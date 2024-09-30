Вісім способів зробити так, щоби люди купували у вашому блозі

Вісім способів зробити так, щоби люди купували у вашому блозі

Блоги — сильний інструмент для залучення клієнтів і збільшення конверсій. Щоби читачі зробили цільову дію, тобто підписалися, перейшли за посиланням чи купили послугу / продукт, ваш блог має бути цікавим, корисним і зручним. А також відповідати іншим важливим критеріям, котрі безпосередньо впливають на поведінку користувачів.

У цій статті поділюся способами, завдяки яким ви перетворите читачів вашого блогу на клієнтів.

Створюйте якісний контент

Вміст блогу відіграє важливу роль для відвідувачів і пошукових систем. Ось чому ваш контент має бути якісним, тобто експертним, глибоким і релевантним.

Дізнайтесь докладніше про основні види контенту.

Що перетворює звичайний вміст на якісний:

Глибоке опрацювання. Статті, спрямовані на розв’язання реальних задач вашої ЦА. Чим більше корисних даних і рекомендацій містить текст, тим вища довіра користувача до вашого ресурсу.

Читайте наш кейс, як за допомогою блогу збільшити органічний трафік на 50000% на рік.

Легке сприйняття. Навіть найскладніші теми потрібно подавати в доступній формі. Пишіть простою і зрозумілою мовою, а новим і складним термінам давайте короткі пояснення.

Візуалізація. Щоб утримувати увагу і краще доносити меседж, використовуйте інфографіку, зображення і відео. Візуальні матеріали додають сторінці привабливості, залучають більше уваги.





За статистикою, матеріали із зображеннями через кожні 75-100 слів набирають у 2 рази більше репостів у соцмережах, ніж без них.

Численні А/В-тестування довели, що майданчики із корисними й практичними матеріалами генерують більше трафіку й мають тенденцію до зростання конверсій. Користувачі віддають перевагу ресурсам, котрі допомагають їм розв'язувати певні питання, а не лише пропонують поверхневу інформацію.

За статистикою дослідження блогів за 2023 рік, які отримували стійкі результати від контенту, результати розподілилися наступним чином:

Мануали, розроблені з власних матеріалів — розміщують 35% ресурсів. Закритий контент, який доступний після підписки — 34%. Інфографіка — 30%. Зведення новин і трендів — 28%. Інтерв’ю — 28%.

Попрацюйте над структурою і сприйняттям тексту

Відвідувачі сайту проводять більше часу на сайті й роблять цільові дії, якщо стаття добре структурована й легко сприймається.

Що впливає на сприйняття:

Підзаголовки допомагають користувачеві швидко орієнтуватися в тексті, знаходити потрібну інформацію і не втрачати увагу. Списки полегшують сприйняття складних даних, структурують їх і дають швидко зрозуміти прочитане. Невеликі абзаци й не надто довгі речення покращують сприйняття тексту і знижують ризик того, що відвідувач залишить сторінку, не дочитавши матеріал.

Зміцнюйте довіру до вашого бренду

Читачі з більшою ймовірністю купляють у вас, коли довіряють вам. Щоби вибудувати довіру, спирайтеся на такі фактори:

Експертність контенту. Люди довіряють джерелам, в яких надають якісну інформацію, засновану на фактах і дослідженнях. Запрошуйте сторонніх експертів для написання статей або знайдіть їх у своїй команді.

Відгуки та кейси. Приклади успішних історій клієнтів і відгуки посилюють довіру до вашої компанії.

Авторитетні посилання. Якщо в статтях майданчику наводяться посилання на перевірені джерела або наукові дослідження, це додає впевненості, що ваш матеріал вартий довіри.

Уся ваша маркетингова стратегія блогу має бути спрямована на створення довіри до бренду, оскільки від цього залежить ухвалення рішення про покупку.

Читайте в блозі п’ять порад із контент-маркетингу.

Застосовуйте CTA-кнопки та SEO

Згодом кожен власник блогу приходить до думки, що мало створювати якісний і унікальний контент — важливо його правильно просувати. Щоб ваш ресурс отримав більше трафіку, вам допоможуть методи SEO.

Інструменти, якими можна впливати на поведінку читачів — це внутрішні посилання і кнопки заклику до дії (CTA). Вони перенаправляють користувача на супутні матеріали або підштовхують до цільових дій, таких як реєстрація чи купівля.

Як ефективно використовувати посилання і CTA:

Чіткість і видимість. CTA-кнопки повинні виділятися на тлі тексту, бути зрозумілими й помітними.

Конкретність. Формулювання CTA мають бути короткими і відповідати суті дії — «Дізнайтеся більше», «Отримайте знижку» чи «Зареєструйтеся зараз» працюють краще, ніж просте «Натисніть тут».

Релевантність. CTA має стати логічним продовженням статті. Наприклад, після розповіді про продукт або послугу ви пропонуєте їх купити чи отримати додаткову інформацію.

Гейміфікація. Усі попередні критерії не означають, що СТА мають бути нудними. Робіть своїм читачам невеликі квести, перетворюйте підписку на отримання бонусів.

