Як за допомогою блогу збільшити органічний трафік на 50 000% за рік — кейс сайту юридичних послуг 4B Ukraine

Як за допомогою блогу збільшити органічний трафік на 50 000% за рік — кейс сайту юридичних послуг 4B Ukraine

Проєкт: 4B Ukraine. Послуга: SEO для блогу. Регіон просування: Україна. Період просування: 3 квітня 2020 року — по сьогодні. Команда проєкту: Іван Яровий, Катерина Варова-Недашковська, Олена Неділько — SEO Specialists; Вікторія Головерда — SEO Team Lead; Даніїл Мінін — Project Manager; Олександр Даценко — Team Lead of PM.

Навіщо компанії розвивати свій блог? Адже контент напряму якщо і продає, то вкрай рідко. Статті допомагають пояснити складні послуги, показати переваги продукту, продемонструвати експертність. Усе це непросто: від написання до редактури та постпродакшену. Чи є сенс вкладати ресурси у розвиток блогу? Ви читаєте це у корпоративному блозі, який став медіа та привертає клієнтів у агентство перфоманс-маркетингу. Отже, сенс є. Так вирішив і наш клієнт. І ось що з цього вийшло.

Хто клієнт?

4B Ukraine — міжнародна юридична компанія, що забезпечує юридичну підтримку для розвитку ecommerce бізнесів, IT-компаній та виробників-експортерів за кордоном. Із серпня 2019 року учасник програми Amazon SPN у категоріях «tax» та «accounting». Член American Chamber of Commerce in Ukraine.

Компанія надає комплексні послуги у сфері:

Корпоративного права. Податкового права. Фінансового и банківського права. Захист прав інтелектуальної власності в країнах ЄС, США та Китаї.

600+ клієнтів на обслуговуванні;

200+ зареєстрованих компаній;

180+ ккомпаній на бухгалтерському обслуговуванні;

250+ компаній на бухгалтерському обслуговуванні.

Спеціалісти компанії допомагають:

зареєструвати компанію в США чи країнах Європи;

оформити відносини з інвестором;

відкрити рахунок у банку або платіжній системі;

вести податковий облік іноземних компаній;

захистити бренд: реєстрація торговельних марок, патентів, авторського права;

у вирішенні судових спорів;

у супроводі продажу або покупки бізнесу;

зареєструвати акаунти на маркетплейсах: Amazon, Ebay, Walmart.

А також консультують і з інших питань.

Спеціалісти 4B регулярно проводять безоплатні вебінари, стріми з ведення бізнесу в США, зокрема, на Amazon.

Також компанія організовує практикуми для власників бізнесу та ділиться кейсами, які допоможуть підприємцям уникнути як популярних, так і специфічних помилок під час ведення бізнесу.

Компанія звернулася за просуванням блогу, щоб зробити з нього повноцінний канал із залучення лідів. Звідси мета просування: збільшити кількість читачів блогу з пошукових систем.

Стратегія просування

Для того, щоб досягти мети ми виділили три напрями:

Технічна оптимізація сайту. Оптимізація контенту й розроблення контент-плану на постійній основі. Зовнішня оптимізація.

Дії команди

Технічна оптимізація

У рамках технічної оптимізації виконали сканування сайту за допомогою Netpeak Spider та підготували блок рекомендацій щодо технічних вимог. У технічну оптимізацію включені такі задачі:

налаштування обов'язкових 301 редиректів для сторінок сайту — з «http» на безопасный «https». Пошукові системи краще сканують сторінки з другим протоколом;

налаштування файлу robots.txt, завдяки чому можна приховати від пошукачів непотрібні/нецікаві/некорисні для користувачів сторінки;

формування коректних http-заголовків, які при повторному входженні користувача допомагають завантажувати сайт швидше;

визначення канонічних URL, щоб пошукові роботи індексували ті сторінки, які вигідно для бізнесу клієнта;

рекомендації з формування сторінок помилок (404 і 5хх помилки);

оптимізація швидкості завантаження сайту;

усунення битих посилань та сторінок із переадресацією.

Підготували блок рекомендацій із впровадження мікророзмітки на сайт:

мікророзмітка хлібних крихт;

мікророзмітка контактів організації;

мікророзмітка акаунтів у соціальних мережах;

мікророзмітка лого компанії;

Google Пошук використовує розмітку, щоб розпізнати зображення для показу як логотип організації. Тобто логотип буде з'являтися в результатах пошуку. Така розмітка вказує на те, що саме це зображення слід обрати для показу в мережі знань. До того ж з цією розміткою ми вказуємо Google, яке лого компанії буде актуальним у разі його зміни;

мікророзмітка відгуків;

Коректна розмітка відгуків або оцінок дозволить пошуковим роботам показувати сторінку із різними відомостями: з текстом або оцінкою. Відгуки розміщуються в розширених результатах пошуку або блоках знань Google:



Приклад із довідки Google

протокол Open Graph — допомагає зробити прев’ю вебсторінок у соціальних мережах зручними для сприйняття користувачів.

Нагадаємо, впровадження різних видів мікророзмітки формує привабливі сніпети у видачі, що може підвищувати показник CTR.

Контентна оптимізація

Підготували блок рекомендацій щодо контентного складника:

рекомендації з формування тегов title, h1 і метатегов description, для всіх типів сторінок;

рекомендації з формування адрес зображень. Назви зображень мають відповідати їхньому змісту або змісту сторінки. Це додатковий фактор ранжування як сторінок, що містять зображення, так і зображень окремо в пошуку за картинками;

рекомендації з формування атрибутів alt і title для зображень. Оптимізація атрибутів alt і title допомагає при ранжуванні сайту в пошуку за зображеннями.

Відповідно до запиту надана ілюстрація з'явиться в пошуку за зображеннями

Адже це SEO для блогу, зробили головний акцент на написанні нового контенту й на оптимізації старих статей.

У рамках підготовки нового контенту виконуємо пошук ключових фраз, а також пошук схожих фраз за допомогою інструментарію Serpstat:

Після того, як зібрали ключові фрази, ми провели їхню кластеризацію і сформували список тем для контент-плану, тезисів. Після цього передали технічне завдання для написання статей контентному відділу 4B. Переважно всі теми пов'язані з Private label на Amazon і бізнесом за кордоном.

Теми додатково фіксувалися в таблиці для зручності та розуміння, Теми додатково фіксувалися в таблиці для зручності та розуміння, скільки статей уже написано та скільки ще треба написати:

Для готового контенту використовували такі алгоритми роботи:

брали статті з маленькою відвідуваністю та високим показником відмов Google Analytics. Паралельно відбирали популярні сторінки, які генерують багато трафіку, але можуть і більше;

для статей з низькою відвідуваністю виконали оцінювання семантики та частоти пошукового попиту. Якщо пошукового попиту на певну тему не було, статтю не приймали до роботи.

Визначивши пул статей, які слід допрацювати, провели аналіз контенту:

Пошук втрачених ключів за допомогою Serpstat. Додавши їх у статтю, можна залучити більше трафіку.

Після аналізу втрачених запитів сформували тезиси, які можна додати в статтю. На основі поточних фраз, за якими стаття ранжувалася та втрачених запитів, сформували метадані для статей.

Так ми створили ТЗ на оптимізацію постів та передали їх спеціалістам компанії.

Щоб оцінити ефективність дооптимізації, зробили таблицю, в якій фіксується відвідуваність і дані з Google Search Console:

Зовнішня оптимізація

Перед просуванням ми виконали аналіз маси посилань та підготували стратегію з нарощування посилального профілю. На жаль, розголошувати стратегію в цьому кейсі не можемо, але розкажемо, як вона будується загалом.

Стратегія залежить від того, яка ситуація на проєкті. Якщо посилальний профіль є спамним, є неякісні донори, спамний анкор-лист, то формується стратегія на прибирання всього «сміття» й на побудову якісного посилального профілю:

Приклад спамного анкор-листа

Під час аналізу посилального профілю основним є:

У графіка посилальної маси має бути максимально природний вигляд: без аномалій, різних скачків, просідання. У посилальному профілі мають бути різні типи посилань: текстові, зображення nofollow, dofollow. У зворотних посиланнях, отриманих природним шляхом, в анкорі частіше за все міститься URL сторінки, на яку посилаються (безанкорні), домен сайту або назва організації (брендові) та інші варіанти текстів анкорів (фразові). Велика кількість посилань з ключовими фразами в анкорах — ознака використання покупних посилань (посилального спаму) з метою вплинути на результати ранжування сайту. Також варто звертати увагу на якість посилальних сайтів.

Детально про те, як ми перевіряємо посилальний профіль сайту читайте у статті «Аналіз посилальної сами. Детальний посібник».

Як спрацювала наша стратегія для блогу 4b.ua:

Сторінка не ранжувалася за певними анкорами, але після закупівлі посилань трафік на них зріс.

Результати просування

Зростання сеансів з органіки на сторінки блогу:

Чому у відносних цифрах спостерігаємо таке зростання? Просування робили майже з нуля. Плюс — команда 4В оперативно впроваджувала рекомендації, працювала над створенням статей.

Також потрібно згадати, що виконання рутинних технічних завдань дає помітний ефект від просування: довести до ладу опис картинок, зробити структуру текстів за допомогою заголовків h1, h2, h3, зібрати список актуальних тем для користувачів за допомогою спеціальних сервісів/інструментів типу Serpstat. Усе це допоможе збільшити трафік на блог.

Відгуки про співпрацю

Даніїл Мінін, менеджер проєктів Netpeak Agency

Наш результат — на 100% заслуга всієї команди Netpeak і 4B. Зазначу кілька головних моментів, які вплинули на досягнення результату: готовність до розвитку. Я часто бачу, що багато клієнтів бояться зростати: вони задоволені тим, що вже мають та не хочуть пробувати новий напрям. А раптом провал? Тут потрібно пам'ятати, що стабільність — це повільна стагнація. Наша команда побачила точку зростання не тільки в просуванні блогу, але й у розвитку сторінок послуг. Ми провели зустріч, запропонували роботу над сторінками послуг, пояснили, який результат може бути від їхньої оптимізації. 4B виділили більше ресурсу на розвиток цього напряму; системність. Чітка організація роботи та підходу до розвитку проєкту — частина корпоративної культури Netpeak. Усвідомлення та застосування таких базових речей як стратегія, планування задач, часу на їхнє виконання та планові зустрічі також дозволили нам прискорити процес просування. Всі знають, що це необхідно та важливо, але мало хто це робить; довірчі відносини. Одна з компаній Netpeak Group, Tonti Laguna також є клієнтом 4B, що і привело їх до нас. Першочергова відкритість та довіра до команди Netpeak як до експертів дозволили зекономити багато часу на розв'язання пріоритетних завдань. Чесність та відвертість у відносинах із клієнтом — фундаментальна частина розвитку бізнесу. Наостанок скажу, що розвиток та довготривала співпраця неможлива без активної участі клієнта та побудови партнерських стосунків. Команда 4B чудово це розуміє, тому це й допомогло нашій команді досягти результату в розвитку проєкту.

Андрій Матяш, керівний партнер компанії 4В

Наша компанія допомагає виходити та розвиватися на іноземних ecommerce ринках місцевому бізнесу, насамперед на ринках США та Європи. В нас сильна команда, яка допомагає вирішити багато різних питань для клієнта: від відкриття банківського рахунку для компанії та обслуговування всієї корпоративної структури клієнта до спорів щодо захисту інтелектуальної власності з такими гігантами як Amazon, Starbucks, Chanel та іншими відомими брендами. У зв'язку із цим ми маємо дуже багато цінного, корисного контенту, експертних статей наших працівників, кейсів, якими ми раді ділитися. У нас було завдання щось із цим зробити.Найперше хотіли розвинути наш блог як за якістю, так і за відвідуваністю. Зробити не просто блог, а повноцінний канал із залучення лідів. Ми шукали компанію, яка допомогла б розв’язати цю задачу. Ми обрали Netpeak. По-перше, нам дуже сподобався їхній блог, по-друге, був невеликий досвід співпраці раніше. Минув рік, за цей час основні показники нашого блогу зросли. До цього ж, ще є куди зростати, маємо ще низку серйозних завдань. У роботі з командою підкупає, насамперед , їхня клієнтоорієнтованість та глибока експертність у SEO. Дуже приємно, коли задля твого запиту повністю занурюються у специфіку бізнесу. Адже тільки тоді співпраця буде повноцінною. Нам подобається працювати з цими хлопцями та дівчатами, словом — вони красунчики!

Висновки

Контент маркетинг — це неодмінна частина бізнес-стратегії, за допомогою контенту можна дуже добре виділити свій бренд серед конкурентів.

Під час формування контент-стратегії важливо синхронізувати маркетолога та спеціаліста зі сторони клієнта, щоб зробити контент, який буде цікавим користувачам та залучати багато трафіку з пошукових систем.