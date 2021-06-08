Кейсы

Как за год с помощью блога увеличить органический трафик на 50 000% — кейс сайта юридических услуг 4B Ukraine
Иван Яровой
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Проект: 4B Ukraine.

Услуга: SEO для блога.

Регион продвижения: Украина.

Период продвижения: 3 апреля 2020 года — по сей день

Команда проекта: Иван Яровой, Middle SEO Specialist; Катерина Варова-Недашковская, Елена Неделько — Junior SEO Specialists; Виктория Головерда — SEO Team Lead; Даниил Минин — Project Manager; Александр Даценко — Team Lead of PM.

Зачем компании развивать свой блог? Ведь контент напрямую если и продает, то крайне редко. Статьи помогают объяснить сложные услуги, показать преимущества продукта, продемонстрировать экспертность. Всё это непросто: от написания до редактуры и постпродакшена. Есть ли смысл вкладывать ресурсы в развитие блога? Вы читаете об этом в корпоративном блоге, который стал медиа и привлекает клиентов в агентство перфоманс-маркетинга. Значит, смысл есть. Так решил и наш клиент. И вот что из этого вышло.

Кто клиент?

4B Ukraine — международная юридическая компания, обеспечивает юридическую поддержку для развития e-commerce бизнесов, IT-компаний и производителей-экспортеров за рубежом. С августа 2019 года участник программы Amazon SPN в категориях «tax» и «accounting». Член American Chamber of Commerce in Ukraine.

Компания предоставляет комплексные услуги в сфере:

  1. Корпоративного права.
  2. Налогового права.
  3. Финансового и банковского права.
  4. Защита прав интеллектуальной собственности в странах ЕС, США и Китае.

Работает в 37 юрисдикциях по всему миру.

  • 600+ клиентов на обслуживании;
  • 200+ зарегистрированных компаний;
  • 180+ компаний на бухгалтерском обслуживании;
  • 250+ зарегистрированных торговых марок.

Специалисты компании помогают:

  • зарегистрировать компанию в США и странах Европы;
  • оформить отношения с инвестором;
  • открыть счет в банке или платежной системе;
  • вести налоговый учет зарубежных компаний;
  • защитить бренд: регистрация Торговых марок, патентов, авторского права;
  • в решении досудебных споров;
  • в сопровождении продажи или покупки бизнеса;
  • зарегистрировать аккаунты на маркетплейсах: Amazon, Ebay, Walmart.

А также консультируют по другим вопросам.

Специалисты 4B регулярно проводят бесплатные вебинары, стримы по ведению бизнеса в США, в частности, на Amazon.

Также компания организовывает практикумы для владельцев бизнеса и делится кейсами, которые помогут предпринимателям избежать распространенных и специфических ошибок ведения бизнеса.

Кейсы в блоге 4B

Компания обратилась за продвижением блога, чтобы сделать из него полноценный канал по привлечению лидов. Отсюда цель продвижения: увеличить количество читателей блога из поисковых систем.

Стратегия продвижения

Для достижения цели мы выделили три направления:

  1. Техническая оптимизация сайта.
  2. Оптимизация контента и разработка контент-плана на постоянной основе.
  3. Внешняя оптимизация.

Действия команды

Техническая оптимизация

В рамках технической оптимизации выполнили сканирование сайта с помощью Netpeak Spider и подготовили блок рекомендаций по техническим требованиям. В техническую оптимизацию включены такие задачи:

  • настройка обязательных 301 редиректов для страниц сайта — с «http» на безопасный «https». Поисковики лучше сканируют страницы со вторым протоколом;
  • настройка файла robots.txt, благодаря чему можно скрыть от поисковиков ненужные/неинтересные/не полезные для пользователей страницы;
  • формирование корректных http-заголовков, которые при повторном заходе пользователя помогают загружать сайт быстрее;
  • определение канонических URL, чтобы поисковые роботы индексировали те страницы, которые выгодно бизнесу клиента;
  • рекомендации по формированию страниц ошибок (404 и 50х ошибки);
  • оптимизация скорости загрузки сайта;
  • устранение битых ссылок и страниц с перенаправлением.

Подготовили блок рекомендаций по внедрению микроразметки на сайт:

  • микроразметка хлебных крошек;
  • микроразметка контактов организации;
  • микроразметка профилей в социальных сетях;
  • микроразметка логотипа компании;

Google Поиск использует разметку, чтобы распознать изображение для показа в качестве логотипа организации. То есть, логотип будет появляться в результатах поиска. Такая разметка указывает на то, что именно это изображение следует выбирать для показа в сети знаний. Плюс, с помощью этой разметки мы указываем Google, какое лого компании актуально в случае его смены;

  • микроразметка отзывов;

Корректная разметка отзывов или оценок позволит поисковым роботам показать страницу с различными сведениями: с текстом или оценкой. Отзывы размещаются в расширенных результатах поиска или блоках знаний Google.
Отзывы в расширенных результатах поиска или блоках знаний

Пример из справки Google

  • протокол Open Graph — помогает сделать превью веб-страниц в социальных сетях удобными для восприятия пользователей.

Напомним, внедрение разных видов микроразметки, формирует привлекательные сниппеты в выдаче, что в свою очередь может повышать показатель CTR.

Контентная оптимизация

Подготовили блок рекомендаций по контентной составляющей:

  • рекомендации по формированию тегов title, h1 и метатегов description, для всех типов страниц;
  • рекомендации по формированию адресов изображений. Названия изображений должны соответствовать их содержанию или содержанию страницы. Это дополнительный фактор ранжирования как страниц, содержащих изображения, так и изображений отдельно в поиске по изображениям;
  • рекомендации по формированию атрибутов alt и title для изображений. Оптимизация атрибутов alt и title помогает при ранжировании сайта в поиске по изображениям.

Иллюстрация появится в поиске по картинкам

По соответствующему запросу данная иллюстрация появится в поиске по картинкам

Так как это SEO для блога, сделали основной упор на написание нового контента и на дооптимизацию старых статей.

В рамках подготовки нового контента выполняем поиск ключевых фраз, а также поиск похожих фраз с помощью функционала Serpstat:

Поиск похожих фраз с помощью Serpstat

После того как собрали ключевые фразы, мы провели их кластеризацию и сформировали список тем для контент-плана, тезисов. Затем передали техническое задание на написание статей контентному отделу 4b. В основном все темы связаны с Private label на Amazon и бизнесом за рубежом. 

Темы дополнительно фиксировались в таблице для удобства и понимания, сколько статей уже написано и сколько еще предстоит написать.

Сколько статей написано и сколько еще написать

Для готового контента использовали такие алгоритмы работы:

  1. Брали статьи с маленькой посещаемостью и высоким показателем отказов Google Analytics. Параллельно отбирали популярные страницы, которые генерируют много трафика, но могут и больше.
  2. Для статей с низкой посещаемостью выполнили оценку семантики и частоты поискового спроса. Если поискового спроса на определенную тему не было, статью не принимали в работу.

Определив пул статей, которые следует доработать, провели анализ контента:

  1. Поиск упущенных ключей с помощью Serpstat. Добавив их в статью, можно привлечь больше трафика.

Serpstat поиск упущенных ключей

  1. После анализа упущенных запросов сформировали тезисы, которыми можно дополнить статью.
  2. На основе текущих фраз, по которым статья уже ранжировалась и упущенных запросов, сформировали метаданные для статей.

Так мы создали ТЗ на оптимизацию постов и передали их специалистам компании.

Чтобы оценить эффективность дооптимизации, сделали таблицу, в которой фиксируется посещаемость и данные по Google Search Console:

Посещаемость и данные по Google Search Console

Внешняя оптимизация

До продвижения мы выполнили анализ ссылочной массы и подготовили стратегию по наращиванию ссылочного профиля. Увы, разглашать стратегию в данном кейсе не можем, но расскажем, как она строится в целом.

Стратегия зависит от того, какая ситуация на проекте. Если ссылочный профиль спамный, есть некачественные доноры, спамный анкор-лист, формируется стратегия на уборку всего «мусора» и на построение качественного ссылочного профиля.

Спамный анкор лист

Пример спамного анкор-листа

При анализе ссылочного профиля основное:

  1. У графика ссылочной массы должен быть максимально естественный вид: без аномалий, резких скачков, просадки.
  2. В ссылочном профиле должны быть различные типы ссылок: текстовые, изображения, nofollow, dofollow.
  3. У обратных ссылок, полученных естественным образом, в анкоре чаще всего содержится URL страницы, на которую ссылаются (безанкорные), домен сайта или название организации (брендовые) и прочие варианты текстов анкоров (фразовые). Большое количество ссылок с ключевыми фразами в анкорах — признак использования покупных ссылок (ссылочного спама) с целью повлиять на результаты ранжирования сайта.
  4. Также стоит обращать внимание на качество ссылающихся сайтов.

Подробно о том, как мы проверяем ссылочный профиль сайта читайте в статье «Анализ ссылочной массы. Подробное руководство».

Как сработала наша стратегия для блога 4b.ua:

После закупки ссылок трафик на них вырос

Страница не ранжировалась по определенным анкорам, а после закупки ссылок трафик на них вырос

Результаты продвижения

Рост сеансов из органики на страницы блога:

Рост сеансов из органики на страницы блога

Почему в относительных цифрах наблюдаем такой рост? Продвижение, по сути, делали с нуля. Плюс — команда 4В оперативно внедряла рекомендации, работала над созданием статей.

Также нужно помнить, что выполнение рутинных технических задач дает заметный эффект от продвижения: привести в порядок описания картинок, структурировать тексты с помощью заголовков h1, h2, h3, собрать список актуальных для пользователей тем с помощью специальных сервисов/инструментов по типу Serpstat. Все это поможет увеличить трафик на блог.

Отзывы о сотрудничестве

Даниил Минин Нетпик

Даниил Минин, менеджер проектов Netpeak Agency

Наш результат — на 100% заслуга всей команды Netpeak и 4B. Отмечу несколько основных моментов, которые повлияли на достижение результата:

  • Готовность к развитию. Я часто вижу, что многие клиенты боятся роста: они довольны тем, что уже есть и не хотят пробовать новое направление. А вдруг провал?

Здесь нужно помнить, что стабильность — это медленная стагнация. Наша команда увидела точку роста не только в продвижении блога, но в развитии страниц услуг. Мы провели встречу, предложили работу и над страницами услуг, объяснили, какой результат может быть от их оптимизации. 4B выделили больше ресурса на развитие этого направления.

  • Системность. Четкая организация работы и подхода по развитию проекта — часть корпоративной культуры Netpeak. Осознание и применение таких базовых вещей как стратегия, планирование задач, времени на их выполнение и плановые встречи также позволили нам ускорить процесс продвижения. Все знают что это нужно и важно, но мало кто делает.
  • Доверительные отношения. Одна из компаний Netpeak Group, Tonti Laguna также является клиентом 4B, что и привело ребят к нам. Изначальная открытость и доверие к команде Netpeak как экспертам, позволило сэкономить много времени на решение приоритетных задач. Честность и открытость во взаимоотношениях с клиентом — фундаментальная часть развития бизнеса.

В заключении скажу, что развитие и долгосрочное сотрудничество невозможно без активного участия клиента и построении партнерских отношений. Команда 4B отлично понимает это, что и помогло нашей команде достичь результата в развитии проекта.

Андрей Матяш, 4В

Андрей Матяш, управляющий партнёр компании 4В

Наша компания помогает выходить и развиваться на иностранных e-commerce рынках местному бизнесу, в первую очередь на рынках США и Европы. У нас сильная команда, которая помогает решить много разных вопросов для клиента: от открытия банковского счета для компании и обслуживания всей корпоративной структуры клиента, до споров по защите интеллектуальной собственности с такими гигантами как  Amazon, Starbucks, Chanel и другими известными брендами.

В связи с этим у нас собралось очень много ценного, полезного контента, экспертных статей наших ребят, кейсов, которыми мы рады делиться.

У нас стояла задача, что-то с этим всем сделать. В первую очередь, хотели развить наш блог, как по качеству, так и по посещаемости. Сделать не просто блог, а полноценный канал по привлечению лидов. Мы искали компанию, которая помогла бы справиться с этой задачей.

Выбор пал на Netpeak. Во-первых, нам очень понравился их блог, во-вторых был небольшой опыт в сотрудничестве. Прошел год и, за это время основные показатели нашего блога и сайта выросли.  При этом есть куда расти и существует ряд серьезных задач.

В работе с ребятами подкупает, в первую очередь, их клиентоориентированность и глубокая экспертность в SEO. Очень приятно, когда к твоему запросу подходят с полным погружением в специфику бизнеса. Ведь только тогда, сотрудничество может быть полноценным. Нам нравится работать с ребятами, одним словом они Красавчики).

Выводы

Контент маркетинг — это неотъемлемая часть бизнес стратегии, с помощью контента можно очень хорошо выделить свой бренд среди других конкурентов.

При формировании контент-стратегии важно засинхронить маркетолога и специалиста на стороне клиента, чтобы формировать контент, который будет интересен пользователям и привлекать много трафика из поисковых систем.

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Иван Яровой

Middle SEO Specialist of Enterprise Department. В Netpeak c 2017 года.

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