Ось приклад гейміфікованої розсилки з нашого блогу:







Якщо ви теж хочете отримувати корисну й цікаву розсилку — зайдіть на наш блог і підпишіться, натиснувши на подарунок:

Якщо ви правильно розташуєте внутрішні посилання і CTA, це допоможе утримувати увагу читачів і направляти їх по воронці продажів.

Персоналізуйте контент

Допомагають збільшити конверсії персоналізовані email-розсилки й динамічний контент, тобто інформація та оголошення в блозі, що змінюються залежно від статі читача, його віку, інтересів, геопозиції тощо.

За допомогою динамічного вмісту сайт показує користувачеві пропозиції, які пов’язані з його попередніми діями в блозі. Через це взаємодія з вмістом стає більш індивідуальною і цілеспрямованою.

Персоналізовані розсилки утримують увагу та збільшують читацьку лояльність. Після того, як людина залишила свої контактні дані, важливо підтримувати з нею контакт через email-розсилки, котрі відповідатимуть її інтересам.

Персоналізація посилює зв'язок між користувачем і брендом і підвищує шанси на виконання цільових дій.

Оптимізуйте блог для мобільних пристроїв

Мобільна оптимізація є обов'язковою умовою у світі, де 49,8% людей відвідують сайти саме зі смартфонів або планшетів.

Необхідно, щоби мобільна версія блогу була зручною та інтуїтивно зрозумілою. Якщо людині складно користуватися вашим майданчиком на смартфоні чи планшеті, шанси на конверсії знижується.

Вирішальну роль грає швидкість завантаження сторінок. Якщо завантаження триває довше кількох секунд, люди такий ресурс залишають і шукають інформацію деінде.

Дізнайтесь в статті про швидкість сайту, і як її вимірювати.

Чим зручніше користувачеві читати й взаємодіяти з блогом із мобільного пристрою, тим вища ймовірність того, що він виконає очікувану цільову дію.

Мобільна версія Netpeak Journal зі зручною формою підписки

Застосовуйте ремаркетинг

Коли читач не зробив цільової дії та пішов із майданчику, ви можете нагадати йому про себе — завдяки показам реклами на ваш продукт / послуги на інших сайтах або застосунках, які він відвідує. Таким чином, ви можете отримати додаткові конверсії, які пов’язані с відвідуванням блогу.

Аналізуйте й покращуйте контент

Якщо ви регулярно досліджуватимете, які матеріали популярні в блозі й що спонукає підписників до виконання цільових дій, зможете вчасно поліпшити взаємодію з контентом.

Корисні аналітичні інструменти:

Google Analytics 4 — ваш головний базовий помічник. За його допомогою ви досліджуватимете поведінку користувачів, а саме скільки часу вони проводять на ресурсі, які сторінки переглядають, звідки приходять і де залишають сайт. HubSpot — має ширший обсяг послуг, ніж GA4 — додатково поєднає блог із вашою CRM-системою та продажами. Page Analytics (by Google) або Microsoft Clarity — за допомогою створення карти кліків ви визначите, на які елементи сторінки користувачі натискають найчастіше. Mixpanel — засіб мобільної аналітики. Допоможе вам зробити мапу подорожі клієнта, проаналізувати поведінку відвідувачів і монетизацію сайту.

Дізнайтеся більше про аналітичні інструменти й окремо про інструменти мобільної аналітики сайтів.

Без регулярного аналізу контенту і поведінки читачів неможливо досягти популярності й конкурентності блогу.

Best Practices

Щоб ефективно залучати читачів і збільшувати відсоток цільових дій у блозі, дотримуйтесь наступних порад:

Визначтеся із цілями й KPI. Які показники відвідуваності, реєстрації в блозі, дочитування сторінки, переходу за посиланнями чи купівлі послуги / продукту ви маєте зараз і яких плануєте досягти за певний період. Досягти цілей можливо, лише коли вони зафіксовані у вашому плані — інше не працює. Сегментуйте користувачів. Поділіть аудиторію на сегменти на підставі поведінки, демографічних даних тощо. Від цього залежить ваш майбутній контент-план, персоналізація вмісту блогу, а також наступний пункт. Побудуйте мапу подорожі клієнта (customer journey map). Відтворіть сценарій від моменту, коли читач уперше приходить на майданчик і аж до здійснення цільової дії. Ця карта допоможе вам як у персоналізації контенту, так і налаштуванні email-розсилань. Досліджуйте конкурентів. Надихайтеся прикладами лідерів у вашій ніші, шукайте нові теми статей, рішення для покращення дизайну й CTA.

Висновки

Блоги — сильний інструмент для залучення клієнтів і збільшення конверсій. Щоби читачі зробили цільову дію, ваш ресурс має бути цікавим, корисним і зручним. А також відповідати важливим критеріям, котрі безпосередньо впливають на поведінку користувачів.

Збережіть собі чеклист — виконанням цих пунктів ви збільшите конверсії з блогу:

Створюйте якісні матеріали. Попрацюйте над структурою і читабельністю ресурсу. Зміцнюйте довіру до вашого бренду. Застосовуйте SEO та CTA-кнопки. Персоналізуйте ваш контент. Оптимізуйте блог для мобільних пристроїв. Застосовуйте ремаркетинг. Аналізуйте й покращуйте контент.

Щоби ефективно залучати читачів і збільшувати відсоток цільових дій у блозі, дотримуйтесь наступних порад: