения дизайна и CTA.

Выводы

Блоги — сильный инструмент для привлечения клиентов и увеличения конверсий. Чтобы читатели совершили целевое действие, ваш ресурс должен быть интересным, полезным и удобным. А также соответствовать важным критериям, которые напрямую влияют на поведение пользователей.

Сохраните себе чеклист — выполнением этих пунктов вы увеличите конверсии с блога:

Создавайте качественные материалы. Поработайте над структурой и читабельностью ресурса. Укрепляйте доверие к вашему бренду. Применяйте SEO и CTA-кнопки. Персонализируйте ваш контент. Оптимизируйте блог для мобильных устройств. Применяйте ремаркетинг. Анализируйте и улучшайте контент.

Чтобы эффективно привлекать читателей и увеличивать процент целевых действий в блоге, следуйте следующим советам: